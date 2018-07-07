Битва политтехнологов. Пятая колонна Кремля на распутье

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Что делать со своим совместным проектом - "Оппозиционным блоком" - ни Ахметов, ни Левочкин все никак не решат, однако его закрывать и расходиться восвояси также не спешат. Понятно, что никаких свежих идей и новых смыслов крайне ограниченному в нашей стране "ватному" электорату официальная украинская пятая колонна Кремля предложить уже не может. Кроме разве что "достижения мира на Донбассе" по всем известному путинскому сценарию, предусматривающему полную капитуляцию Украины перед страной-агрессором Россией.

При этом на старте активной фазы предвыборной гонки минимальное поддержание на плаву оргструктур "Оппоблока" остается в приоритете и у фирташевцев, и у ахметовцев. Так сказать, на всякий случай, который в итоге имеет все шансы стать единственным и безальтернативным. Конечно, у Ахметова еще есть шанс выдвинуть в президенты то ли своего вечно подающего надежды Александра Вилкула, то ли младшего партнера по "Метинвесту", оцерковленного Московским патриархатом Вадима Новинского. Но, судя по всему, под единым "сине-белым" флагом на выборы-2019 таки пойдет фирташевец Юрий Бойко. О чем, кстати, свидетельствует тот факт, что Ахметов уже раскладывает яйца в другие предвыборные корзины, финансируя не только Ляшко, но и проект Сергея Таруты "Основа", который, правда, не является особо перспективным.

Что же касается перспектив Бойко, то ему его старый товарищ Левочкин уже, в принципе, нашел политтехнолога. Им планируют сделать Викторию Бутенко - бывшую пресс-секретаршу экс-социалиста-"регионала" Николая Рудьковского, недавно познакомившегося с правоохранителями Объединенных Арабских Эмиратов, подозревавших того в подделке иракского паспорта, но выпустивших его из-за решетки. Безусловно, Бутенко - не Пол Манафорт, ныне томящийся в американской вип-тюрьме, но на полном безрыбье все же хоть что-то.

Наконец, уже полностью отколовшийся от "Оппоблока" Вадим Рабинович и его "За жизнь" сейчас всеми своими ораторскими возможностями (он такой же, как и Гриценко, сам себе режиссер) клеймит на чем свет стоит Левочкина, старается вдаваться в экспромты, делая ситуативные выпады в сторону власти, но строго придерживается двух четких правил. Во-первых, главный "жизнелюб" всегда должен выглядеть хоть чуточку более радикальным, чем "оппоблоковцы". А, во-вторых, Рабинович действует исключительно в фарватере темников Виктора Медведчука. Видимо, у него остаются опасения, что кум Путина в последний момент откажется от его услуг, оставив всех "жизнелюбов" у разбитого финансового корыта.

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