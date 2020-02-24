Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке

08:44 24.02.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Александр Ткаченко, депутат из "Слуги народа", которого относят к группе влияния олигарха Игоря Коломойского, анонсировал дискуссию, которая повлечет за собой пересмотр закона о языке. Что это - провокация ради пиара, или мы возвращаемся во времена Януковича?

"Мы начали подготовку национальных круглых столов на базе комитета по чувствительным вопросам, в том числе и языкового. Для того чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти. Такой, который объединял бы страну. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия вскоре начнется. По крайней мере ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно... Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов. Относительно языкового закона есть вопросы", - заявил Ткаченко в интервью "Главкому". Примером "рисков" он назвал штрафы за использование языка в сфере услуг.

Сначала несколько моментов, касающихся закона, который намерен переписать бывший генеральный директор "1+1 медиа". Момент первый: закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля прошлого года, и с тех пор не было ни одного конфликта или скандала относительно его применения. Были бытовые споры. В целом же уровень отказов в общении на государственном языке украиноязычным гражданам остался на том же уровне, что и до вступления в действие этого закона. Проще говоря, этот закон еще даже не начал действовать как следует. А его уже хотят переписать.

Второй момент: языковой омбудсмен появился в Украине лишь 4 месяца назад - 27 ноября правительство назначило на эту должность Татьяну Монахову, заведующую кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы в Николаеве. Свою первую пресс-конференцию Монахова дала 10 декабря. Тогда она рассказала о своих планах на посту и, что стало хорошо заметно после, исчезла из информационного пространства. В феврале заявления языкового омбудсмена появлялись лишь дважды. В начале месяца она раскритиковала слова продюсера сериалов и фильмов канала "1+1" Елены Еремеевой о "тональность" украинского языка. "Я бы советовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценочных суждений вроде того, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше или хуже, чтобы не оскорблять чувств своей зрительской аудитории", - отметила тогда Монахова.

Во второй раз она дала о себе знать совсем недавно. Омбудсмен призвала создавать качественный продукт на украинском для молодежи. "Пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до тех пор мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует общественные сферы общения", - подчеркнула чиновница.

То есть, по состоянию на сейчас имеем: низкую активность Монаховой в медиа, отсутствие штрафов за несоблюдение языкового законодательства, но при этом очень высокую активность противников этого закона. Судя по планам, озвученным Ткаченко, их станет еще больше и им предоставят информационные площадки.

Момент третий - единственные, кто "страдает" от украинского языка, это вещатели, на которых Нацсовет накладывает штрафы. Однако эти штрафы не касаются того закона, про который говорит нардеп-"слуга". На том же "Главкоме" вышло интервью члена Нацсовета - Сергея Костинского, в котором он рассказал, что практически все радиостанции нарушали языковые квоты, нарушителем квот среди телеканалов стала "Студия 1+1". Однако, сказал Констинський, коллеги по Нацсовету не поддержали наложение штрафа на этого вещателя. Поэтому не прослеживается ли в планах Ткаченко лоббистский интерес и "плюсов", и значительного количества отечественных медиа, которые просто хотят, чтобы их не наказывали за нарушение квот? А в дальнейшем - чтобы не нужно было углублять украинизацию своих каналов, сайтов, радио и так далее...

Ткаченко, анонсируя дискуссию, говорит: нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. И в этом - лукавство, ведь сама по себе такая дискуссия уже является конфликтной. Ведь, пожалуй, никто не сомневается, что результатом обсуждения станет не расширение сферы применения государственного языка, а ее сужение. Иначе это обсуждение никто бы не инициировал. Отсюда вопрос: зачем это Зеленскому? Понятен интерес вещателей и их лоббистов, понятен интерес таких лиц, как Бужанский, Рабинович или Кива, но возвращение к языковому вопросу, который уже давно снят с политической повестки дня, это дополнительный конфликт между властью и очень значительной частью общества.

Очевидно, кому-то не терпится вновь актуализировать линии раскола, но это - не украинский сценарий. Речь идет не только о намерениях пересмотреть закон о функционировании государственного языка в Украине. Здесь можно вспомнить и планы и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой отменить действие закона об амнистии участникам Майдана, против чего возражают украинцы, для которых "есть разница". Или обращение "слуг" во главе с Елизаветой Богуцкой к СБУ с требованием привлечь к ответственности людей, которые блокировали госпиталь в Винниках, что под Львовом. Напомним, местные были против размещения граждан, которых должны были эвакуировать из Китая. Однако ни Богуцкая, ни куча подписантов под обращением не требовали от Баканова привлечь за то же самое жителей Новых Санжар. Попробуем предположить: потому что это Полтавщина, которая "зеленая" по результатам выборов, а не Галичина. Которая не "зеленая".

