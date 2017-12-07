Большой переполох в Иерусалиме. Что задумал Трамп назло Госдепу

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Президент США намеревался разрубить гордиев узел, но не заварил ли он кашу?

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Также он дал указание Государственному департаменту начать процесс переноса посольства США из Тель-Авива в Вечный город и напомнил, что де-факто это и так столица страны, ведь там расположены здания парламента, Верховного суда, офисы премьер-министра и президента. По мнению американского президента, это решение ни в коем случае не угрожает мирным переговорам Израиля и Палестины, но подразумевает достижение "крупного соглашения" для обеих сторон.

Выступление Трампа вызвало положительную реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая была вполне предсказуемой, ведь его страна десятилетиями добивалась такого решения, а министр транспорта Исраэль Кац ранее называл его наиболее справедливым и исторически правильным шагом. И в этом есть своя доля правды - в конце концов, евреи основали этот город как столицу своего древнего государства, а не как место, где Пилат позволит распять Иисуса, а Мухаммед решит вознестись на небо.

А вдруг рванет?

Однако реакция мирового сообщества была предсказуемо отрицательной. Ведь это только согласно израильскому законодательству город является "единой и неделимой" столицей еврейского государства. А согласно международному праву его восточная часть считается незаконно захваченной Израилем в 1967 г., а статус города, согласно мирному договору 1993 г., должен быть определен в ходе переговоров этой страны с Палестиной.

Поэтому сразу же после появления информации о недавнем телефонном разговоре с главой Палестинского государства Махмудом Аббасом, в котором Дональд Трамп заявил о своем намерении, новость вызвала опять-таки предсказуемо негативную реакцию во многих странах, международных организациях и даже среди американской элиты. О возможной дестабилизации региона вследствие подобных действий американскому президенту сразу же сказал не только его палестинский телефонный собеседник (пресс-секретарь которого к тому же добавил, что "мир заплатит высокую цену" в случае изменения Вашингтоном статуса Иерусалима). К нему присоединились король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдул Ас-Сиси, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абуль Гейт, представители Саудовской Аравии и Ирака, что неудивительно, так как арабские страны очень часто высказывались в поддержку своих палестинских собратьев.

Организация исламского сотрудничества (57 стран) заявила, что "если президент США Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля, это будет актом агрессии против мусульманского мира", и призвала всех своих членов прервать связи с государствами, которые вслед за США переведут диппредставительства в Иерусалим. А один из наиболее влиятельных членов организации - Турция - пригласила всех ее членов собраться на чрезвычайный саммит 13 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг Иерусалима. Вдобавок президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил разорвать дипотношения с Израилем, если США перейдут "красную линию" в вопросе Иерусалима.

Крайне негативно отреагировали на намерения Вашингтона и за пределами мусульманского мира. Внешнеполитическая служба Евросоюза 5 декабря опубликовала заявление, в котором говорится, что "Европейский Союз ясно дал понять, что ждет критической реакции на те последствия, которые могут иметь любые решения или односторонние действия по изменению статуса Иерусалима". Эта позиция совпадает с мнением лидеров ЕС. Французский президент даже перезвонил американскому, чтобы выразить "озабоченность в связи с возможностью одностороннего признания Иерусалима Соединенными Штатами в качестве столицы Государства Израиль". А французский МИД сообщил своим согражданам о возможной активизации акций протеста на Ближнем Востоке, особенно на спорных территориях, и призвал избегать мест большого скопления людей. Глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль отметил: "Признание Иерусалима столицей Израиля не успокоит конфликт, а подольет масла в огонь".

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Иерусалима должен быть определен на двусторонних переговорах Палестины и Израиля "в соответствии с резолюциями Совета Безопасности", и напомнил, что "генеральный секретарь ООН неоднократно предостерегал от односторонних действий, которые потенциально могут подорвать решение по принципу двух государств". Сложившуюся ситуацию уже выносят на обсуждение Совета Безопасности ООН, которое предположительно состоится 8 декабря.

Против решения Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим выступили и видные представители его собственной администрации: министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Последний, правда, всячески избегал публичных высказываний по этому поводу. Но представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, поддерживает ли госсекретарь решение президента, сказала, что глава Тиллерсон "четко заявил о своей позиции Белому дому и, думаю, министерство обороны сделало то же самое". После чего добавила: "Но в конечном итоге решение должен принять президент - это его ответственность". Из чего можно судить, что слухи о несогласии внешнеполитического ведомства США с позицией президента имеют под собой почву.

