Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка

Депутат Верховной Рады Андрей Антонищак (фракция "Блок Петра Порошенко") просит Генеральную прокуратуру расследовать возможную государственную измену министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Господин Данилюк хочет обжаловать решение суда и обращение ГПУ. Мотивирует позицию своих юристов. Посоветую далеко их не отпускать. Обратился к ГПУ и СНБО с письмами. Предатели национальных интересов не должны освобождаться, а отвечать перед законом Украины!" - написал он.

Также Антонищак опубликовал фотокопию обращения, согласно которой он просит внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о "преступной деятельности" Данилюка по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Medium:

6 грудня 2016 року депутат Антонищак подав до суду заяву про взяття на поруки міліцейського генерала Гриняка, якого підозрюють в організації штурму Майдану 18 лютого і адмініструванні чорної каси силовиків, з якої беркуту та іншим під час протестів доплачували за завзяття у виконанні задач. Де надалі засвітився Антонищак?

13 липня 2016 розповідає, що до служби в Нацгвардії служив в радянській армії і мав звання єфрейтора. За рік служби в системі МВС став полковником, бо має вищу освіту і "брав Карачун".

- А когда вам было присвоено звание подполковника?

- За спецоперацию на Карачуне мне было присвоено звание майор, досрочно.

- А до этого вы были кто по званию?

- В советской армии я был ефрейтором. Поскольку я осуществлял руководство и имею высшее образование, то министр МВД имеет право присвоить до подполковника. И когда у нас формировался штат батальона Кульчицкого, очень много ребят, которые вышли с Майдана, имея высшее образование, имея боевой опыт (полугодовой, полуторагодовой), но не имея званий, получили звания лейтенантов, капитанов, майоров. Это - не нарушение.

Джерело: https://112.ua/interview/ya-byl-v-debalcevo-na-blokposte-kogda-mne-predlozhili-idti-v-vr-324548.html

У цьому ж інтерв'ю каже, що у 2016 голосував проти відставки Насірова.

- Не так давно на заседании вашего комитета рассматривался вопрос о снятии Насирова с должности. Как вы лично голосовали?

- Против. Причем большинство наших коллег из комитета проголосовали против. Не я назначал Насирова и не я его буду снимать.

6 грудня 2016 - поруки Гриняка (http://texty.org.ua/pg/news/txts/read/72908/ONOVLeNO_Deputaty_prosat_zalyshyty_na_svobodi_generala)

13 січня 2017 року - оприлюднено інформацію про частину нагородної зброї, яку видано за підписом Авакова. Серед нагороджених - Антонищак.

АНТОНИЩАК Андрій Федорович, приватний підприємець, 24.04.2014 (дата наказу про нагородження). ПМ, № РК 4526-88, калібр 9 мм.

Джерело: http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/13/7132304/

23 січня 2017 року Антонищак вписується за затриманого при отриманні коштів заступника керівника Львівської ДПС. Вписуючись прямо каже, що затриманий - його помічник. Він також сказав у коментарі ЗМІ, що сам пропонував свого часу затриманого на цю посаду.

Джерело: http://wz.lviv.ua/ukraine/191579-shchomisiatsia-zbyrav-danynu-zi-svoikh-pidlehlykh

03 березня 2017 року Антонищак заступається за Насірова - "доходи збільшувались, плани виконувались", і критикує НАБУ за вручення підозри.

Джерело: http://censor.net.ua/news/430532/sbory_i_dohody_uvelichilis_i_plany_vypolnyalis_v_komitete_konflikta_s_nasirovym_ne_bylo_chlen_nalogovogo

Також приходить на 112 канал розповісти про те, що останнім часом у Насірова був підвищений тиск (і звідки незацікавленому Антонищаку відома така достатньо особиста інформація?)

Джерело: http://112.ua/politika/antonishhak-poslednee-vremya-u-nasirova-bylo-povyshennoe-davlenie-375702.html

04 березня 2017 року - перешкоджання НАБУ у транспортуванні Насірова до інституту Стражеско, де йому мали провести об'єктивне обстеження.

Джерело: http://news.liga.net/news/politics/14704102-deputaty_bpp_vmeshalis_v_delo_nasirova_istochnik.htm

04 березня 2017 року - "у Солом'янському суді депутат від БПП кричав на набушників і суддів, ймовірно Антонищак. Від нього дуже відчутний запах алкоголю. Ну дуже."