Таких раскольнических тем много - есть большие, меньшие, а есть масштабные ("национальное примирение" Сивохо, например) - и, похоже, их количество будет расти. И, запустив после смены власти проект "антипорошенко" в гуманитарной политике и политике исторической памяти, "слуги" шаг за шагом реализуют проект "назад в эпоху Януковича".
 

ПО РУБРИКАМ

07:15 Биржи США на закрытии торгов 21 февраля снижались на возросших опасениях по коронавирусу

21.02 Нацбанк выкупил на межбанке 125 миллионов долларов

21.02 Депозитные ставки для физлиц 21.02.20

21.02 Банкиры рассказали, как будут замораживать деньги на счетах украинцев

21.02 Банк Швеции начал тестировать собственную цифровую валюту

21.02 Доллар дешевеет к евро и иене 21 февраля, фунт активно растет

21.02 Биржи АТР 21 февраля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

21.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.20

21.02 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.02.2020

21.02 Остаток средств на корсчетах банков 21.02.20

21.02 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.02.20

21.02 Золото продолжает укрепляться на рисках вокруг коронавируса

21.02 Биржи США 20 февраля закрылись падением на новостях по коронавирусу и статистике

20.02 Депозитные ставки для физлиц 20.02.20

20.02 НБУ планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования - процентный своп

• дальше…

08:33 Акции и нефть дешевеют 24 февраля, золото дорожает из-за распространения коронавируса в мире

08:17 Дефицит «Гарантированного покупателя» составляет 17 миллиардов - Оржель

08:13 Милованов допускает разделение своего министерства

08:10 Запуск рынка земли не является условием для получения Украиной новой программы МВФ – Милованов

21.02 В Счетной палате назвали причину «торможения» бюджетных расходов на 2,2 миллиарда

21.02 «Укрэнерго» не выполнил рекомендации Минэнерго о прекращении импорта тока, - Оржель

21.02 Оборот розничной торговли Украины в январе 2020г вырос на 12,1% - Госстат

21.02 Наиболее агрессивную ценовую политику в розничной реализации газа ведут «Приват», UPG и «Авантаж» - эксперт

21.02 «Нафтогаз» в марте снизит цену на газ для промышленности на 11,6-14,6%

21.02 Невыполнение госбюджета-2019 стало максимальным с 2015 года – Счетная палата

• дальше…

08:27 Парламент Португалии сделал важный шаг для легализации эвтаназии

08:20 Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта

08:02 Коронавирус влияет на все сферы бизнеса в мире - Bloomberg

07:57 МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 0,1% из-за коронавируса

07:54 Австрия временно закрывала движение поездов из Италии

07:52 Соседи Ирана закрывают границу с ним в связи с коронавирусом

21.02 Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ

21.02 Помпео заявил о «понимании» между США и «Талибаном»

21.02 Bloomberg: Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России

21.02 Лукашенко: РФ предложила компенсировать Беларуси $300 млн выпадающих нефтяных доходов

21.02 Американская разведка считает, что Россия опять попытается помочь Трампу на выборах

20.02 Соратник Трампа получил 3 года тюрьмы за ложь по делу о российском вмешательстве

20.02 Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»

20.02 Турецкая армия начала операцию в Идлибе

20.02 По примеру Украины. Зачем Лукашенко пугает «Росатом» американцами на БелАЭС

• дальше…

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

• дальше…

08:44 Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке

07:47 Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина

07:38 Эффект Гончарука. Почему рейтинг Зе-власти просел вдвое

21.02 Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ

21.02 Отказ от Минска: Как Пристайко ставит под угрозу санкции ЕС против России

21.02 На радость Портнову: Зачем Венедиктова хочет открыть путь к арестам майдановцев

21.02 Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам

21.02 Разведка боем удалась. Когда Путин захочет прорвать фронт под Мариуполем

21.02 Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше «оптимистов» - соцопрос

20.02 Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность

20.02 Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку

20.02 Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника

20.02 Ахметов становится ближе к Зеленскому на фоне расхождения президента с Коломойским - FT

19.02 Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Нефедова

19.02 Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского

• дальше…

21.02 Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

21.02 У Peugeot появился новый пикап

21.02 Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные

21.02 Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн

21.02 Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями

21.02 Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector

20.02 Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe

20.02 Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»

20.02 Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов

20.02 Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»

20.02 Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса

20.02 Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач

20.02 ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта

19.02 Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы

19.02 Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно