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Битва политтехнологов. 25 партий Порошенко
19:34 03.07.2018 |
"ДС" проанализировала работу политтехнологов главных кандидатов в президенты Украины. Первым в нашем списке был действующий глава государства Петр Порошенко.
Первым определился со своим главным политтехнологом Петр Порошенко. Точнее, действующий президент давно решил оставить в этой ипостаси Игоря Грынива - именно того, кто сыграл ключевую роль во время его победы на президентских выборах в 2014 г. уже в первом туре, придумав всю концепцию успешного спринта под лозунгом «Жить по-новому» и использовав по максимуму свои умения работать с социологией и социологами. Собственно, Грынив полностью сконцентрировался на стратегическом планировании похода Порошенко на второй срок еще весной 2017-го, когда добровольно ушел с трудоемкого поста главы парламентской фракции БПП, вернувшись к более привычному ему функционалу политтехнолога, в чем он - действительно авторитет, причем и для соратников, и для конкурентов.
С главой государства Грынива связывает очень длинная кредитная история, начавшаяся еще более 16 лет назад, когда он был замом Порошенко в центральном штабе «Нашей Украины». Совместная их предвыборная деятельность продолжилась в команде Виктора Ющенко и на президентских выборах-2004. Еще одним немаловажным плюсом Грынива в глазах Порошенко является то, что именно он в 2007 г. вел удачную избирательную кампанию БЮТ, которая позволила Юлии Тимошенко вернуться в премьерское кресло, а ему восстановить свой статус нардепа, избравшись по списку этой политической силы. Правда, потом было поражение его клиентки от Януковича в 2010-м, но это отдельная тема. Одним словом, Грынив как никто другой знает многие нюансы подходов к избирательным кампаниям лично Тимошенко, выступающей сейчас основным оппонентом Порошенко на грядущих выборах. Что же касается самой предвыборной стратегии, представленной Грынивым, то она мало чем отличается от того, что было предложено в 2014 г.
Главных отличий два. Во-первых, место вип-агитаторов де-факто должны занять региональные микропартии, которые потом станут основой не только на парламентской, но и на местной избирательных кампаниях. Во-вторых, главной идеологической линией станет педалирование возможного украинского членства в Евросоюзе, подо что даже запланирован ребрендинг БПП в Европейскую народную партию Украины (название, созвучное крупнейшей правоцентристской фракции Европарламента). Но пока и первая, и вторая составляющие будущей победы имеют огромные изъяны.
Безусловно, опора в каждом из 25-ти регионов страны на местные элиты помогает ответить на важный вызов Банковой - тотальную слабость губернаторской вертикали, по устоявшейся у нас традиции проводившей на местах нужную для власти избирательную кампанию. Однако на данный момент далеко не везде есть достаточная возможность для организации таких мини-партий не просто теоретически, а практически. К тому же все это необходимо жестко координировать из центра, чтобы региональные князьки не получили широкую автономию и настоящую возможность «гулять самим по себе». Иначе где гарантия, что они не станут также работать на конкурентов Порошенко, и с большим тщанием?
Даже там, где данный процесс уже фактически стартовал, а речь идет о Волыни и Хмельнитчине, в которых к руководству облгосадминистраций пришли ставленники местных бизнес-групп, все идет не так гладко. И если в Хмельницком у собственника сети строительных супермаркетов «Эпицентр» Александра Гереги есть хотя бы свой уже действующий проект «За конкретные дела», обладающий крупнейшей фракцией в облсовете, то у волынского «Континиума» Степана Ивахива нет ничего подобного даже в зачаточном состоянии. Поэтому необходимо в каждом из 25-ти случаев глобальное переформатирование локального политикума и чиновничества, на что банально не хватает ни сил, ни времени.
При этом до сих пор нет четкого понимания, какой закон о выборах необходим реорганизованному БПП. То ли оставить нынешнюю пропорционально-мажоритарную систему, хоть она и полностью дискредитированная в общественном сознании. То ли поддержать популярную в народе идею открытых списков, чья весьма спорная версия содержится в принятом в первом чтении Избирательном кодексе. То есть до осени нужно четко определиться с основоположными правилами выборов и подстраивать под них магистральную модель поведения в партстроительстве президентской силы. В противном случае любые наработки рискуют потерпеть фиаско уже на самом старте.
Наконец, Банковая относительно своей предвыборной стратегии еще не достигла какого-либо взаимопонимания ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном, что делает всю политическую игру с ЕНПУ попросту невозможной. Плюс настоящим дамокловым мечом продолжает висеть угроза над необходимыми для украинской экономики траншами от МВФ, а без полноценного восстановления международной макрофинансовой помощи шансы переизбрания Порошенко на второй срок сокращаются в разы. Таким образом, интенсификация диалога Киева с нашими западными партнерами в ЕС и США в выгодном для украинской власти внутриполитическом ключе представляется одним из ключевых ее вызовов в предвыборный период.
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