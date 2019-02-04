Больные места Тимошенко. Трудно ли перестать быть «Чавесом в юбке»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Скелеты из шкафов будут вытаскиваться на свет, чтобы напомнить избирателям: для Тимошенко главное - власть, ради нее она уже предавала и предаст еще.

Всякие выборы, и уж тем более президентские, не обходятся без войны компроматов и черного пиара. В цикле материалов "Больное место" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует определить чувствительные места главных кандидатов, по которым и будут бить их конкуренты. Надеемся, так избирателям будет немного легче отличать черный пиар от конструктивной критики.

За 30 лет, проведенных Юлией Тимошенко в бизнесе и политике, у нее накопилось множество скелетов в шкафах. Не будем гадать, сколько именно этих шкафов, потому что перед выборами главное внимание будет сосредоточено на трех из них - под условными названиями (вряд ли там висят таблички) "обязательства перед Кремлем", "популистские решения" и "сговоры с олигархами".

Газпромовский газ и хи-хи с Путиным

В самом древнем шкафу - все российские связи Тимошенко, еще с тех времен, когда она только становилась "газовой принцессой". Чтобы возглавленная ею корпорация ЕЭСУ, основанная в ноябре 1995 г., смогла сразу же стать крупнейшим оптовым импортером российского природного газа, необходимо было иметь специфические связи в России. Специфика в том, что если в этих деловых связях была коррупционная составляющая, то Кремль мог затем использовать этот крючок для превращения "газовой принцессы" в свою марионетку.

Над скелетом газпромовских связей ЕЭСУ навалены более поздние скелеты - дело о долгах ЕЭСУ перед минобороны РФ, открытое в России в марте 2000 г.; пресловутый газовый контракт с Россией, заключенный после переговоров Путина и Тимошенко в Москве в январе 2009 г.; наконец, хихиканье Тимошенко на встрече с Путиным в Ялте в ноябре 2009 г. после насмешек Путина над тогдашним президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Скелеты из этого шкафа уже вовсю используются командой Петра Порошенко. 29 января за это взялся и сам Порошенко. На форуме, созванном по поводу его самовыдвижения, он заявил: "Представьте себе: еще десять лет назад тогдашний премьер-министр обязал Украину покупать у "Газпрома" то ли 52, то ли 41 млрд кубов газа по принципу: "бери или плати". Будешь брать или не будешь брать - будешь платить из украинского бюджета деньги Российской Федерации! В прошлом году, 2018-м, нам понадобилось импортировать не 52 млрд, не 41 млрд, не 20 млрд, а лишь 10,5 млрд кубов, то есть в пять раз меньше. И это был импорт из Европы, а у России мы газ не покупаем уже четвертый год".

Этот момент очень важен для контрагитации против Тимошенко. Ведь получается, что если бы сейчас сохранялся газовый контракт Тимошенко - Путина, то Украина платила бы за нужный ей объем (10,5 млрд кубов) в пять раз больше (как за 52 млрд кубов). Также экс-премьеру будут инкриминировать ее неспособность перечить Путину. Точнее, уже инкриминируют. На том же форуме вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к украинцам: "Дорогие, пожалуйста, поддержите 31 марта того, кто может сказать Путину "нет", а не "хи-хи".

Разумеется, будут опять и опять ставиться вопросы о том, почему Тимошенко способна только поддакивать и подхихикивать Путину, почему она согласилась на кабальные условия газового контракта и на каких крючках она у Путина. Как и о том, почему она на заседании СНБО по Крыму 28 февраля 2014 г. требовала: "Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя, как голуби мира". И почему сейчас из Кремля ей идет мощная информационная поддержка.

Не "железная леди", а "Чавес в юбке"

Второй шкаф - со скелетами популистских решений Тимошенко - начал накапливаться с первых же дней ее первого премьерства. О мясном, бензиновом, сахарном и прочих кризисах, вызванных этими решениями, наиболее компетентно может рассказать Порошенко, который тогда был секретарем СНБО.

Как известно, Тимошенко любит сравнивать себя с Маргарет Тэтчер. Но тогда, весной 2005-го, Юлию Владимировну вдохновляла отнюдь не Тэтчер, а популистская политика Уго Чавеса, который в 2003 г. ввел в Венесуэле госконтроль над ценами на базовые продукты. Подобными решениями Чавес завоевал себе большую популярность, и этот пример был очень привлекателен для Тимошенко, у которой премьерство разогрело президентские амбиции. Все печальные последствия чавизма тогда еще были впереди.

