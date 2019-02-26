Приход к власти в Украине популистов в 2019 году может обвалить курс гривны

В Украине с начала 2019 года наблюдается самое настоящее "валютное чудо" - курс гривны по отношению к доллару не только не падает, но и немного укрепляется. Но этим "чудесам" очень скоро может прийти конец. "Апостроф" выяснил, что угрожает стабильности гривны.

Сильная гривна

Украинская гривна остается более-менее стабильной. В феврале валютный курс находится несколько выше планки в 27 гривен за доллар, при этом каждое проседание компенсируется уверенным отскоком, в связи с чем граждане даже не успевают по-настоящему испугаться.

Если 1 февраля курс был на уровне 27,5 гривны/доллар, то уже 7 февраля он преодолел психологическую отметку 27 гривен. Впрочем, почти сразу же пересек ее в обратном направлении, где и остается по сей день - на 25 февраля Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,02 гривны/доллар.

Последние успехи гривны во многом связаны с тем, что нерезиденты активно скупают украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По словам, старшего аналитика группы компаний Forex Club Андрея Шевчишина, с начала февраля они нарастили свой портфель этих бумаг на 10%, и сейчас общая сумма вложений в ОВГЗ составляет около 13,5 миллиарда гривен.

В марте приток средств может даже усилиться, считают эксперты, опрошенные "Апострофом". А это, соответственно, может немного подтолкнуть гривну вверх.

Кроме того, весной должно начаться так называемое "сезонное" укрепление нацвалюты. "Скоро аграрии вступят по полной программе в посевную, и мы должны будем увидеть укрепление гривны", - сказал в комментарии изданию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Интрига выборов

Однако в скором времени ситуация застынет, и рынки займут выжидательную позицию. "Курс стабилизируется и будет "ждать" результатов выборов", - говорит Сергей Фурса.

"Мы подходим к самому "интересному" моменту политической баталии, и она достаточно серьезно будет определять настроения рынка", - соглашается Андрей Шевчишин.

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта. При этом, так как, если верить данным социологических опросов, ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов избирателей, для выявления победителя будет организован второй тур, который, как ожидается, пройдет 21 апреля.

"К весне мы подходим с достаточно "успокоенным" курсом 27-27,5 гривны/доллар, и ключевым фактором риска, на мой взгляд, будут выступать выборы. Но, если мы понимаем, что в апреле будет второй тур, то март будет относительно спокойным и, соответственно, основное влияние (на валютный курс) будет в апреле", - отметил Андрей Шевчишин. По его словам, еще одним негативным фактором является необходимость делать в текущем году значительные выплаты по внешним долговым обязательствам, "что будет усиливать нервозность рынков", однако весенняя сезонность будет сглаживать эффект негативных моментов.

Популисты против гривны

Но с чем, собственно, связаны главные опасения в свете предстоящих выборов?

"Если к власти придут популисты, которые обещают "золотые горы" и стимулирующую политику, снижение цен на газ и прочие моменты, - это приведет к большим бюджетным дефицитам и, как следствие, к снижению курса гривны. Также смена главы НБУ может подорвать текущую консервативную монетарную политику и привести, опять-таки, к снижению курса" - заявил "Апострофу" аналитик инвестиционный компании "Альпари" Максим Пархоменко.

По словам Андрея Шевчишина, если рынки воспримут смену власти в Украине вследствие выборов как негативный сигнал, инвесторы могут начать выводить средства из страны. "А это окажет давление на гривну", - отметил он.

Сергей Фурса, в свою очередь, говорит о том, что многое будет определяться уровнем сотрудничества новоизбранного президента с Международным валютным фондом (МВФ). "Первоначально, на испуге, может быть определенная, но несильная девальвация, а дальше все будет упираться в сотрудничество с МВФ", - сказал он.

МВФ в конце 2018 года утвердил для Украину новую программу финансирования Stand-By общим размером около 4 миллиардов долларов. В декабре 2018 года фонд предоставил нашей стране в рамках этой программы 1,4 миллиарда долларов, а в текущем году ожидается выделение двух траншей по 1,3 миллиарда долларов в мае и ноябре, то есть, соответственно, после президентских и парламентских (намечены на 27 октября 2019 года) выборов.

С другой стороны, считает Фурса, если сигнал по результатам президентских выборов для рынков будет позитивным, тогда, вероятно, "можно будет ждать еще одного этапа укрепления гривны в конце апреля - начале мая". Но летом, ориентировочно в июле, ожидается стандартный разворот курса на сезонную девальвацию, предупреждает эксперт.

В ожидании кризиса

Есть, на самом деле, и другие риски для гривны помимо выборов, и связаны они с ситуацией на мировых рынках, которая на сегодня остается весьма тревожной. "На глобальных рынках ситуация немного улучшилась, есть перспектива достижения консенсуса между США и Китаем, опасение вызывает Европа, но, тем не менее, пока каких-то сигналов к резкому ухудшению нет", - говорит Андрей Шевчишин.

При этом сохраняется угроза скатывания к полномасштабному мировому финансовому кризису, о чем не устают напоминать аналитики.

Традиционно, развивающиеся страны, в значительной мере зависящие от конъюнктуры мировых сырьевых рынков, к которым относится Украина, сильнее других страдают от подобных кризисов, чему подтверждение предыдущий кризис 2008 года, когда курс нацвалюты обвалился вдвое - с 5 гривен/доллар до 10 гривен/доллар (с последующей корректировкой до 8 гривен/доллар).

"Если будет финансовый кризис, это сильно ударит по гривне, но будет ли он, и, если будет, то когда, - это сказать сложно", - отмечает Сергей Фурса. По его словам, обвал курса национальной валюты может составить 25-30% (порядка 35 гривен/доллар к нынешнему курсу. - "Апостроф"), "а может и больше".

Однако, по словам Андрея Шевчишина, сегодня Национальный банк работает достаточно профессионально и "готов купировать проблемы, если они будут возникать на подлете". Эксперт считает, что мировой кризис вряд ли приведет к "катастрофическому падению гривны" (хотя опасность представляют внешние долги), особенно, если Украина останется в программе финансирования МВФ. "Если у нас будет возможность перекредитоваться, чтобы пройти этот (кризисный) период, мы можем устоять до 33 гривен/доллар", - резюмировал он.

Виктор Авдеенко