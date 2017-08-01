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АНАЛИТИКА

Конец эпохи обнала?

 Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Уже месяц как руководство Государственной фискальной службы реализовывает систему автоматической блокировки рисковых налоговых накладных. Ее можно назвать революционной: закрылись тысячи каналов для обналичивания, которыми массово пользовался украинских бизнес. Обойти систему невозможно, и "недовольные" запустили кампанию за отмену новшества.

У многих столичных предприятий, которые выплачивали своим сотрудникам зарплату "в конвертах", в августе возникнут проблемы с выплатами. Скопившуюся на счетах прибыль некуда девать - владельцы бизнеса жалуются, что привычные каналы покупки кэша закрылись. "Моя бухгалтер предлагает большую часть зарплаты начинать платить в белую, пока другого выхода не видим", - пояснил один из владельцев рекламного агентства. Кроме того, приходится официально оформлять людей в штат, иначе ГФС блокирует налоговые накладные компании. "Нам теперь нужно доказывать ГФС возможность предоставления услуг или производства продукции, из-за чего придется легализовать наемный персонал, официально оформив сотрудников", - делится бизнесмен.

Эпоха обнала, существовавшая столько, сколько работает бизнес в Украине, похоже, подошла к концу. В последнее время "покупка кэша", поясняют в команде поддержки реформ при Минфине, держалась в основном за счет рынков и частных предпринимателей. Большую часть товара (импортные фрукты, автозапчасти, одежду и многое другое) они покупали и продавали за наличку.

"Схема исчисляется десятками миллиардов гривен ежегодно. Например, предприятие импортирует товар, и, после уплаты НДС на таможне, продает его за наличные деньги без официального отображения этой операции. В итоге имеет наличные средства от реализованной продукции и документы на налоговый кредит для СЭА. В дальнейшем этот кредит через сеть посредников используется как фиктивный кредит для минимизации налоговых обязательств по НДС. Бенефициаром этой схемы является вполне реальное предприятие, которому интересно минимизировать налоговое обязательство по НДС за процент, уплаченный "скрутчикам". Это и есть любимый всеми пример, когда из бананов получаются трубы", - рассказывает Дмитрий Кохан, эксперт команды поддержки реформ при Министерстве финансов.

Реальные объемы существовавшего ранее "обнала" можно оценить на основе данных ГФС. По словам и.о. председателя службы Мирослава Продана, с 3 июля - начала работы СМКОР в штатном режиме - зарегистрировано налоговых накладных на сумму 75,7 млрд грн, из них 1,8 млрд грн система распознала как рисковые и заблокировала.

Судя по статистике ГФС, за минувший месяц лишь в одном случае из пяти предприятия доказывали реальность операции специальной комиссии про ГФС. Иными словами, автоматическая система, по самым скромным оценкам, вывела из тени 1,5 млрд грн. Тем не менее многие участники рынка утверждают, что из-за недоработок Минфина система является не высокоточным оружием, а бьет "по площадям". Со стороны профильного комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики звучат заявления, что якобы новая система лишь усложнила жизнь бизнесу, и она "неидеальная, дырявая", что "обналичка" сохранилась и даже наоборот - услуги по переводу из безнала в кеш начали предлагать еще активнее, чем раньше.

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А что на это скажет реальный бизнес? В отличие от некоторых политиков, их помощников и пиарщиков, опрошенные нами бизнес-ассоциации к новой системе ГФС относятся довольно позитивно.

"Мы со сдержанным оптимизмом смотрим на действия ГФС по внедрению системы автоматической блокировки рисковых накладных. Система упрощает предприятиям отрасли администрирование НДС. Для нас это снижение административной нагрузки, так как станет меньше проверок наших контрагентов. Мы также рассчитываем, что перекрытие схем с фиктивным НДС, связанных с наличными расчетами, позволит провести детенизацию отдельных сегментов рынка металлопродукции, например, рынка ломозаготовки. Все участники рынка должны находиться в равных условиях, лишь таким образом можно обеспечить честную конкуренцию", - заявил президент ассоциации "Металлургпром" Александр Каленков.

По его словам, от предприятий отрасли не поступали сигналы на некорректность работы системы. "У нас нет таких фактов", - отметили в ассоциации.

Не подтверждают наличия проблем и в отраслевом объедении союза химиков. "Мы не слышали от своих членов о такой проблеме", - утверждает исполнительный директор Союза химиков Владимир Гришечкин.

В Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) заявили о том, что участники объединения поддерживают шаги ГФС по решению всего комплекса проблемных вопросов, связанных с налогом на добавленную стоимость. "Очень много наших компаний говорят о том, что электронная система возмещения НДС очень серьезно улучшила ситуацию. Сейчас стало намного меньше жалоб по поводу возмещения НДС. Это объективная реальность. Многие компании говорят о том, что впервые за долгие годы проблема с возвратом НДС не стоит так остро", - говорит исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Что касается автоматической системы блокировки рисковых накладных, то в ЕВА призывают не спешить с выводами.

"Мы сейчас нарабатываем опыт по работе с этой системой, с этим новшеством, для того, чтобы его унифицировать и трансформировать в позицию, которую мы сможем передать Министерству финансов и Государственной фискальной службе. Мы рекомендуем компаниям давать информацию, сообщать, что они считают необходимым улучшить, либо исправить, либо откорректировать. Но пока еще делать выводы рано", - считает Деревянко.

