Украинский сговор и НАБУ. Почему сменщику Йованович придется полюбить ГБР

Виталий ДЯЧЕНКО / Депозитные ставки

Посол Соединенных Штатов Мари Йованович уходит в отставку и отбывает до окончания своей каденции в июле. В понедельник, 6 мая, об этом написала газета "Зеркало недели", ссылающаяся на источники в американских дипкругах. По данным издания, сама госпожа посол срочно вылетела в Вашингтон, но вернется в Киев на этой неделе - 11 мая, судя по всему, чтобы собрать вещи и попрощаться.

Информацию об отставке Йованович подтвердили и в Госдепартаменте США, ответив на запросы "Радио Свобода" и "Укринформа". При этом, конечно же, заверили, что дипмиссия и Соединенные Штаты в целом продолжат сотрудничать с Киевом. Что касается преждевременного ухода Йованович, то представитель американского внешнеполитического ведомства сказал следующее: "Подтвержденная дата ее отъезда в мае совпадает с переходным периодом в Украине". При этом в Госдепе уверяют, что, дескать, Мари Йованович уходит, как и планировалось. Хотя если говорить о планировании, то посол должна была остаться в Киеве еще, по меньшей мере, на два месяца.

Однако очевидно, что Госдепартамент устроил небольшой спектакль, причем намеренно плохо скрываемый. Дабы ни у кого не возникало сомнений в том, что возвращение Йованович - часть определенного плана, напрямую связанного с предстоящими выборами президента США. Его реализация началась еще в мае прошлого года, когда бывший член Палаты представителей, республиканец из Техаса Пит Сешнс написал письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой уволить Йованович, поскольку она-де с презрением отзывалась об администрации Дональда Трампа. И пошло-поехало: если дружба начинается с улыбки, то отставка - с письмеца.

С письмом Сешнса наперевес выступила Лора Ингрэм, ведущая любимого телеканала Трампа Fox. Медиакампания усиливалась и достигла апогея после скандального интервью генпрокурора Юрия Луценко Джону Соломону для The Hill. Тогда сама Йованович была крепко-накрепко связана и с НАБУ, и с экс-вице-президентом Джо Байденом. Закономерным результатом чего стало то, что американского посла по сути приносят в жертву Дональду Трампу, который уже схлестнулся с главным конкурентом на выборах-2020 - Джоном Байденом. Оба уже персонализировали борьбу за Овальный кабинет с помощью банальных личных оскорблений: главными претендентами на пост президента США стали "Сонный Джо" и "Грязный клоун".

В этой борьбе Трамп будет разыгрывать украинскую карту - то, что он называет Ukrainian collusion (украинский сговор), перенося акценты с "русского" расследования Боба Мюллера. Ukrainian collusion - не только возможность уколоть Демпартию, чей президент отрядил Йованович послом в Киев, где та поддерживала НАБУ, ведомство, которое, в свою очередь, передало команде Мюллера компромат на экс-советника Януковича и бывшего менеджера избирательной кампании Трампа. Это также возможность поставить подножку "Сонному Джо". А именно почаще и погромче спрашивать о работе его сына Хантера в украинской компании Burisma Holdings, о давлении на Петра Порошенко с целью добиться отставки генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma, о поездках с сыном в Китай и заключенных после контрактах, etc.

К слову, и Манафорт, и Байден на своем примере показали, что в Украине можно неплохо зарабатывать. Независимо от партийно-идеологической принадлежности и игнорируя коррупционную сторону такой "работы". Вернее будет сказать: игнорируя коррупционную сторону по сути, но не публично. Потому как это достаточно рискованный бизнес, хотя бы той причине, что преемник папередника в обязательном порядке призовет к ответу. И справедливость ни при чем: просто так один политический хищник пожирает другого. Ну, и ко всему такого рода дела, которые вел Манафорт или Байден, чреваты тем, что о них станет известно дома со всеми вытекающими. Поэтому сейчас, да и в целом, выгоднее играть в борьбу с коррупцией.

И здесь мы подходим ко второй составляющей "украинского сговора" и, собственно, к тому, чем конкретно будет заниматься новый посол Соединенных Штатов. Проблема в том, что, во-первых, еще неизвестно, кто будет послом. А во-вторых, дальнейшая карьера Йованович тоже под вопросом, хотя ее досрочный отзыв вроде бы не дает оснований считать, что речь идет о повышении. Тем более что едва ли не на днях - в конце апреля - Трамп дал задание генпрокурору Уильяму Барру разобраться во всей этой украинской истории. И нужно заметить, что Госдеп также отреагировал достаточно быстро - не прошло и двух недель после этого интервью Трампа телеканалу Fox, как Йованович отозвали.

Безусловно, пока тяжело дать долгосрочный прогноз касаемо поставленных перед преемником Мари Йованович задач, но если говорить о ближайшем будущем, то есть смысл предположить следующее. Во-первых, НАБУ и некоторые общественники-антикоррупционеры наверняка лишатся поддержки посольства. Во-вторых, возможен патронат США над Государственным бюро расследований Украины. Просто ГБР - единственное ведомство, которое может приструнить Артема Сытника и обеспечить очищение данного антикоррупционного органа. Ипотом, Госбюро по силам обеспечить скорые посадки, "сливы" чиновников и компромата, и новые скандалы.

Для избранного президента Владимира Зеленского, кстати, это тоже будет непростая ситуация. Здесь вопрос в том, успела ли Йованович оформить, так сказать, сотрудничество с преемником Петра Порошенко, как писала "ДС", после ряда встреч, к примеру, Сытника, главы ЦПК Виталия Шабунина и адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана, или же не успела. Если да, то смена курса и другие "любимчики" нового посла США станут проблемой для команды Зеленского. И в то же время, вероятная (прежде всего, пиарно-медийная) кампания ГБР "Сажаем коррупционеров оптом" станет прекрасным стартом для президентства Зеленского. Будет ли избиратель разбираться, кто там наверху и почему штампует приговоры для коррупционеров? Нет.

И если в самом деле центр внимания США с одного Бюро перейдет к другому, то выстроится логичная цепочка: "Мы создали одну структуру, она оказалась хромой на обе ноги, но теперь посредством другой структуры мы все исправим. Заставим НАБУ работать, как должно". Для Трампа же это будет внешнеполитической победой, в особенности в каденцию нового посла, у которого есть год до выборов в Штатах, чтобы продемонстрировать успех на украинском направлении. Этого времени, естественно, не хватит на восстановление территориальной целостности. Но вполне достаточно для чистки и показательной порки фигурантов "украинского сговора" по обе стороны Атлантики.