Но как раз сейчас они налицо. Преемник и продолжатель дела Чавеса, умершего в 2013 г., Николас Мадуро довел ситуацию в стране до экономической катастрофы и получил всепоглощающий политический кризис. И это уже использует Порошенко для дискредитации Тимошенко, причем не только в Украине, но и на Западе. 24 января Порошенко сорвал аплодисменты на Украинском завтраке в Давосе (во время Всемирного экономического форума) заявлением: "Фиксированных цен на газ, как предлагают некоторые популисты, не будет! Это путь к экономической катастрофе. Это путь Мадуро".

Эту тему Порошенко затронул и на форуме в Киеве 29 января, проехавшись по популистам. "Мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? Именно второй путь, не в Брюссель, а в Каракас, предлагает нам большое количество кандидатов", - сказал Порошенко и еще добавил о том, что "быть популистом - это значит лгать людям и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине".

В шкафу со скелетами популистских решений есть и приснопамятная "Юлина тысяча", на выплату которой были пущены валютные заимствования (облигации внешнего госзайма 2007 г.). Там же и проеденные кредиты МВФ, взятые под обещания реформ. Кстати, поскольку Тимошенко тогда бесцеремонно кинула МВФ с обещанными реформами, это повод рассказать, что никто на Западе ей денег больше не даст, поэтому в случае ее президентства курс доллара поднимется и до 40, и до 100, и до... словом, как в Венесуэле.

Несостоявшийся "канцлер"

В третьем шкафу - с останками олигархических сговоров - в самом низу дожидаются воскрешения из забвения договоренности времен олигархической юности самой Тимошенко. Над ними - союз с Павлом Лазаренко, "Громада" и все такое. Впрочем, необязательно зарываться столь глубоко. Немало интересного можно найти и в слое, относящемся к периоду первого премьерства Тимошенко. Депутаты-бизнесмены тогда десятками записывались в ее фракцию (позже, в 2010-м, все они, конечно, ее предали и перешли в лагерь Януковича).

От периода второго премьерства Тимошенко остался слой сговоров БЮТ и ПР. Там похоронены, к примеру, законопроекты, которые должны были урезать полномочия Виктора Ющенко и открыть дорогу к его импичменту (они привели к развалу коалиции БЮТ и НУНС в сентябре 2008 г. и затем к отставке Арсения Яценюка с поста спикера). Там же и останки монстра, зачатого в марте 2009-го (но почившего, не успев родиться) во внебрачном союзе ПРиБЮТ. Речь о концепции конституционной реформы, в результате которой полномочия президента были бы несколько сужены, Янукович был бы избран президентом в стенах Верховной Рады (без всенародных выборов), а Тимошенко стала бы премьером с более широкими полномочиями.

По сути, то была первая модель "канцлерской республики", модернизированный вариант которой Тимошенко продвигает сейчас. Кстати, эту идею своей оппонентки Порошенко тоже попинал 29 января. Говоря об угрозе авторитаризма, он упомянул, что "кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа - с неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом".

Все эти скелеты будут вытаскиваться на свет, чтобы напомнить избирателям: для Тимошенко главное - власть, ради нее она уже предавала Майдан и предаст еще. Ну а все три шкафа вместе должны доказать, что с таким багажом Тимошенко будет непривечаема на Западе - и, стало быть, Украину с таким президентом не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО. У Тимошенко один способ со всем этим бороться: обвинять в том же самом Порошенко, только громче и чаще.

Читайте также:

БОЛЬНЫЕ МЕСТА ПОРОШЕНКО. КАК ОТКЛЕИТЬ ЯРЛЫКИ "БАРЫГИ" И "УЗУРПАТОРА"

БОЛЬНЫЕ МЕСТА ГРИЦЕНКО. ЕСТЬ ЛИ ШАНС ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕНОМЕ "ГЛАВКОМА ДИВАННЫХ ВОЙСК"

БОЛЬНЫЕ МЕСТА ЛЯШКО. КАК ОСТАТЬСЯ ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ "НЕУЛОВИМЫМ ДЖО"