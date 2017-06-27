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Следственные действия в отношении Данилюка могут привести к срыву бюджетного процесса
08:01 01.08.2017 |
В начале июля генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытие уголовных производств в отношении некоторых министров нынешнего правительства. И вот стала известна фамилия первого (и, скорее всего, последнего) чиновника, который попал под каток следствия. Вчера стало известно, что ГПУ проводит проверку министра финансов Александра Данилюка по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Эксперты отмечают: это дело рискует привести к крайне негативным последствиям для функционирования правительства и системы власти вообще.
Во-первых, Украина сейчас входит в традиционно чрезвычайно сложный бюджетный процесс. Так, до 15 сентября Кабмин должен внести в Верховную Раду проект бюджета-2018, который собственно и сейчас готовит Минфин. Можно не сомневаться, что расследование ГПУ по Данилюку подготовку точно не ускорит. Тем более, министр вполне может попытаться использовать действия следователей в качестве своей защиты, упирая на намеренном срыве бюджетного процесса.
Во-вторых, стоит понимать, почему именно Данилюк попал под удар. Он находится в достаточно давнем конфликте с председателем парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Последняя, как известно, в свое время считалась одним из главных претендентов на должность министра финансов, а когда это кресло занял Данилюк, Южанина стала одним из главных парламентских критиков Минфина.
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Перманентная "нелюбовь" между министром финансов Александром Данилюком и комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, возглавляемым нардепом от БПП Ниной Южаниной, похоже, переросла в открытый конфликт.
Да и на Банковой, откуда Данилюк пришел к правительству, он никогда не был "своим" человеком. Нет у него поддержки и в других органах власти. В частности, сомнительно, что министр сможет рассчитывать на дружеское плечо парламентариев. Поговаривают, что Южанина лишила главу Минфина любых возможностей работать с президентской фракцией.
К чему это может привести? Сейчас идет к опасности появления в правительстве очередной серьезной кадровой дыры. Так, без министра после добровольной отставки Юрия Стеця осталось Мининформполитики. Уже больше года нет руководителя в Министерстве здравоохранения, где сейчас работает третья по счету и.о. министра Ульяна Супрун. Не стоит забывать и о Министерство аграрной политики, которое после заявления об увольнении оставил Тарас Кутовой. В случае же увольнения еще и Данилюка некомплект достигнет четырех министров. Это не приведет к параличу правительства, но к кризисным явлениям приведет точно.
Да, очень хорошо, что ГПУ демонстрирует работу. Но здесь уместно напомнить: Данилюк никогда и не скрывал, что далеко небедный человек, его семья живет не где-нибудь, а в Лондоне. То есть, возможность проверить его на предмет уклонения от уплаты налогов была раньше, и руки до этого почему-то дошли только сейчас. К тому же, очень сомнительно, что удастся довести дело до суда.
Учитывая это, нужно понимать последствия. Близкие - Данилюк будет ходить на допросы, или вообще уволится от греха подальше, чтобы выйти из-под прессинга следователей. В таком случае ГПУ запишет себе это в заслугу в борьбе с незаконными доходами чиновников. В среднесрочной перспективе данная история - реальная угроза бюджетному процессу. А вот дальние ее последствия - правительство будет находиться в состоянии турбулентности. Вкупе с неустойчивым парламентским большинством, которое с сентября ожидают новые испытания с удовольствием представлений Генпрокуратуры на коллег-депутатов и другие политические стрессы, связанные с подготовкой к предстоящим выборам, будем иметь ситуацию повышенности в Раде как правительственных законодательных инициатив, так и нежелание парламентариев закрывать кадровые вакансии в Кабмине. А это - серьезная опасность не слаженности государственной системы.
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