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Исламские страны признали Восточный Иерусалим столицей Палестины
16:25 13.12.2017 |
Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле, в среду, 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. "Мы объявляем, что признаем Палестинское государство, столицей которого является Восточный Иерусалим", - цитирует турецкое информационное агентство Anadolu заявление ОИС.
Саммит был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
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