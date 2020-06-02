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Партия Зеленского предложила назначить министром информационной политики бывшего топ-менеджера Коломойского
08:45 02.06.2020 |
Фракция партии "Слуга народа" поддержала назначение народного депутата этой фракции Александра Ткаченко новым главой Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала", - написал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале в понедельник.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 марта по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров Украины, при этом должность главы Минкульта оставалась вакантной.
29 марта Кабинет министров Украины назначил заместителя министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра. 25 мая Шмыгаль заявил, что исполняющие обязанности министров образовании и науки, энергетики и защиты окружающей среды, культуры и информационной политики также рассматриваются как кандидаты в министры.
В прежнем составе Кабмина вместо Министерства культуры и информационной политики и Министерства молодежи и спорта существовало Министерство культуры, молодежи и спорта.
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