В пользу этого, хоть и косвенно, говорит и разосланное Госдепартаментом американским посольствам предупреждение о необходимости повышения уровня безопасности и запрещение посещать в личных целях в ближайшее время Старый город Иерусалима, а также Западный берег реки Иордан.

Чего хочет Трамп

В этой ситуации главный вопрос - зачем? Зачем Дональд Трамп предпринял шаг, гарантирующий не только слом нынешнего и без того призрачно-хрупкого равновесия в арабо-израильском конфликте и перечеркивающий, похоже, процесс мирного урегулирования, но и угрожающий международной правовой системе? Это, безусловно, обеспечит ему место в истории, но такого объяснения явно недостаточно.

Объяснений здесь несколько, хотя ситуацию объясняет скорее их совокупность. Версия первая, наиболее негативная для Трампа, касается его предвзятости, обусловленной личными обстоятельствами: его зять Джаред Кушнер - сын лидера еврейской общины Нью-Йорка, а Иванка Трамп прошла гиюр. Да и с "Биби" Нетаньяху Трамп хорошо знаком еще с тех времен, когда тот имел адвокатскую практику в Нью-Йорке. В общем, Трампа подтолкнули к признанию Иерусалима столицей Израиля с целью вызвать негативную реакцию Палестины и выход ее из переговорного процесса. Что, в свою очередь, сделает главным "врагом мирного урегулирования" ее, а не Израиль, который никакого приемлемого палестинцами решения предлагать в ближайшее время не собирается.

Вторая версия предполагает заигрывание Дональда Трампа с ядром своих избирателей, объединенным вокруг Американо-израильского комитета по связям с общественностью или евангельских христиан, которым будущий президент обещал перенести американское посольство в Иерусалим во время своей предвыборной кампании. С учетом того, что с выполнением подобных обещаний у Трампа как-то не очень складывается (обещал торговую войну с Китаем и дружбу с Россией, а получилось наоборот), выполнить "хоть бы что-нибудь" уже становится критически важным для теряющего популярность президента.

Третья версия также касается американских внутриполитических процессов. Точнее, желания отвлечь внимание от постоянных скандалов вокруг Трампа и его окружения. И тут позиции президента довольно сильны: ведь он только вводит в силу ранее принятые парламентом решения, реализацию которых в силу соображений национальной безопасности глава Белого дома имел право каждые полгода откладывать - так поступали и Клинтон, и Обама. Да и сам Трамп поначалу. А теперь он просто не стал этого делать, и Конгрессу придется думать, что делать с Ближним Востоком, а не с президентом, которому он грозит импичментом.

Четвертая версия связана с двумя предыдущими, но более позитивна для Трампа, так как отстаивается произраильскими экспертами. Она заключается в том, что американский президент как ответственный государственный деятель просто выполняет свои обязанности и обещания Америки Израилю, которые 22 года (с момента принятия в 1995 г. решения о переносе посольства в Иерусалим) не выполнялись. Менее расположенные к Трампу сторонники этой версии считают, что он нашел законный повод показать власть и способность не идти на поводу у общественного мнения, при этом свалив ответственность за возможные негативные последствия на Конгресс (далее смотрим предыдущую версию).

И последняя, пятая версия касается давления на Палестину. "ДС" уже писала о возможном предложении палестинцам сделки, согласно которой они откажутся от претензий на Восточный Иерусалим взамен на создание своего полноценного независимого государства со столицей в Абу-Дисе. Возможной добавкой будет обязательство Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ мусульман к святым для них местам в Иерусалиме. Ведь ни одно христианское государство не претендует на этот город, хотя для христиан он тоже священен. Наоборот, из-за постоянной угрозы терактов представители всех трех религий не могут чувствовать себя в безопасности при посещении святынь.

Понятно, что палестинцы в кратко- и среднесрочной перспективе на это не согласятся. Но следует признать, что для подобного давления на них Дональд Трамп выбрал довольно удачный момент. Политический процесс в Палестине давно зашел в глухой тупик: ФАТХ, управляющий палестинской общиной Западного берега Иордана, и ХАМАС, контролирующий сектор Газа, который год враждуют. Так что договороспособность каждого из этих движений по ряду причин сомнительна, к тому же ни одно из них не в состоянии предложить позитивной повестки дня. Соответственно, попытка с наскоку разрубить гордиев узел и исключить их из процесса урегулирования, попросту спустив решение, вполне в духе Трампа.

