Битва политтехнологов. Сам себе режиссер Гриценко

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Гриценко выбрал себе уже знакомую предвыборную стратегию (во время предыдущих попыток неизменно провальную) - масштабно выстрелить с позиции третьей силы. Программа-максимум Гриценко заключается в том, чтобы не стать атакованным оппонентами на самом старте, а сидеть в молчаливой «засаде» до тех пор, пока его президентский рейтинг не дойдет до отметки 20%. Параллельно он хочет застолбить за собой статус главного, а лучше - единственного проамериканского политика, хотя для этого нужен соответствующий сигнал из Вашингтона, но таких понятных всем знаков из-за океана вряд ли стоит ожидать вплоть до окончания украинской избирательной гонки.

Основная задача Гриценко - закрепить в массовом сознании два тезиса: он - единственный честный кандидат и одновременно самый сильный лидер с крепкой рукой среди всех конкурентов. Однако она кажется выполнимой только потому, что еще никто не начал по-настоящему бросать в него критические стрелы. А тут пространства и возможностей предостаточно. В первую очередь у Гриценко нет ответа на главную претензию критиков - почему он отказался в 2014-м от должности руководителя Генштаба украинской армии и не показал все свои военные знания и умения, а также пресловутые качества сильной руки в тот момент, когда это было так необходимо для страны.

Примечательно, что у экс-министра обороны главным политтехнологом и идеологом его избирательной кампании выступает он сам. Конечно, имеющийся опыт, полученный во время обучения на оперативно-стратегическом факультете Академии военно-воздушных сил США, а также при руководстве Центром Разумкова и информационно-аналитическим направлением работы предвыборного штаба Ющенко образца 2004 г., позволяет Гриценко быть своеобразным «человеком-оркестром», однако, видимо, имеет место быть банальная экономия средств. Активно помогает лидеру «Гражданской позиции» справляться с его политтехнологическими обязанностями его супруга - главный редактор «Зеркала недели» Юлия Мостовая.

В общем-то, предвыборное финансирование - больная для Гриценко мозоль. На данный момент денег, по сути, нет, существует лишь миф, что средства ему предоставит то ли старый знакомый обоих супругов Сергей Левочкин, то ли это будет пул олигархов, впечатленных ростом рейтинга «настоящего полковника». Но подобные перспективы портит еще один не менее важный вопрос - отсутствие реальной команды как наверху, так и на местах. Когда чуть ли не единственным боеспособным отрядом «Гражданской позиции» является ее львовская ячейка, имеющая свое представительство и в горсовете (входит в промэрское большинство Андрея Садового), и в облсовете. Подобный уровень представительства у гриценковцев есть только на Тернопольщине и больше нигде.

Идеальным решением было бы привлечь к своей кампании «Самопоміч», обладающую собственной парламентской фракцией и достаточно разветвленной региональной сетью. Однако, по данным «ДС», длительные переговоры Гриценко с Садовым на эту тему были неудачными, и все идет к тому, что соглашения стороны не достигнут. Поэтому резервным его сателлитом, имеющим все шансы стать в результате основным, выступает Аграрная партия с ее более развитыми местными партструктурами, чем у «Гражданской позиции». Однако и с «аграриями» окончательной договоренности пока нет.

Одновременно Гриценко просто жизненно необходимо хотя бы имитировать широкое объединение вокруг себя различных политиков, но пока получается только с теми, кто имеет мизерные электоральные перспективы, как, например, «Народный контроль» действующего нардепа-мажоритарщика Дмитрия Добродомова или партия «Альтернатива» экс-депутата Егора Фирсова. В планах - подобрать на гриценковский корабль максимальное количество всяческих антикоррупционеров: и ДемАльянс, где наиболее раскручены нардепы Сергей Лещенко с Мустафой Найемом, и «Хвилю» их коллеги по парламенту Виктора Чумака, и остатки «Руха нових сил» пребывающего в Голландии Михеила Саакашвили. Причем тут действительно важно не столько качество, сколько количество, демонстрирующее сам объединительный процесс, что может позволить увеличить свой электорат одновременно за счет симпатизирующих как Порошенко, так и Тимошенко.

Что выберет Садовый

С чем у "Самопомочі" давно все ясно, так это с тем, кто вновь станет у ее политехнологического руля. Этой задачей уже озабочен многолетняя правая рука Андрея Садового, нынешний лидер партийной фракции в Верховной Раде, а в уже 12-летнем прошлом врач-психиатр Олег Березюк.

Со своим возможным баллотированием в президенты мэр Львова также в целом определился - он этого делать не будет с почти 100%-ной вероятностью, потому что весьма рационально оценивает свои шансы на победу, не желая так грубо выпускать из руки синицу, чем является его беспрерывное с 2006 г. пребывание в кресле львовского градоначальника.

Впрочем, делать сложный выбор Садовому и его партии на президентских выборах-2009 все же придется, что окажет значительное влияние и на ход грядущей парламентской кампании "Самопомочі". А именно: или партия таки выставит на президентскую гонку собственную кандидатуру, тем самым подогрев свой несколько иссякший ядерный электорат, или поддержит личные амбиции Анатолия Гриценко. С одной стороны, выступить под известным олимпийским принципом "главное не победа, а участие" для партийной мобилизации уже согласилась вице-спикер ВР Оксана Сыроид. Но с другой - с Гриценко уже якобы достигнута договоренность, что в случае его триумфального захода в главный кабинет на Банковой Садовый обязательно станет главой парламента.