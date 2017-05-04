В каких банках хранят деньги топ-менеджеры НБУ

Топ-менеджеры Национального банка большую часть своих сбережений хранят в банках и отдают предпочтение иностранной валюте. К такому выводу пришла LIGA.net, проанализировав электронные декларации членов правления и директоров департаментов НБУ.

Менеджеры Нацбанка задекларировали 342 млн грн сбережений в гривневом эквиваленте, из них 48 млн гривен, 126 тыс. евро и $10 млн. Основная часть средств приходится на банковские депозиты главы НБУ и ее заместителей. Зарплаты членов правления Нацбанка превышают 150 тыс. гривен в месяц, а директоров департаментов - 50-150 тыс гривен.

Валерия Гонтарева в 2016 году задекларировала депозит на $2,6 млн в Укрэксимбанке. В своей предыдущей декларации она указывала депозит на $1,8 млн, происхождение средств объясняла доходом от продажи своей доли в компании ICU Holdings Limited. Глава НБУ также указала накопления своего сына: в прошлом году депозиты по 200 000 Антон Гонтарев хранил в Привате, ПУМБе и Альфа Банке и 500 000 - в Ощадбанке.

Крупный депозит на $3,9 млн принадлежит первому заму Гонтаревой Якову Смолию. Сумму, которая в гривневом эквиваленте равна 105 млн, Смолий доверил государственному Укрэксимбанку. Также он задекларировал 344 тыс. грн в Укрсиббанке, 118 тыс. грн и $115 тыс. в Райффайзен Банке Аваль. Как и в декларации за предыдущий год, Смолий указал депозит почти на 6 млн грн в ликвидированном Дельта Банке.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и его семья в прошлом году хранили 245 775 грн в Ощадбанке, 2,6 млн грн, 2582 евро и $50 302 в Райффайзен Банке Аваль. $22 295 находились на счетах в ПроКредитБанке, $10 000 - в Альфа Банке и $2000 хранились наличными. Олег Чурий задекларировал депозиты на 61 086 грн и $298 100 в Ощадбанке, $51 000 в Правэкс Банке, $20 000 Райффайзен Банке Аваль. Роман Борисенко внес в декларацию счет на 99 911 грн в Ощадбанке и $7000 наличными.

Еще один заместитель главы правления - Екатерина Рожкова - в 2016 году задекларировала депозит на 97 068 грн в Ощадбанке, $1575 в Платинум Банке. $342 600 и 3000 евро Рожкова хранила вне банковской системы.

В каких банках хранят деньги чиновники НБУ*

*сумма всех депозитов в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на 24.04.17





Таким образом, члены правления НБУ 95% своих денег хранят в банках, 92% сбережений - валютные. Остальные менеджеры, которые входят в состав центрального аппарата, 57% задекларированных средств держат в банках, 74% их накоплений - в долларах и евро. Работники центробанка доверяют свои депозиты крупнейшим государственным банкам, а тукракже банкам с иностранным капиталом. Самые большие валютные суммы чиновники хранят в Укрэксимбанке, однако самым популярным банком по количеству счетов оказался Ощадбанк.

В каких валютах хранят деньги чиновники НБУ

Всего сбережений















