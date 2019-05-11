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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Коломойский поссорил Зеленского с Трампом еще до инаугурации

21:53 11.05.2019 |

Политика

 Андрей КОВАЛЕНКО / Depo.ua

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Киев из-за того, что в "окружении Владимира Зеленского присутствуют враги Дональда Трампа и, возможно, Америки".

Рудольф Джулиани дал интервью Fox News, в котором прозвучали довольно жесткие слова в адрес окружения новоизбранного президента Украины и, по сути, был отменен ранее анонсированный визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, приехав в Киев, он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного лица, которое было привлечено к помощи демократам в расследовании 2016 года".


"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, - продолжил Джулиани, - я убежден, что президент (Зеленский,- ред) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа, - ред) и людьми, которые - по крайней мере в одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему".

Не стоит лишний раз говорить, что это очень плохой сигнал для Зеленского. В команде новоизбранного президента очень гордились звонком Трампа 21-го апреля после объявления результатов экзит-полов, а также говорили, что на инаугурацию приедут высокопоставленные представители Белого дома. Зеленский настаивает на 19-м мая, чтобы инаугурацию мог посетить лично вице-президент США Майк Пенс. Потому что именно на этот промежуток времени в его графике есть окно. Позже инаугурацию может посетить госсекретарь Майк Помпео, который является своеобразным запасным вариантом.

Впрочем, наиболее интересными в этой истории являются слова Джулиани о врагах Трампа в окружении Зеленского. И украинском следе в выборах в США 2016-го.

Во-первых, уже на первых минутах интервью Джулиани прямо называет среди людей из окружения Зеленского, которые являются "врагами Трампа" фамилию "Лещенко", когда говорит о тех, кто помогал демократам в 2016-м году "амбарной книгой ПР". Логично, что врагами Трампа являются люди, которые помогали демократам в компрометации его штаба в пользу Клинтон. В Украине уже продолжается расследование ГПУ относительно возможного вмешательства в выборы США директора НАБУ Артема Сытника, даже состоялся допрос последнего. В интервью американскому медиа The Hill Юрий Луценко рассказывал, что ГПУ расследует заявление депутата Бориса Розенблата о том, что директор НАБУ будто бы пытался способствовать Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Джулиани не просто так вспоминает о публикации "амбарной книги Партии регионов", часть которой презентовал именно Сергей Лещенко. Последний сегодня "тусуется" в команде Зеленского. Полный массив документов был в распоряжении НАБУ. И именно в ней была информация, которая позволила "слить" Пола Манафорта, экс-политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Трампа, который в результате расследования его финансовых операций, препятствования правосудию и других "грешков" получил 7,5 лет тюрьмы.

Во-вторых, Джулиани также рассказал Fox News, что нынешний потенциальный конкурент Трампа в президентской гонке, демократ Джо Байден, который в 2016-м был вице-президентом в администрации Обамы, давил на Петра Порошенко и парламент страны в марте того года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина. В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которого расследовались этим самым прокурором. Шокина уволили, дело Burisma продолжил Юрий Луценко, но впоследствии закрыл. Правда, в марте этого года оно вновь была открыто Луценко. И бьет уже по демократам и Байдену, потому что в США генпрокурор Билл Барр изучает информацию о вмешательстве украинских следователей в выборы в США в пользу демократов. Хотя Джулиани и говорит, что все его заявления не касаются выборов 2020-го. Но расследование по Burisma может стать отдельным пунктом в этом деле - надо только дождаться данных нашего следствия. Но Байден напрямую касается Мари Йованович и всей тусовки демократов в Украине, включительно с созданной антикоррупционной инфраструктурой. Потому что именно демократы от США хозяйничали здесь после 2014-го года.

