Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке

Юрій Васильченко / Depo.ua

Александр Ткаченко, депутат из "Слуги народа", которого относят к группе влияния олигарха Игоря Коломойского, анонсировал дискуссию, которая повлечет за собой пересмотр закона о языке. Что это - провокация ради пиара, или мы возвращаемся во времена Януковича?

"Мы начали подготовку национальных круглых столов на базе комитета по чувствительным вопросам, в том числе и языкового. Для того чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти. Такой, который объединял бы страну. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия вскоре начнется. По крайней мере ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно... Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов. Относительно языкового закона есть вопросы", - заявил Ткаченко в интервью "Главкому". Примером "рисков" он назвал штрафы за использование языка в сфере услуг.

Сначала несколько моментов, касающихся закона, который намерен переписать бывший генеральный директор "1+1 медиа". Момент первый: закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля прошлого года, и с тех пор не было ни одного конфликта или скандала относительно его применения. Были бытовые споры. В целом же уровень отказов в общении на государственном языке украиноязычным гражданам остался на том же уровне, что и до вступления в действие этого закона. Проще говоря, этот закон еще даже не начал действовать как следует. А его уже хотят переписать.

Второй момент: языковой омбудсмен появился в Украине лишь 4 месяца назад - 27 ноября правительство назначило на эту должность Татьяну Монахову, заведующую кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы в Николаеве. Свою первую пресс-конференцию Монахова дала 10 декабря. Тогда она рассказала о своих планах на посту и, что стало хорошо заметно после, исчезла из информационного пространства. В феврале заявления языкового омбудсмена появлялись лишь дважды. В начале месяца она раскритиковала слова продюсера сериалов и фильмов канала "1+1" Елены Еремеевой о "тональность" украинского языка. "Я бы советовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценочных суждений вроде того, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше или хуже, чтобы не оскорблять чувств своей зрительской аудитории", - отметила тогда Монахова.

Во второй раз она дала о себе знать совсем недавно. Омбудсмен призвала создавать качественный продукт на украинском для молодежи. "Пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до тех пор мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует общественные сферы общения", - подчеркнула чиновница.

То есть, по состоянию на сейчас имеем: низкую активность Монаховой в медиа, отсутствие штрафов за несоблюдение языкового законодательства, но при этом очень высокую активность противников этого закона. Судя по планам, озвученным Ткаченко, их станет еще больше и им предоставят информационные площадки.

Момент третий - единственные, кто "страдает" от украинского языка, это вещатели, на которых Нацсовет накладывает штрафы. Однако эти штрафы не касаются того закона, про который говорит нардеп-"слуга". На том же "Главкоме" вышло интервью члена Нацсовета - Сергея Костинского, в котором он рассказал, что практически все радиостанции нарушали языковые квоты, нарушителем квот среди телеканалов стала "Студия 1+1". Однако, сказал Констинський, коллеги по Нацсовету не поддержали наложение штрафа на этого вещателя. Поэтому не прослеживается ли в планах Ткаченко лоббистский интерес и "плюсов", и значительного количества отечественных медиа, которые просто хотят, чтобы их не наказывали за нарушение квот? А в дальнейшем - чтобы не нужно было углублять украинизацию своих каналов, сайтов, радио и так далее...

Ткаченко, анонсируя дискуссию, говорит: нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. И в этом - лукавство, ведь сама по себе такая дискуссия уже является конфликтной. Ведь, пожалуй, никто не сомневается, что результатом обсуждения станет не расширение сферы применения государственного языка, а ее сужение. Иначе это обсуждение никто бы не инициировал. Отсюда вопрос: зачем это Зеленскому? Понятен интерес вещателей и их лоббистов, понятен интерес таких лиц, как Бужанский, Рабинович или Кива, но возвращение к языковому вопросу, который уже давно снят с политической повестки дня, это дополнительный конфликт между властью и очень значительной частью общества.

Очевидно, кому-то не терпится вновь актуализировать линии раскола, но это - не украинский сценарий. Речь идет не только о намерениях пересмотреть закон о функционировании государственного языка в Украине. Здесь можно вспомнить и планы и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой отменить действие закона об амнистии участникам Майдана, против чего возражают украинцы, для которых "есть разница". Или обращение "слуг" во главе с Елизаветой Богуцкой к СБУ с требованием привлечь к ответственности людей, которые блокировали госпиталь в Винниках, что под Львовом. Напомним, местные были против размещения граждан, которых должны были эвакуировать из Китая. Однако ни Богуцкая, ни куча подписантов под обращением не требовали от Баканова привлечь за то же самое жителей Новых Санжар. Попробуем предположить: потому что это Полтавщина, которая "зеленая" по результатам выборов, а не Галичина. Которая не "зеленая".

Таких раскольнических тем много - есть большие, меньшие, а есть масштабные ("национальное примирение" Сивохо, например) - и, похоже, их количество будет расти. И, запустив после смены власти проект "антипорошенко" в гуманитарной политике и политике исторической памяти, "слуги" шаг за шагом реализуют проект "назад в эпоху Януковича".