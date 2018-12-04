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Больные места Гриценко. Есть ли шанс избавиться от реноме «главкома диванных войск»
12:48 04.12.2018 |
Основной массив антипиара в отношении лидера "Гражданской позиции" касается его работы в кресле министра обороны в 2005-2007 гг. в составе трех подряд правительств - Тимошенко, Еханурова и Януковича.
Всякие выборы и уж тем более президентские не обходятся без войны компроматов и черного пиара. В новом цикле материалов "Больное место" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует определить чувствительные места главных кандидатов, по которым и будут бить их конкуренты. Надеемся, так избирателям будет немного легче отличать черный пиар от конструктивной критики.
Главными фишками предвыборной кампании Анатолия Гриценко является его позиционирование в качестве наиболее честного кандидата в президенты и самого сильного лидера с крепкой рукой из всех возможных претендентов. Однако именно по этим двум направлениям оппоненты главы "Гражданской позиции" и кидают в него свои критические стрелы, норовя превратить такие фишки не в плюс, а в серьезный минус. К тому же свои усилия они умножают еще на один фактор - реальную организационную слабость его команды, пока так и не сумевшую привлечь в собственные ряды действительно весомых политических союзников. А это, по версии критиков полковника запаса, лишь доказывает банальное неумение Гриценко находить хоть с кем-то общий язык.
"Дерибанщик армии"
Основной массив антипиара в отношении лидера "Гражданской позиции" касается его работы в кресле министра обороны в 2005-2007 гг. в составе трех подряд правительств - Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича, хоть и по квоте тогдашнего президента Виктора Ющенко. Понятное дело, любые разоблачительные материалы на эту тему Гриценко называет "тупым враньем по заказу власти", но только безапелляционными и категоричными оценками здесь вряд ли можно отделаться. Ведь цифры статистики тех лет - весьма упрямая вещь, а они не играют на руку экс-главе Минобороны.
Например, за все годы гриценковского командования оборонным ведомством численность украинских Вооруженных сил была уменьшена на 85 тыс. военнослужащих. А вооружение армии, если верить подсчетам недоброжелателей Гриценко, сократилось на почти полмиллиона автоматов и пулеметов, 16,5 тыс. артиллерийских систем, 345 единиц бронетехники, 14 вертолетов и восемь боевых самолетов. Наиболее же резонансной стала продажа в 2007-м двух зенитных систем С-300 в Казахстан за более чем $23 млн, причем на баланс МО от этой сделки поступило лишь $5 млн. Впрочем, подобные выпады против себя Гриценко снимает справедливым утверждением, что торговля оружием - это прерогатива госкомпании "Укрспецэкспорт", подчиняющейся отнюдь не Минобороны. Правда, процесс списания вооружения ВСУ априори не может происходить без его ведома.
И уж точно с благословения министра осуществлялось избавление от лишнего армейского имущества, начиная от старых запасов обмундирования и заканчивая земельными участками и целыми военными городками. Для этих целей при Гриценко в министерстве был создан госдепартамент избыточного имущества и земель, который курировал скандальный замминистра "по тылу" Вячеслав Кредисов. Сейчас он с Анатолием Степановичем на ножах, но ведь были времена, когда в их взаимоотношениях царили мир и покой, что, между прочим, позволило распродать массу принадлежащей Минобороны недвижимости, включая 27 военных городков, санаториев и госпиталей. То есть вопросов в этом кейсе больше, чем ответов, и это при том, что будоражить "дерибанную" мозоль Гриценко еще никто толком и не начинал.
"Главком диванных войск"
Второе больное место "настоящего полковника" связано с тем, что весьма опытный в военных делах Гриценко (кстати, выпускник оперативно-стратегического факультета Академии военно-воздушных сил США) фактически самоустранился от какого бы то ни было практического участия в реальном противлении нынешней российской агрессии. Гриценко почему-то не показал все свои военные знания и умения, а также пресловутые качества сильной руки в тот момент, когда это стало так необходимо для страны.
Если, конечно, не считать таковым раздачу им в своих едких блогах теоретических советов "как следует воевать", что также вызывает у многих настоящую иронию по поводу "главнокомандующего диванных войск". На определенном этапе такая выбранная им тактика "критика с дивана" приносила свои плоды в окучивании лидером "Гражданской позиции" оппозиционных, но патриотически настроенных украинских избирателей. Впрочем, данный потенциал привлечения своих сторонников Гриценко, похоже, уже исчерпал. Более того, теперь маятник его электоральной популярности грозит качнуться в обратную сторону, если он так и не найдет в свое оправдание исчерпывающие аргументы.
Пока же Гриценко лишь объясняет, что не пошел в 2014 г. на фронт добровольцем по причине отсутствия у него опыта "батяни-комбата", который, по его определению, "должен владеть всеми видами оружия в своем подразделении, уметь водить все виды боевых машин, готовить боевые приказы, организовывать тактическое взаимодействие с другими родами войск, знать штабную работу, тыл, разведку и еще много чего". Ведь он, дескать, обычный офицер, имеющий базовую военную подготовку авиационного инженера в сфере обслуживания оборудования самолетов, а таких специалистов наша армия имеет в избытке, к тому же авиацию прекратили использовать в войне на Донбассе еще в августе 2014-го.
"Первый недоговороспособный"
Наконец, третье больное место Гриценко - это его слава неуживчивого политика, не только не умеющего работать в любой команде, но и собрать воедино постоянный и дееспособный коллектив из своих единомышленников. О недоговороспособности лидера "Гражданской позиции" его оппоненты слагают настоящие легенды, которые, судя по его кредитной истории пребывания в парламентских отрядах "Нашей Украины" и "Батьківщини", нельзя назвать абсолютно беспочвенными.
Да и нынешний провал в переговорах с потенциальными партнерами, начиная от безуспешных попыток привлечь под свои флаги Святослава Вакарчука и "Самопоміч" Андрея Садового и заканчивая выходом из предвыборного союза "Народного контроля" Дмитрия Добродомова, наглядно свидетельствует о глубинных проблемах Гриценко с внешней коммуникацией. Даже "ДемАльянс", примкнувший на парламентских перевыборах-2014 как раз к "Гражданской позиции", ныне предпочел вступить в альянс с мэром Львова. Таким образом, едкое гриценковское наименование "Д'Артаньян без мушкетеров", то есть погруженный в вакуум вокруг себя хоть и умный, и красивый, но все-таки политик-одиночка, опять получило свежее дыхание.
Как и подозрения, что предвыборный слоган "Первый непроходной", выбранный Гриценко в 2009 г. для своей провальной президентской кампании (на выборах-2010 он набрал всего 1,2%), реально имеет некую мистическую силу. И если Анатолий Степанович не найдет в ближайшее время адекватного решения для данной проблемы кричащей недоговороспособности, то звание "первого непроходного" закрепится за ним надолго, если не навсегда.
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