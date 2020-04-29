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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
08:21 29.04.2020 |
Из-за пандемии коронавируса американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию "Оскар" в 2021 году. Как сообщила пресс-служба Академии во вторник, 28 апреля, к участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.
До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако на фоне пандемии SARS-CoV-2 с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты.
Именно поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить к участию в нем фильмы, которые были предназначены для просмотра в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервере (видео по запросу).
Как номинировать на "Оскар" онлайн-фильм
Владельцы картин, претендующих на "Оскар", должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар", оговаривается в сообщении Академии.
Исключение из правил распространяется только на конкурс 2021 года и "будет отменено в тот день, который определит Академия, и когда кинотеатры вновь откроются в соответствии с федеральными, государственными и местными предписаниями и критериями", подчеркнули в пресс-службе.
"Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство кинофильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым", - говорится в сообщении.
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