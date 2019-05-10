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Коломойский пошел Кернесом против Бойко и Вилкула
09:01 10.05.2019 |
9 мая стало стартом избирательной кампании партии "Відродження". И ее первым номером будет не Виктор Бондарь, а мэр Харькова Геннадий Кернес. Ни для кого не секрет, что партия "Видродження" в нынешнем виде - это партия нескольких крепких и нескольких посредственных мажоритарщиков.
Еще перед президентской кампанией в партии существовала идея выдвинуть Кернеса в президенты и нарастить мышцы перед парламентской кампанией. Но тогда Кернес не просто не согласился, а начал работать на команду Порошенко. Правда, в ходе кампании он начал сотрудничать с Зеленским и даже другими кандидатами. Что же произошло после выборов? Давняя дружба Игоря Коломойского и Геннадия Кернеса вылилась в решение активно стартовать с избирательной кампанией (не исключено, что фракция "Видродження" в Раде будет вынуждена голосовать за закон о пропорциональных выборах).
На что рассчитывают Кернес и Коломойский?
Прежде всего, на высокий рейтинг Кернеса в области и возможности обеспечить до двух процентов на общенациональном уровне. Параллельно - на своих округах депутаты-мажоритарщики должны обеспечить голоса для партии в своих вотчинах. Ну а общенациональная кампания должна максимально позволить отобрать голоса Вилкула и Бойко в пророссийских регионах. Именно поэтому сегодня Кернес резко начал становиться самым крупным пророссийским политиком, даже круче Бойко или Новинского.
И, судя по всему, это только начало. Имея контролируемый регион с отсутствующей оппозицией, Кернес может себе позволить занимать более радикальные позиции. Ну а теперь о самом главном: насколько реалистично воплотить в жизнь план по проведению в парламент партии "Видродження"? В целом, да. Главный вопрос, насколько жестко и активно команда Кернеса - Коломойского будет воевать с командами Ахметова и Фирташа. Потому что все они живут на одном электоральном поле. Пока все это - лишь заявка-страшилка. Но это любимая тактика Коломойского - создать проблему, а потом заставить противника сесть за стол переговоров. Правда, в кампании Зеленского было одно отличие - никто не атаковал самого Зеленского. Как только Коломойский начнет войну с Бойко или Вилкулом на "1+1", "Интер" и "Украина" начнут свою большую войну против команды Коломойского.
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