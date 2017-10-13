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НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении
13:26 13.10.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.
Согласно им, детективами НАБУ расследуется уголовное производство от 26 мая по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министра инфраструктуры.
В ходе досудебного расследования установлено, что, начиная с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын начали проживать в доме, который по праву частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены.
Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн гривен.
Детектив указал, что по информации из Государственной фискальной службы доходы, которые бы позволили племяннице купить указанный дом, последняя не получала.
Также в период с 23.03.2009 по 23.03.2011 года мать племянницы выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.
Детектив подчеркивает, что в своей электронной декларации за 2016 год министр инфраструктуры не указал право пользования домом, в котором живет с семьей.
Также досудебным расследованием установлено, что министр с 2015 года пользуется автомобилем BMW X5, который принадлежит его брату.
Данное транспортное средство также не было указано в его декларациях за 2015 и 2016 год.
По мнению органа досудебного расследования, Омеляном сознательно поданы недостоверные сведения в электронной декларации.
Детектив ссылался на то, что согласно информации, полученной из ГФС, начисленный доход Омеляна за 2012-2016 годы составляет 1 273 985 гривен.
Валовой доход жены как физического лица-предпринимателя и начисленный доход как физическому лицу за 2012-2016 года составляет 2 321 122 гривен.
В то же время в декларации и за 2015, и за 2016 годы министр отметил, что имеет сбережения в размере 90 000 долларов США и 25 000 Евро, его жена имеет сбережения в размере 70 000 долларов США.
При этом Омелян с 1999 года работает исключительно на государственной службе.
Детективом указано, что племянница жены с сентября 2012 года покинула территорию Украины и пока не возвращалась.
Что касается членов ее семьи, то в период с 2012 по 2016 годы их совокупный доход составил 2 150 172 гривен.
При этом за этот же период они получили в собственность 5 объектов недвижимости и 2 автомобиля.
В связи с этим детектив НАБУ просил суд предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Омеляна, его жены, брата, матери и 3 водителей.
Суд предоставил следствию доступ только к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Как сообщали Українські Новини, 14 апреля 2016 года Верховная Рада назначила министром инфраструктуры Владимира Омеляна.
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