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Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Фрідману
13:18 18.08.2023 |
Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
"Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину рф та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства - банку, вчиненого організованою групою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на початку червня були арештовані 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.
Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.
Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.
"Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", - пояснюють у БЕБ.
Наголошується, що олігарх хотів уникнути можливих санкцій чи застосування заходів примусового вилучення прав власності.
Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Досудове розслідування триває. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.
Правоохоронці не повідомляють імені російського бізнесмена, але, судячи з фото, яке розмістило БЕБ, можна припустити, що йдеться про Міхаіла Фрідмана - ексвласника "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк"), який був націоналізований у липні цього року.
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