И поэтому, в-третьих, сегодняшними врагами Трампа в Украине является как раз вышеупомянутая антикоррупционная инфраструктура, а особенно НАБУ. Потому что существовала эта инфраструктура до последнего времени под особым наблюдением посла Мари Йованович, которую сейчас вызвали в Вашингтон и, скорее всего, заменят в Киеве. А, исходя из того, что в США начался "украинагейт" и республиканцы действительно уверены, что антикоррупционеры помогли демократам в 2016-м, то в маркировке НАБУ врагом даже сомнений нет. Кроме НАБУ можно вспомнить и Центр противодействия коррупции с Виталием Шабуниным, который, между прочим, приходил к Зеленскому перед выборами в качестве эксперта и рассказывал, как власть должна "не мешать" антикоррупционерам работать. Опять же, присутствие Сергея Лещенко в окружении Владимира Зеленского также не нравится команде Трампа.

В-четвертых, Джулиани предполагает, что досье Стила, в котором бывший агент Ми-6 обвинял Трампа в работе на Кремль, могло быть сфабрикованным даже в Украине. Джулиани рассказывает на Fox News, что Стил течение 9 лет не был на России, так каким образом он мог писать про "русский след" Трампа. Досье не было верифицировано. И в нем вообще есть смешные моменты о деньгах, которые якобы передавались через российское консульство в Майами, которого там на самом деле нет. И о визитах Коэна в Прагу, хотя он там никогда не был.

В-пятых, существует прямой фактор Коломойского. Олигарх в последнее время интенсивно раздает интервью. Как раньше, так и сейчас он критикует МВФ, говоря, что фонд проводит едва ли не эксперимент и делает из "нормальной страны - бедную". Еще до выборов Коломойский не видел ничего плохого в дефолте. Владимир Зеленский не комментирует такие высказывания олигарха даже несмотря на то, что его очень сильно связывают с Коломойским из-за присутствия людей последнего в "штабе Зе". Новоизбранный президент пытается как-то отмежеваться от Коломойского. Вот только получается это пока неуверенно.

Не стоит лишний раз напоминать, что МВФ - это еще один инструмент США. И в сотрудничестве Украины с МВФ американцы очень заинтересованы. А если от людей, которых связывают с Зеленским, звучит критика фонда, а сам Зеленский кроме фразы "будем работать" никоим образом не определяет политику в отношении МВФ, это может вызвать беспокойство в Вашингтоне.

Коломойскому такой мини-конфликт с США может быть чем-то выгоден. Потому что против него якобы ведется расследование ФБР. По данным источников The Daily Beast, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях олигарха, включительно с отмыванием средств. По их информации, широкомасштабное расследование продолжается довольно давно. Издание также писало, что Игоря Коломойского обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем Владимира Зеленского. О "коррумпированном" олигархе в окружении "Зе" говорит и Джулиани. В этой ситуации Коломойский повышает ставки в собственных интересах, ибо конфликт Украины и США может быть для него предметом торга. На это также указывает информация американских СМИ о визите Джулиани. Юрист Трампа якобы собирался на встречу к Зеленскому, чтобы убедиться в том, что украинское расследование по вмешательству в выборы США и Burisma не будет прекращено. Вот только ответа от Зеленского на его предложение о встрече Джулиани будто бы вообще не получил. В итоге вырисовывается, что Украина сегодня получила конфликт с Белым домом еще до того, как новоизбранный президент Зеленский был инаугурирован. Успокаивает в этой истории разве что то, что американцы не привыкли "сливать" всю ситуацию сразу - они настроены на длительную игру. Белый дом постарается создать обстоятельства, при которых украинское руководство будет вынуждено принять правила игры Вашингтона под угрозой потерь. Среди них может быть как финансовая поддержка, так и сотрудничество в оборонной сфере. Кроме этого, возможны репутационные потери и уголовное преследование людей из окружения Зеленского. Помощь Украине может сократиться.

В любом случае, для украинского государства очень опасно, чтобы собственные интересы одного олигарха ставили крест на наших добрых отношениях с США во время конфликта с Россией. Потому что именно Штаты являются основным западным предохранителем против широкомасштабной агрессии Путина на территории нашего государства.
 

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