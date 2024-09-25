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АНАЛІТИКА

В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ

16:51 25.09.2024 |

Політика

 

В Україні викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену російську платіжну систему Webmoney. Так звані брокери фінансували кремлівську агентуру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

У результаті комплексних заходів Служба безпеки та БЕБ, у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

Як встановило слідство, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. Частина переказів через Webmoney була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

З початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток".

Обшуки проводилися у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. Вилучено комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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