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Больные места Зеленского. Как не натереть мозоли, стоя на коленях перед Путиным
23:41 08.02.2019 |
На многие вопросы Зеленский просто не знает, что отвечать. А если все же пытается, то вываливает на зрителей всю ту кашу, которая у него в голове.
Всякие выборы - и уж тем более президентские - не обходятся без войны компроматов и черного пиара. В цикле материалов "Больное место" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует определить чувствительные места главных кандидатов, по которым и будут бить их конкуренты. Надеемся, так избирателям будет немного легче отличать черный пиар от конструктивной критики.
О своем намерении баллотироваться на пост президента Украины художественный руководитель ООО "Квартал 95" Владимир Зеленский объявил еще в прошлом году. Естественно, это желание шоумена вызвало живейший интерес у многих завсегдатаев украинского политического театра. Самому Зеленскому тоже не привыкать, что его поклонники жаждут узнать мельчайшие подробности его творческой жизни.
Раздвоение образа
В сериале "Слуга народа" Зеленский уже показал, каким должен быть путь к президентству у настоящего слуги народа. О намерении актера соответствовать этому образу прямо и недвусмысленно говорит название партии "Слуга народа", которая выдвинула Зеленского на президентский пост. Поэтому можно было ожидать, что Зеленский будет вести свою кампанию так, как он уже анонсировал в сериале. Например, ездить на работу на велосипеде, выполняя требования своей собственной "Программы реформ": "льготы долой, кортежи долой, дачи долой. Чтобы президент жил, как простой учитель".
Однако поклонников актера ждало жестокое разочарование: в жизни он оказался антиподом своего героя. Наблюдательные киевляне заметили, что Зеленский передвигается по городу на Range Rover в сопровождении двух машин с охранниками, а недавно его кортеж пополнился еще одним черным Volkswagen Multivan. Ну и комментарии пошли понятно какие: "Выберите этого президентом - и Овощ со своим кортежем покажется вам детской забавой".
Также можно было ожидать, что Зеленский постарается заранее обезопасить тылы, дабы войти в кампанию "белым и пушистым", без всего того, над чем так долго потешались он и "Квартал 95", высмеивая Петра Порошенко: офшоры, бизнес в России и т. п. Тем более что в конце прошлого года Зеленский заявил, что он давно закрыл свой бизнес в России, а 8 января пообещал, что одним из базовых положений его программы будет "все офшоры - перекрыть".
Однако и тут Зеленский оказался антигероем. Уже вечером 8 января в ответ на вопрос в соцсети, собирается ли он выводить свою компанию из офшоров и когда ждать его шуток о собственных офшорах, Зеленский заявил, что "эти офшоры заработаны честным трудом". 17 января журналисты "Схем" рассказали, что у Зеленского все-таки есть работающий бизнес в России и что одна из этих компаний через кипрскую фирму Green Family Ltd, принадлежащую Зеленскому и его бизнес-партнерам, даже приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение госфинансирования из бюджета РФ.
Зеленский на это отреагировал словами: "Что же нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги?". Тем временем по интернету пошло гулять видео, на котором Зеленский - совершенно вразрез с образом "слуги народа" - отвечает журналисту "Схем": "Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям", - и садится в свой Range Rover.
24 января, подавая декларацию в НАПК, Зеленский скрыл свою причастность к Green Family Ltd, но уже 30 января подал исправленную декларацию, в которой эта компания указана. Вообще же ему пришлось задекларировать свое участие в трех компаниях, зарегистрированных на Кипре, и еще в трех, местом регистрации которых являются Белиз, Британские Виргинские Острова и Италия. Вдобавок выяснилось, что основную часть своих сбережений он хранит в латвийском AS PrivatBank.
Не народа, а Коломойского
И все же то, что Зеленский совершенно не вписался в образ "слуги народа", это для него наименьшая из проблем. Хуже то, что он идеально вписался в образ "слуги Коломойского".
Конечно, зависимость Зеленского от владельца телеканала "1+1" никогда не была секретом. Именно этот канал приучил своих зрителей к "Вечернему кварталу" и "Слуге народа". И именно "1+1" заменил Зеленским новогоднее поздравление Порошенко. Поэтому вряд ли кто удивился, когда журналисты выяснили, что сопровождающий Зеленского микроавтобус Volkswagen Multivan имеет одесские номера, зарегистрированные на компанию "Синтез Ойл", которую связывают с Коломойским.
Однако одно дело - быть просто марионеткой, а другое - соучастником. Именно в этом направлении стали копать поклонники Зеленского, желающие познать все проявления его творчества. Известный политический аналитик и гражданский активист Павел Нусс, ссылаясь на "достоверные источники", поведал 4 февраля, что "фирмы Зеленского принимали участие в ограблении украинцев через Приватбанк Коломойского", присовокупив много финансовых подробностей. Проблема Зеленского в том, что это заявление, независимо от степени его достоверности, выглядит правдоподобным. И даже если бы оно было от начала до конца выдумкой, многие поверят ему просто потому, что Зеленский намертво привязал свой имидж к Коломойскому. Если же за этой утечкой стоят серьезные люди (а Нусс известен связями с серьезными людьми), то можно ждать продолжения этой истории. Ну, как в сериале, к которому приучил своих поклонников "слуга народа".
На коленях перед Путиным
Еще одно больное место Зеленского в том, что Коломойский вбросил его в президентскую кампанию неподготовленным. На многие вопросы он просто не знает, что отвечать. А в таких ситуациях он впадает в истерику, что делает его еще более неприглядным. Именно так случилось, к примеру, на встрече с послами западных стран, состоявшейся 23 января в представительстве ЕС в Украине по инициативе западных послов.
Хуже для Зеленского то, что на некоторые вопросы он, будучи неподготовленным, все-таки пытается отвечать - и вываливает на зрителей всю ту кашу, которая у него в голове. Так произошло в конце декабря, когда он, уже примеряясь к президентскому креслу, рассказывал, как вел бы переговоры с россиянами насчет, как он выразился, "всех этих кусков земли", то есть оккупированных территорий.
"А говорить на самом деле надо очень просто: "Чего вы хотите? Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты". И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись", - на полном серьезе признался Зеленский в готовности согласиться на половину требований Путина. Требования эти известны и многократно озвучивались Кремлем. В числе главных - государственный статус русского языка, автономия Донбасса, федерализация Украины, признание Крыма российской территорией.
Любое из них требует внесения изменений в Конституцию Украины с последующим закреплением на референдуме. И ни одно не наберет в Верховной Раде 300 голосов. Но Зеленский собирается вообще не спрашивать депутатов, да и референдум не проводить, а обойтись телеопросом (наверное, на "1+1"). "Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум... Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат: что думают люди. Люди по-разному проголосуют, однозначно за или против не будет, но будет какая-то история. Утвердили список - и пошли жить", - живописал Зеленский, как он будет совершать государственную измену.
Конечно, по ходу кампании он стал более осторожен в своих публичных фантазиях (возможно, он уже даже прочитал Конституцию), но именно эти, самые откровенные его саморазоблачения вовсю используются его критиками. Как и его давнее телеобращение к Путину со словами: "Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях".
Сам Зеленский и его "Зе-команда" реагируют на всю подобную критику нервно и болезненно. То есть место это действительно больное и, наверное, зудит. Хотя, казалось бы, чего Зеленскому волноваться, если он (судя по социологии, о которой регулярно вещает "1+1") кампанию уже выиграл и может спокойно дожидаться, когда его позовут присягать на Пересопницком Евангелии.
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