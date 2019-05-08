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«Конструктивная шавка». Почему Коломойский презирает Зеленского
22:20 08.05.2019 |
Если бы олигарх уважал или хотя бы ценил Зеленского, то вряд ли бы позволил себе издевки над одним из ведущих членов его команды.
Олигарх Игорь Коломойский сейчас торжествует. Его инвестиции в политический проект под названием "Владимир Зеленский" более чем оправдались. Эйфория от предвкушения грядущих прибылей и сладкой мести всем недругам развязала бенефициару Зе-проекта язык. И, бахвалясь, Коломойский проговорился о своем истинном отношении к людям из команды Зеленского, да, по сути, и к нему самому.
В частности, в интервью журналистам проекта Бигус.info олигарх нелестно отозвался об экс-министре финансов, а ныне советнике Зеленского Александре Данилюке, который в команде новоизбранного президента отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковскую политику.
"Мы с Данилюком нигде не пересекались. Ходил он, что-то подгавкивал. Какой смысл со всевозможными шавками общаться? Я же понимаю, кто "дирижер хора". Там был Порошенко, Гонтарева, Рожкова. Он (Данилюк, - "ДС".) занимал конструктивную позицию в вопросе национализации ("Приватбанка", - "ДС".) и понимал, что все прилетит к нему", - заявил Коломойский.
Понятно, что у него разное отношение к разным людям. Можно не сомневаться в том, что он глубоко уважает своих крупнейших бизнес-партнеров, таких как Геннадий Боголюбов. Наверное, он высоко ценит топ-профессионалов, которые на него работают или чьими услугами он пользуется, - к примеру, Андрея Богдана, который сейчас приставлен к Зеленскому в качестве главного юриста и сидит рядом с ним на важнейших его встречах, давая по ходу то ли советы, то ли указания, как поступить.
Но совсем другое отношение у олигарха к деятелям, которые сами прибились к Зе-команде в расчете на какие-то весомые портфели. "Шавка", "подгавкивал" - эти слова Коломойский сказал не о каком-то второстепенном персонаже, а о политике, которому прочат при президенте Зеленском пост чуть ли не министра иностранных дел. И который, кстати, уже принимал участие в важных международных встречах Зеленского, включая встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 12 апреля и с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом в Киеве 7 мая. Если Данилюк и правда возглавит МИД, то с легкой руки (то бишь благодаря злому языку) Коломойского тот рискует получить прозвище "шавка Зеленского" не только в Украине, но и в международных дипломатических кругах.
Разумеется, это бьет и по самому Зеленскому. Если бы олигарх уважал или хотя бы ценил его, то вряд ли бы позволил себе нелицеприятные высказывания о деятеле, которого новоизбранный президент взял в свою команду на одну из ведущих ролей.
Похоже, бенефициара Зе-проекта вообще мало волнует, как его слова отобьются на имидже Зеленского. В том же интервью Коломойский поведал о своем желании, чтобы за время правления Зеленского была хорошая статистика возвращения в Украину беглых олигархов. Сам Коломойский, как известно, сейчас живет в Израиле, но пообещал вернуться, когда Зеленский официально вступит в должность президента.
"Жду официального объявления. Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут: "Сколько олигархов вернулось при Порошенко? Один Коломойский вернулся..." А я хочу, чтобы счет на табло поменялся и записали мое возвращение Зеленскому", - заявил олигарх.
Ну да, Зеленский, наверное, только о том и мечтает, как получить имидж президента, при котором в Украину потянутся беглые олигархи. А ведь за Коломойским могут и вправду потянуться в Украину беглецы типа Онищенко, а также бизнесмены и финансисты, сбежавшие пять лет назад из-за соучастия в режиме Януковича: Курченко, Клюев, Ставицкий, Арбузов и т.п.
Конечно, Зеленский может попробовать дезавуировать слова Коломойского. Но от этого они только обретут еще более широкую известность. Сам Зеленский прекрасно знает, как профессионал в этом деле, что гадости распространяются гораздо легче и быстрее, чем попытки их опровергнуть.
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