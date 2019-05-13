Невероятное количество интервью, которые начал из Израиля раздавать украинским СМИ Игорь Коломойский, может заставить думать, что Игорь Валерьевич все никак не нарадуется победе Владимира Зеленского и спешит поделиться своими планами относительно президентства последнего. Одним словом, настоящим триумфатором выглядит Коломойский, а не Зеленский, особенно на фоне молчания последнего. Однако в интервью Коломойского начали появляться какие-то тревожные, раздраженные нотки.

В частности, Коломойский как-то довольно неуверенно ответил на вопрос, почему он до сих пор не возвращается в Украину. По версии Игоря Валерьевича, он хочет дождаться инаугурации, чтобы все, мол, не сказали - вернулся при Порошенко. "Не хочу улучшать статистику Порошенко. А то потом скажут: вот как много олигархов вернулось при Порошенко!" Что этим хотел сказать Коломойский? Что Зеленский должен радоваться позитивной статистике возвращение олигархов-беглецов при нем? Честно говоря, сомнительная радость. Но, похоже, Коломойского чувства Зеленского не интересуют. Впрочем, вопрос в другом - почему Коломойский действительно тянет с возвратом? Явно не из-за "статистики для Порошенко". Возможно, в борьбу за Зеленского уже вступили другие влиятельные силы? Например, Госдеп США. И у Коломойского уже нет монополии на новоизбранного. И, возможно, его возвращение в Украину отложится еще на неопределенный срок по независящим от него причинам. И это потом Коломойский объяснит, мол, не хочу подставлять Зеленского, чтобы не говорили - президент моя марионетка.

Второй момент. Коломойский несколько оторвался на одном из видных представителей команды Зеленского. Экс-министр финансов Александр Данилюк, который как раз отвечает за связи с западными партнерами, был назван "шавкой", которая подтявкивала Порошенко и Гонтаревой во время национализации Приватбанка. С чего бы это Коломойский так разозлился, перешел границы приличия и показал, что презирает команду Зеленского, а, следовательно, и его самого?

Ответ лежит на поверхности, и его несколько завуалированно дал сам Коломойский, также в одном из последних интервью. "Я считаю, что Ющенко был для Украины самым золотым президентом и это было лучшее время. Потому что он никуда не лез. Ничего не решал, но и никуда не лез", - говорит Коломойский. То есть идеал президента для Коломойского "никуда не лезет, ничего не решает". Может, именно этого и ждет Игорь Валерьевич от Зеленского? Видимо. Потому что Коломойский хочет играть по одинаковым правилам с равными возможностями между олигархами. А президент максимум должен быть арбитром. И сейчас Коломойского очень беспокоит тот факт, что Зеленского у него могут перехватить активные политические игроки, другие олигархи, американцы, пока тот окончательно не забудет, кому он обязан своей победой. Возможно, именно поэтому Коломойский не спешит создавать большинство в парламенте под Зеленского. В частности, может, именно поэтому Тимошенко, которая первой вызвалась подставить Зеленскому плечо в Раде, вдруг проигнорировала встречу с Владимиром Александровичем, на которой обсуждалась инаугурация. Кстати, Коломойский до сих пор постоянно говорит, что уважает Тимошенко. Не пришел на встречу с Зеленским и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, а Коломойский рассыпается в дифирамбах Арсену Авакову и даже немного Александру Турчинову. Похоже, что Коломойскому просто не нужен сильный президент, даже если он будет его контролировать. И тем более не нужен, если Коломойского отстранят от контроля. Зато Коломойский чувствует себя как рыба в воде, когда идут постоянные политические игры, в которых он перманентно перекладывает яйца в разные корзины и, если и не выигрывает, то как минимум не проигрывает и имеет надежду отыграться. Как только выстраивается властная вертикаль под президента - независимо от того, будет это Порошенко или Янукович - Коломойскому становится тяжело и грустно, потому что исчезает возможность маневра. Поэтому Коломойский уже начинает парламентские игры с "Видродженням" и Кернесом и не совсем не педалирует процесс укрепления Зеленского. Ибо, как сказал сам Коломойский, "человек на этой должности (президента - Ред.) быстро бронзовеет". Поэтому первым, кто не даст Зеленскому расслабиться на посту президента, будет именно Коломойский. А если Зеленский начнет "бронзоветь", то получит очень опасного врага.