Битва политтехнологов. Ляшко как «украинский Трамп»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

У Олега Ляшко, топчущегося на одном протестном электоральном поле и с лидером «Батьківщини», и с главой «Гражданской позиции», нет никаких проблем ни с финансированием, ни с основным политтехнологом, ни с предложенным набором стратегий и тактик на предстоящие выборы под условным названием «украинский Трамп». Единственная загвоздка в том, что за всем этим благополучием новой вехи «радикального патриотизма» стоят очень знакомые лица - пророссийских олигархов Рината Ахметова и Сергея Левочкина.

Если раньше об ахметовских деньгах в поддержку ляшковцев ходили хоть упорные, но все же просто слухи, то в этом году произошло одно событие, подтверждающее подозрения. Речь идет о том, что во время своего февральского визита в Мариуполь Ляшко публично представил не только свой «промышленный пакет реформ», явно приятный сердцу известного промышленника Ахметова, но и нового руководителя центрального исполкома Радикальной партии. Им неожиданно для многих стал технический директор ахметовского «Метинвеста» Юрий Зинченко, в 2012-2017 гг. работавший гендиректором ахметовского же Мариупольского металлургического завода им. Ильича.

За последние месяцы Зинченко, никогда ранее не занимавшийся политической деятельностью, объездил практически все местные организации РПЛ, взяв под полный контроль партийный бюджет и в центре, и на местах. В идеологическую составляющую Ляшко он, по нашим сведениям, не вмешивается. Его исключительная функция - быть «крепким хозяйственником» на страже вложенных в партию финансов своего настоящего босса Ахметова.

А вот стратегическим планированием кампании «радикалов» на президентские и парламентские выборы-2019 займется уже призабытая экс-пресс-секретарь Януковича Дарья Чепак, последние годы возглавлявшая центр медиакоммуникаций фонда Левочкина «Новая Украина». Совсем недавно стало известно, что Чепак начинает собственную карьеру политтехнолога, и тут будто невзначай попался такой «жирный» клиент, как Ляшко, чей офис, опять совпадение, оказался по соседству с чепаковским. Само собой, в качестве официального политтехнолога «радикалов» никто бывшую пресс-секретаршу «вечно легитимного» светить не собирается - репутационного греха не оберешься. Но ее предложения по стратегическому планированию предвыборной гонки Ляшко якобы уже принял.

Вся их концепция базируется на украинской версии изоляционизма, списанного с риторики президента США Дональда Трампа, просто адаптированной для наших широт. Ляшко сотоварищи давно носятся со своей программой поддержки национального производителя «Покупай украинское, плати украинцам», получившую даже форму законопроекта, уже принятого в ВР в первом чтении. Такой курс «радикалов» на создание протекционистских барьеров для иностранного бизнеса при проведении госзакупок вообще станет всеобъемлющим продвижением интересов украинского олигархата во всех сферах, направленных против их заграничных бизнес-конкурентов. Под благовидным предлогом для продвинутых избирателей о неких стимулах для роста промышленного производства и развития малого и среднего предпринимательства.

А для немудреного электората такой откровенный лоббизм будет закамуфлирован боевыми предвыборными речевками «украинского Трампа» типа «Только мы обеспечим создание новых рабочих мест» и «Украина никогда не будет ничьей колонией». На этом фоне органично должна выглядеть монополизация Ляшко ниши главного борца с МВФ, за чьи, мол, подачки страна постоянно жертвует своим суверенитетом. Кстати, недавнее неголосование ляшковцами за закон об Антикоррупционном суде - только первый акт в этой долгоиграющей антиМВФ-опере. Хотя стоит напомнить, что предыдущей солисткой в спектакле о пламенной борьбе в Украине с МВФ была открыто прокремлевская Наталья Витренко, и об этом факте обязательно будут напоминать Ляшко все, кому не лень.

Статьи по теме:

04.07.18 Битва политтехнологов. Сам себе режиссер Гриценко

Программа-максимум Гриценко заключается в том, чтобы не стать атакованным оппонентами на самом старте, а сидеть в молчаливой «засаде» до тех пор, пока его президентский рейтинг не дойдет до отметки 20%.



04.07.18 Битва политтехнологов. Двигатели нового курса Тимошенко

Ключевая задача всех политтехнологов Тимошенко - создать старому лицу новое лицо в условиях острого запроса украинцев на «новые лица».



03.07.18 Битва политтехнологов. 25 партий Порошенко

Первым определился со своим главным политтехнологом Петр Порошенко. Точнее, действующий президент давно решил оставить в этой ипостаси Игоря Грынива.