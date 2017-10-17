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Суд вернул Укрзализныцю в подчинение Омеляну
19:08 18.10.2017 |
Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи публичного акционерного общества "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры Министерству экономического развития и торговли Украины, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.
"Сегодня Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры Минэкономразвития", - написал министр.
По его словам, в судебном заседании оглашено определение, согласно которому апелляционные жалобы Кабинета министра Украины и Минэкономразвития оставлены без удовлетворения.
Омелян добавил, что решение суда уже вступило в законную силу.
Как сообщал УНИАН, с конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял тогдашнего главу "Укрзализныци" Войцеха Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна.
Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.
4 августа 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что окружной административный суд г. Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины о выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры.
7 августа 2017 года в Министерстве юстиции сообщили, что подадут апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киева, которым было признано незаконным решение о выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры.
Справка УНИАН. "Укрзализныця" является Публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.
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