В то же время она отмечает, что если бы система (как утверждают некоторые ее противники) существенно препятствовала работе предприятий, то члены Европейской бизнес-ассоциации не замалчивали бы такие факты.

"Ликвидация схем с фиктивным НДС сильно уменьшает прибыли и бьет по бизнесу тех, кто действительно пользовался такими схемами. Понятно, что многие люди будут недовольны системой. Будут говорить, что она работает не так, плохо", - подчеркнула Деревянко.

Автоматическая система затронула, в основном, небольшие компании. Налоговые накладные крупных предприятий, которые за 2016 год заплатили не менее 5 млн грн налогов, до 1 января 2018 года ГФС не анализируются. И в Федерации работодателей Украины (ФРУ), в отличие от коллег, все-таки говорят о накопившихся вопросах.

"Мы как федерация целиком поддерживаем любые начинания, которые направлены на борьбу с фиктивным НДС. Но реально на практике мы увидели, что из-за определенного несовершенства системы есть факты, когда блокируется подача накладных предприятий реального сектора. Один процент, это много или нет? Мы не об этом сейчас говорим. Если мы говорим о том, что даже сотня, две, три предприятий реального сектора, которые в принципе добросовестно работают, столкнулись с трудностями, это уже не очень хорошо. Поэтому мы провели уже консультации с фискальной службой. Надо отдать должное, сегодня действительно профильный департамент ГФС во главе с господином Чмеруком (директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук - Авт.) работает в режиме, я бы сказал, практически круглосуточном, чтобы максимально быстро рассмотреть все жалобы производителей на блокировку и документы, которые подают компании, чьи накладные заблокированы. Они максимально стараются сегодня разъяснять ситуацию. Движение мы видим. Сегодня фискальная служба старается смягчить все рисковые моменты, недостатки системы и проблемы, которые возникают. Однако ресурсы ГФС сильно ограничены, в первую очередь, человеческие. Но проведя ряд консультаций, мы видим, что несмотря на трудности сегодня фискальная служба старается решить эти проблемы, она максимально делает все возможное, чтобы система работала правильно", - говорит генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

В Федерации считают, что ответственность за некоторые пробелы лежит в первую очередь на Министерстве финансов, так как фискальная служба выступает в роли инструментария. То есть "люди выполняют, реализуют политику, которую определяет Министерство финансов", уточняет Ильичев.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) уже предложили свое виденье усовершенствования "пробелов". Вице-президент УСПП Юлия Дроговоз подчеркивает, что с проблемами в основном сталкиваются предприятия, чья налоговая нагрузка составляет менее 5% (система относит такие юрлица к "зоне риска").

Между тем эксперты утверждают, что у бизнеса было достаточно времени для адаптации к новой системе, так как она действует по четкому набору критериев. Кроме того, все критерии во время работы СМКОР в тестовом режиме обсуждались с бизнесом и корректировались. Также компании получали уведомления, что при переходе системы в штатный режим их налоговые накладные могут быть заблокированы.

Например, проблемы с блокировкой могут возникать у компаний, работающих с наценкой более 50%, так как "обнальные" фирмы нередко покупают товар за 1 гривну, а продают за тысячу, формируя разницу "услугами". Под блокировку иногда попадают подозрительно большие авансы по товарам и услугам: авансы также используют в схемах минимизации НДС. Блокироваться могут накладные и в случае, если компания закупает подакцизный товар, не имея лицензии на его реализацию. Или принимает заказы на проведение работ, требующих разрешительных документов (например, строительство), которые по факту не оказываются.

Как раз во время тестового периода (с 1 апреля по 1 июля) плательщикам и было предоставлено право при первой приостановке или получении квитанции от ГФС подать технологическую карту, которая включает в себя список товаров на "вход-выход".

Что немаловажно, ни в одной бизнес-ассоциации нет фактов, которые бы подтверждали, что автоматическую систему можно обойти или обмануть, а с членами комиссии ГФС -договориться. Контроль за работой системы организован очень жесткий.

"Я лично таких фактов не знаю, пока не понимаю, как, условно, можно "договориться". Сигналов или фактов о том, что есть какие-то злоупотребления, у нас пока нет. Во всяком случае, в системе наших членов мы об этом не знаем и не слышали", - заявляет Руслан Ильичев.

Не считают необходимым в бизнес-ассоциациях и вопрос продления тестового режима работы СМКОР. Есть запрос к Минфину на более оперативную реакцию и доработку "узких мест". Но это обычная работа по совершенствованию и адаптации любой системы.

Чем же тогда вызвана истеричная реакция некоторых политиков и абсолютно нескрываемое желание дискредитировать систему? Зачем распространяются явные "утки" о массовом появлении предложений по обналичиванию, если посредники откровенно предупреждают давних клиентов о крахе этого "бизнеса" и почти нулевом шансе при нынешнем руководстве ГФС что-либо "порешать" на уровне комиссий? Объявления в интернете? Но в интернет можно вкидывать все, что угодно. Реально рынок обнала встал.

Пояснить информационную атаку на систему можно банально. В режиме офф-рекордз в бизнес-среде говорят о попытке сколачивания "коалиции" с последующим выходом на руководство страны, чтобы под предлогом массового возмущения бизнеса требовать остановки системы. Увы, единичные сложности с регистрацией накладных на ряде предприятий несопоставимы с эффектом, который уже дала система. И все попытки раздуть несуществующую проблему до уровня глобальной - шиты уж слишком белыми нитками.
 

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17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

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