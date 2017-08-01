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Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
13:18 02.08.2017 |
Депутат Верховной Рады Андрей Антонищак (фракция "Блок Петра Порошенко") просит Генеральную прокуратуру расследовать возможную государственную измену министра финансов Александра Данилюка.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Господин Данилюк хочет обжаловать решение суда и обращение ГПУ. Мотивирует позицию своих юристов. Посоветую далеко их не отпускать. Обратился к ГПУ и СНБО с письмами. Предатели национальных интересов не должны освобождаться, а отвечать перед законом Украины!" - написал он.
Также Антонищак опубликовал фотокопию обращения, согласно которой он просит внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о "преступной деятельности" Данилюка по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
6 грудня 2016 року депутат Антонищак подав до суду заяву про взяття на поруки міліцейського генерала Гриняка, якого підозрюють в організації штурму Майдану 18 лютого і адмініструванні чорної каси силовиків, з якої беркуту та іншим під час протестів доплачували за завзяття у виконанні задач. Де надалі засвітився Антонищак?
13 липня 2016 розповідає, що до служби в Нацгвардії служив в радянській армії і мав звання єфрейтора. За рік служби в системі МВС став полковником, бо має вищу освіту і "брав Карачун".
- А когда вам было присвоено звание подполковника?
- За спецоперацию на Карачуне мне было присвоено звание майор, досрочно.
- А до этого вы были кто по званию?
- В советской армии я был ефрейтором. Поскольку я осуществлял руководство и имею высшее образование, то министр МВД имеет право присвоить до подполковника. И когда у нас формировался штат батальона Кульчицкого, очень много ребят, которые вышли с Майдана, имея высшее образование, имея боевой опыт (полугодовой, полуторагодовой), но не имея званий, получили звания лейтенантов, капитанов, майоров. Это - не нарушение.
Джерело: https://112.ua/interview/ya-byl-v-debalcevo-na-blokposte-kogda-mne-predlozhili-idti-v-vr-324548.html
У цьому ж інтерв'ю каже, що у 2016 голосував проти відставки Насірова.
- Не так давно на заседании вашего комитета рассматривался вопрос о снятии Насирова с должности. Как вы лично голосовали?
- Против. Причем большинство наших коллег из комитета проголосовали против. Не я назначал Насирова и не я его буду снимать.
6 грудня 2016 - поруки Гриняка (http://texty.org.ua/pg/news/txts/read/72908/ONOVLeNO_Deputaty_prosat_zalyshyty_na_svobodi_generala)
13 січня 2017 року - оприлюднено інформацію про частину нагородної зброї, яку видано за підписом Авакова. Серед нагороджених - Антонищак.
АНТОНИЩАК Андрій Федорович, приватний підприємець, 24.04.2014 (дата наказу про нагородження). ПМ, № РК 4526-88, калібр 9 мм.
Джерело: http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/
23 січня 2017 року Антонищак вписується за затриманого при отриманні коштів заступника керівника Львівської ДПС. Вписуючись прямо каже, що затриманий - його помічник. Він також сказав у коментарі ЗМІ, що сам пропонував свого часу затриманого на цю посаду.
Джерело: http://wz.lviv.ua/ukraine/191579-shchomisiatsia-zbyrav-danynu-zi-svoikh-pidlehlykh
03 березня 2017 року Антонищак заступається за Насірова - "доходи збільшувались, плани виконувались", і критикує НАБУ за вручення підозри.
Джерело: http://censor.net.ua/news/430532/sbory_i_dohody_uvelichilis_i_plany_vypolnyalis_v_komitete_konflikta_s_nasirovym_ne_bylo_chlen_nalogovogo
Також приходить на 112 канал розповісти про те, що останнім часом у Насірова був підвищений тиск (і звідки незацікавленому Антонищаку відома така достатньо особиста інформація?)
Джерело: http://112.ua/politika/antonishhak-poslednee-vremya-u-nasirova-bylo-povyshennoe-davlenie-375702.html
04 березня 2017 року - перешкоджання НАБУ у транспортуванні Насірова до інституту Стражеско, де йому мали провести об'єктивне обстеження.
Джерело: http://news.liga.net/news/politics/14704102-deputaty_bpp_vmeshalis_v_delo_nasirova_istochnik.htm
04 березня 2017 року - "у Солом'янському суді депутат від БПП кричав на набушників і суддів, ймовірно Антонищак. Від нього дуже відчутний запах алкоголю. Ну дуже."
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