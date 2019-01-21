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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»

14:49 21.01.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Всякие выборы и уж тем более президентские не обходятся без войны компроматов и черного пиара. В цикле материалов "Больное место" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует определить чувствительные места главных кандидатов, по которым и будут бить их конкуренты. Надеемся, так избирателям будет немного легче отличать черный пиар от конструктивной критики.

На прошлых президентских выборах Олег Ляшко занял третье место, набрав 8,32% голосов. Уже одно это, казалось бы, должно обеспечить ему сейчас неистовые атаки с разных сторон. Однако пока что наблюдается совсем другое. Команды конкурентов словно сговорились и делают вид, что такого кандидата вообще не существует. Впору вспомнить анекдот о Неуловимом Джо, которого никто еще не поймал, потому что никто его и не ловит.

От скандала к скандалу

Тем не менее все еще может измениться, ведь предвыборная кампания только началась. К тому же больные места Ляшко выискивать не нужно - они давно известны. Перечислим лишь некоторые, делающие его особенно уязвимым.

Прежде всего это почти два года, проведенные Ляшко в СИЗО и затем (по приговору суда за хищение госимущества) в Изяславской колонии, откуда он вышел в мае 1995 г. по амнистии в связи с 50-летием Победы. Девять лет назад, в январе 2010-го, когда Ляшко был народным депутатом от БЮТ, о его давнишней отсидке поведал на пресс-конференции не какой-нибудь второстепенный персонаж, а целый президент Виктор Ющенко. В октябре 2010-го в интернете появилось видео 1993 г., где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет Боря, после уговоров и обещаний помочь по службе. Следователь, который вел допрос Ляшко на том видео, подтвердил факт видеозаписи.

Вскоре Ляшко был исключен из фракции БЮТ «за сотрудничество с коалицией большинства». В конце 2013-го ведущий программы «Шустер Live» Савик Шустер заявил, что Ляшко в эфире «Шустер Live» неоднократно подавался по приглашению администрации Януковича, возглавляемой Сергеем Левочкиным. В нынешнем парламенте Ляшко тоже стал героем множества скандалов, в том числе финансовых. Так, в 2017-м он разбогател на выигрышах в лотерею, в 2018-м - на продаже квартиры. Много писалось и о том, что Ляшко умудряется, подобно «ласковому теленку», пользоваться поддержкой одновременно Левочкина и Ахметова.

Почему его никто не ловит

Съезд Радикальной партии Ляшко (РПЛ), на котором ее лидер будет выдвинут на президентский пост, запланирован на 21 января. Но предвыборная кампания Ляшко уже идет полным ходом. Главные лозунги Ляшко - против рынка земли, против МВФ, против медицинской реформы и т. п. Ляшко обещает уволить руководство "Нафтогаза", снизить тарифы на газ как минимум вдвое и многократно повысить минимальные и средние размеры зарплат и пенсий.

Все это очень похоже на предвыборную риторику Юлии Тимошенко - хотя неизвестно, кто тут что у кого сплагиатил. По сути, Ляшко "пасется" на электоральном поле Тимошенко. Точнее, борется с ней за наименее обеспеченные и наименее образованные слои избирателей. Для этого он и лепит себе образ человека "из народа", "из низов", "хлопца с интерната", чего Тимошенко не может даже и пытаться.

Это объясняет, почему против Ляшко не ведет сколь-нибудь заметной контрагитационной кампании команда Порошенко. Сам Петр Алексеевич, конечно же, до уровня борьбы с Ляшко опускаться не может, он и фамилию Тимошенко предпочитает не упоминать, для него единственный враг и главный соперник на этих выборах - это Путин. Но и команде Порошенко незачем бить по Ляшко (кроме тех, конечно, случаев, когда сам Ляшко начинает гнать волну против каких-то решений президента). Наоборот, лагерю Порошенко выгоднее, чтобы Ляшко отобрал у Тимошенко как можно большую часть ее электората. Причем это касается не только президентских, но и парламентских выборов.

