«Конструктивная шавка». Почему Коломойский презирает Зеленского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если бы олигарх уважал или хотя бы ценил Зеленского, то вряд ли бы позволил себе издевки над одним из ведущих членов его команды.

Олигарх Игорь Коломойский сейчас торжествует. Его инвестиции в политический проект под названием "Владимир Зеленский" более чем оправдались. Эйфория от предвкушения грядущих прибылей и сладкой мести всем недругам развязала бенефициару Зе-проекта язык. И, бахвалясь, Коломойский проговорился о своем истинном отношении к людям из команды Зеленского, да, по сути, и к нему самому.

В частности, в интервью журналистам проекта Бигус.info олигарх нелестно отозвался об экс-министре финансов, а ныне советнике Зеленского Александре Данилюке, который в команде новоизбранного президента отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковскую политику.

"Мы с Данилюком нигде не пересекались. Ходил он, что-то подгавкивал. Какой смысл со всевозможными шавками общаться? Я же понимаю, кто "дирижер хора". Там был Порошенко, Гонтарева, Рожкова. Он (Данилюк, - "ДС".) занимал конструктивную позицию в вопросе национализации ("Приватбанка", - "ДС".) и понимал, что все прилетит к нему", - заявил Коломойский.

Понятно, что у него разное отношение к разным людям. Можно не сомневаться в том, что он глубоко уважает своих крупнейших бизнес-партнеров, таких как Геннадий Боголюбов. Наверное, он высоко ценит топ-профессионалов, которые на него работают или чьими услугами он пользуется, - к примеру, Андрея Богдана, который сейчас приставлен к Зеленскому в качестве главного юриста и сидит рядом с ним на важнейших его встречах, давая по ходу то ли советы, то ли указания, как поступить.

Но совсем другое отношение у олигарха к деятелям, которые сами прибились к Зе-команде в расчете на какие-то весомые портфели. "Шавка", "подгавкивал" - эти слова Коломойский сказал не о каком-то второстепенном персонаже, а о политике, которому прочат при президенте Зеленском пост чуть ли не министра иностранных дел. И который, кстати, уже принимал участие в важных международных встречах Зеленского, включая встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 12 апреля и с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом в Киеве 7 мая. Если Данилюк и правда возглавит МИД, то с легкой руки (то бишь благодаря злому языку) Коломойского тот рискует получить прозвище "шавка Зеленского" не только в Украине, но и в международных дипломатических кругах.

Разумеется, это бьет и по самому Зеленскому. Если бы олигарх уважал или хотя бы ценил его, то вряд ли бы позволил себе нелицеприятные высказывания о деятеле, которого новоизбранный президент взял в свою команду на одну из ведущих ролей.

Похоже, бенефициара Зе-проекта вообще мало волнует, как его слова отобьются на имидже Зеленского. В том же интервью Коломойский поведал о своем желании, чтобы за время правления Зеленского была хорошая статистика возвращения в Украину беглых олигархов. Сам Коломойский, как известно, сейчас живет в Израиле, но пообещал вернуться, когда Зеленский официально вступит в должность президента.

"Жду официального объявления. Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут: "Сколько олигархов вернулось при Порошенко? Один Коломойский вернулся..." А я хочу, чтобы счет на табло поменялся и записали мое возвращение Зеленскому", - заявил олигарх.

Ну да, Зеленский, наверное, только о том и мечтает, как получить имидж президента, при котором в Украину потянутся беглые олигархи. А ведь за Коломойским могут и вправду потянуться в Украину беглецы типа Онищенко, а также бизнесмены и финансисты, сбежавшие пять лет назад из-за соучастия в режиме Януковича: Курченко, Клюев, Ставицкий, Арбузов и т.п.

Конечно, Зеленский может попробовать дезавуировать слова Коломойского. Но от этого они только обретут еще более широкую известность. Сам Зеленский прекрасно знает, как профессионал в этом деле, что гадости распространяются гораздо легче и быстрее, чем попытки их опровергнуть.