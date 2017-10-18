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Информация об агентстве
НАПК нашла нарушения в работе Омеляна
19:18 17.10.2017 |
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Как сообщается на сайте агентства, соответствующее решение было принято на заседании НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агентством были выявлены нарушения Закона Украины "О предупреждении коррупции" в трех частях.
Так, в НАПК отмечают нарушение при проведении специальной проверки кандидатов на должности: запросы Мининфраструктуры в соответствующие государственные органы направлялись с нарушением установленных сроков.
Кроме того, принятие решения о назначении на должности также происходило с нарушением: без получения ответов от Минюста о наличии сведений о кандидатах в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, о распространении на лиц запрета занимать соответствующую должность.
Последним нарушением, о котором сообщает НАПК, является непривлечение к дисциплинарной ответственности служащего Мининфраструктуры, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), однако судом не наказаный в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.
"Согласно предписанию, НАПК требует провести в отношении работников Мининфраструктуры служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, а именно нарушений требований части третьей статьи 57, части второй статьи 58, части второй статьи 65 Закон Украины "О предотвращении коррупции", - пояснили в агентстве.
В НАПК добавили, что предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность.
Как сообщалось ранее, НАБУ начало расследование против Владимира Омеляна по факту незаконного обогащения..
НАБУ подчеркнул, что производство начато еще в мае, но внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не является достаточным основанием для обвинений лица в совершении правонарушения.
Сам министр инфраструктуры заявил, что в его декларации нет нарушений.
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