Более удивительно то, что и лагерь Тимошенко не ведет активной контрагитации против Ляшко. Впрочем, самой Юлии Владимировне это как бы не по фэншую - бороться против того, кто мельче ее по политическому калибру и когда-то был всего лишь рядовым членом ее фракции. Для Тимошенко главный соперник на этих выборах - это Порошенко, а на прочих она старается не обращать внимания, дабы не добавлять им политического веса в глазах избирателей.

Но команда Тимошенко, казалось бы, должна быть свободной от подобных предрассудков и использовать против Ляшко весь компромат, какой только существует (да и несуществующий - тоже). И если этого не наблюдается, то наверное, тому должны быть веские причины.

Одна из таких причин - это то, что Тимошенко попросту боится войны компроматов с Ляшко. Напомним, Ляшко был членом парламентской фракции БЮТ с 2006-го по 2010 г., включая все время второго премьерства Тимошенко. Сам Ляшко был в то время заместителем главы бюджетного комитета парламента и может многое поведать о том, как тогда распределялись и расходовались деньги госбюджета (тем более что он сам в этом непосредственно участвовал). Да и о внутренней кухне БЮТ и партии Тимошенко «Батьківщина» (в частности, о том, как и под какие обещания привлекались в список БЮТ денежные мешки) Ляшко осведомлен. А если учесть, что Ляшко за словом в карман не лезет и прозвища Юлии Владимировне умеет придумывать обидные (не так давно хитом стали его «лиса драна», «зозуля московська»), то боязнь команды Тимошенко связываться с Ляшко вполне можно понять.

Кроме того, оба лагеря - Тимошенко и Ляшко - осознают, что их взаимная война на уничтожение была бы очень выгодна лагерю Порошенко. Как и вообще любая война между конкурентами Порошенко. Когда две стороны поливают друг друга компроматом, обе они получают снижение рейтинга и рост антирейтинга, что приводит к увеличению шансов на победу их главного конкурента.

По тем же причинам воздерживаются от клинчей с Ляшко другие кандидаты, предпочитая все вместе нападать на Порошенко. Впрочем, это еще не гарантирует, что у самого Ляшко не возникнет желание использовать кого-то из кандидатов в качестве мальчика для битья. Например, того же Зеленского, которого Ляшко в ноябре 2016-го уже номинировал в «продажную шлюху», «дегенерата без рода и племени» и «Вовочку-дюймовочку» (историю их словесной перепалки легко найти в интернете).

К слову, конфликт между ними тлеет, чему способствуют пародии «Квартала 95» на Ляшко. «Зеленский - слабак. Какая там пародия. Порнография, а не пародия», - прокомментировал Ляшко в конце прошлого года в эфире «Шоу без грима». Уточним: пока что Зеленский и Ляшко ограничиваются взаимным подкалыванием. А начнут ли они по-взрослому бить друг друга по самым слабым местам с использованием всего арсенала компромата - это зависит, возможно, и не от них самих. Скорее это зависит от того, захотят ли позабавиться такой дуэлью двое заядлых соперников в политике и бизнесе, любящих с азартом поиграть в политический театр марионеток, - Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

Фактор Ахметова

Стоит упомянуть еще два фактора, которые отягощают задачу любому, кто захотел бы ударить по больным местам Ляшко. Во-первых, это фактор избирателей. Чтобы обнаружить информацию об отсидке Ляшко, его откровения об искусителе Боре и скандальные подробности депутатской деятельности, специально искать не нужно - достаточно зайти на посвященную ему страничку «Википедии» на украинском или русском языке. Однако типичный избиратель Ляшко интернетов не читает, да и газет тоже (кстати, немалую часть электората Ляшко составляет молодежь, которая интернетом очень даже пользуется, но не ради того, чтобы разобраться в политике, а ради фильмов, игр и знакомств). Именно потому все скандалы не помешали Ляшко занять на предыдущих президентских выборах третье место.