Но для этого нужно нейтрализовать остальных игроков. Как с этим обстоят дела?

Почему сейчас?

В Саудовской Аравии меняется власть, и наследный принц Мухаммед уже неоднократно демонстрировал, что он умен и опытен в многоходовках. И наверняка ему хватит благоразумия, чтобы не сильно вмешиваться в палестино-израильские разборки (публичные заявления не в счет) и не отклоняться от курса на молчаливое и неформализованное партнерство с Израилем, поскольку дело может принять очень выгодный для КСА оборот.

Остальные арабские режимы идут либо в кильватере Эр-Рияда, либо давно уже научились сосуществовать и даже хорошо торговать с Израилем, как та же Иордания. Кстати, именно Абдалла ІІ, а не израильтяне, является главным - и очень эффективным - противником идеи создания полноценного Палестинского государства. Египет уже давно неплохо ладил с Израилем, а инспирированное извне появление ИГИЛ на Синае лишь подтвердило очевидное: реальных неприятностей от террористов Каиру куда больше, чем потенциальных - от ЦАХАЛа. Сирия и Ливан из уравнения в качестве самостоятельных игроков исключены.

Эрдоган, конечно, может и будет играть в светоча исламского мира, как это уже было в истории с "Флотилией свободы", отправленной в 2010 г. с якобы гуманитарным грузом на прорыв израильской морской блокады Газа. Действия израильского спецназа и гибель нескольких турецких граждан, конечно, испортили отношения двух стран, но это было небольшой жертвой за подскочивший до небес рейтинг Эрдогана в исламском мире.

Как и тогда, он может разыгрывать палестинскую карту исключительно ради собственной выгоды, а не из идеологических соображений. В конце концов, для неоосман что Медина с Меккой, что Иерусалим - исконно сакральные территории страны, чья столица некогда перекочевала из Стамбула в Анкару.

Арабский политикум смотрит на палестинцев с плохо скрываемым раздражением. Но деньги дает, хоть и стиснув зубы. Дают даже США, причем по $400 млн в год. А ведь могут и перестать. Анкара же - спонсор весьма капризный и требовательный.

Единственный надежный патрон Палестины - Иран, но ему не по карману перекрыть все эти потенциальные потери. И демарш Трампа, таким образом, обретает вид красивого асимметричного удара по интересам Тегерана, который погряз в различной глубины конфликтах со всеми ключевыми игроками региона (блокада Катара, кстати, была подобным же ударом и вялость Вашингтона в разрешении этого кризиса может быть продиктована не так беспомощностью, как целесообразностью). С Анкарой же Тегеран с немалой долей вероятности рассорится на почве патроната над Палестиной.

Остается, конечно, Россия, но Израилю всегда удавалось найти для нее средства убеждения. Да и Вашингтон может потрясти тем или иным списочком...

В итоге получается то, о чем Трамп говорит все время, - Большая Сделка. Сторговаться, пусть и за разную цену, оказывается, можно со всеми, кроме Ирана, но ведь именно сдерживание его амбиций и было определено как главный внешнеполитический приоритет нынешней администрации США.

Что до рисков, то новый всплеск террористической активности, по различным оценкам, неизбежен. Так почему бы не спровоцировать его сейчас, когда ввиду поражения ИГИЛ высвобождаются силы и ресурсы, направленные на борьбу с ним?

Большая война? Иран не может себе ее позволить. Так что "и это пройдет". А если нет, то посольство США еще построить надо, поскольку подходящих зданий в Иерусалиме попросту не существует. А процесс строительства может быть очень долгим. И это частичная страховка на случай, если что-то пойдет не так.

Правда, остается некоторый шанс, что пресловутое американское "глубокое государство" отыграет все назад уже в ближайшие дни, в очередной раз выставив президента безответственным слабаком. На это может указывать просьба Госдепа к израильскому МИДу на неопределенное время воздержаться от официальной реакции на заявление Трампа. Впрочем, это может быть и всего лишь проявлением осторожности, и очередным свидетельством фронды в Госдепе. Тем более что кресло под Тиллерсоном шатается все сильнее.