Конечно, о секс-скандале с Ляшко рассказывали не только в интернетах - молва о многосторонней ориентации нашего жизнелюба распространилась в широких народных массах. Но сейчас на Ляшко работают серьезные политтехнологи. И они постарались обезопасить его тыл от атак недоброжелателей. 2 июня 2018 г. Олег женился на Росите Сайранен, с которой до того, по его словам, 20 лет пребывал в гражданском браке. Так что теперь Олег может предъявить всем завистникам фото счастливой семьи с мамой, женой и дочкой. Можно не сомневаться: за время, оставшееся до выборов, будет еще много видеороликов подобного наполнения, особенно на каналах «Украина» и «Интер».

И вот тут мы переходим ко второму фактору - связях лидера РПЛ с Левочкиным и Ахметовым. Если судить по частоте появления Ляшко на телеканалах «Интер» и «Украина», то сейчас наибольшую ставку на Ляшко сделал все-таки Ахметов. Кстати, кандидаты на президентский пост Вилкул и Мураев, которых тоже связывают с Ахметовым, появляются в эфире канала «Украина» реже, чем Ляшко. Напрашивается вывод, что Ляшко для Ахметова - основной кандидат, хотя дело может быть и в том, что пиарить Ляшко политически безопаснее, поскольку ничего антиукраинского он не говорит, наоборот, его риторика выдержана исключительно в ультрапатриотическом духе.

Сам Ляшко свой союз с Ахметовым уже не только не скрывает, но даже и козыряет им. "Я благодарен телеканалу "Украина" за то, что они внимательно следят за моей деятельностью. Очевидно, моя деятельность соответствует их принципам: защита национальных интересов Украины, национального производителя, рабочих мест наших людей", - заявил Ляшко на днях в интервью. С той же гордостью он рассказывает о привлечении в свою команду ахметовского топ-менеджера Юрия Зинченко. "Я с Юрием Зинченко познакомился в Мариуполе, когда он был руководителем Металлургического комбината им. Ильича, - поведал Ляшко. - При формировании правительства президента Ляшко Зинченко будет занимать одну из должностей в направлении восстановления промышленного потенциала нашей страны. Я его пригласил к себе в команду. Я ему благодарен, что он согласился и сегодня возглавляет исполком партии, где системно занимается партийным строительством".

О назначении Юрия Зинченко главой исполкома РПЛ было публично объявлено еще год назад, 22 февраля 2018 г., когда Ляшко в Мариуполе презентовал "Промышленный пакет реформ" своей партии. Кстати, Ляшко тогда заявил, что Зинченко будет не только возглавлять исполком, но и отвечать в партии за промышленную политику и экономическое развитие.

Словом, союз с Ахметовым - это теперь вовсе не тайна, а публично сделанный выбор Ляшко. Конечно, этот союз можно критиковать, но для черного пиара, который всегда основывается именно на скрываемой информации, он уже не годится.

В том же интервью лидер РПЛ сделал еще одно интересное заявление. «Будем ли мы поддерживать кого-то из тех, кто будет во втором туре, если меня там не будет? Ни одного из кандидатов не собираемся поддерживать. Мы самостоятельная политическая сила; мы знаем, что нужно для страны, как навести порядок в стране, мы знаем, что никто из них не способен этого сделать. Все они были у власти... имели возможность сделать - и не сделали. Как я могу их поддерживать? Это исключено», - эти слова Ляшко трудно расценить иначе, чем как заявку на торг.

В самом деле, после первого тура Ляшко и с ним канал "Украина" могут поддержать любого из кандидатов. Особенно если он или она пообещает крупный пост, к примеру, для того же Юрия Зинченко. Но даже если Ляшко и канал "Украина" никого публично во втором туре не поддержат, они могут избрать кого-то из двух кандидатов мишенью для упражнений в злословии. И тогда мы опять услышим, как Ляшко называет то ли одного из них "синьором Помидором" и "новым Попандопуло", то ли другую из них "лисой драной" и "московською зозулею".

Возможно, именно поэтому и команда Порошенко, и команда Тимошенко пока что обе манкируют контрагитацией против Ляшко и избегают бить по нему. Во время торга лучше торговаться, чем бранить продавца.

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