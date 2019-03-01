Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна

Если вы думаете, что в выходные отоспитесь за всю неделю, то не надейтесь. Долгий сон в выходные не компенсирует нехватку сна в остальные дни недели, пришли к выводу исследователи Колорадского университета в Боулдере.

Ученые разделили волонтеров, не имевших проблем со здоровьем, на две группы и не разрешали им спать больше пяти часов в сутки.

Одной группе не давали спать более пяти часов в течение всего эксперимента, а вторым позволялось досыпать в выходные.

В ходе эксперимента участники обеих групп стали чаще есть по ночам, набрали вес, и у них было отмечено ухудшение процессов метаболизма.

"Мы не обнаружили никаких положительных изменений в метаболизме тех, кому разрешалось спать по выходным", - говорит глава исследовательской группы Крис Депнер.

Ученые давно установили, что нехватка сна повышает риск для здоровья, может привести ожирению и диабету 2-го типа, так как у людей, лишенных достаточного сна, повышается тяга к перекусам по ночам, снижается чувствительность к инсулину или же способность организма регулировать уровень сахара в крови.

Исследователи Колорадского университета хотели понять, как организм человека реагирует на нехватку сна во время рабочей недели и переизбыток сна в выходные.

Они отобрали 36 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. У всех было хорошее здоровье. Волонтеры провели две недели в стенах лаборатории, где ученые наблюдали, сколько именно еды они потребляют, как долго спят и насколько часто видят дневной свет.

Кому-то может показаться, что 36 человек - недостаточно репрезентативная группа, но эксперты говорят, что для подобного исследования это большая группа людей.

Участники эксперимента были разделены на три группы:

* Первым не разрешалось спать больше пяти часов в сутки в течение девяти дней

* Вторым не разрешалось спать больше пяти часов в сутки лишь в рабочие дни, но они могли спать сколько угодно в выходные, после чего их сон вновь ограничивался лишь пятью часами

* Третьим (контрольной группе) разрешалось спать по девять часов все девять дней

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, члены обеих групп с ограниченным сном набрали вес (в среднем один килограмм) и у них понизилась чувствительность к инсулину.

Те, кому разрешалось досыпать в выходные, немного восстанавливались, но негативные последствия для здоровья возвращались, как только им снова запрещалось спать больше пяти часов.

Более того, по некоторым параметрам здоровье членов группы, которым разрешалось спать в выходные сколько угодно, пострадало больше, чем у других.

Так, среди тех, кому нельзя было спать больше пяти часов, чувствительность к инсулину понизилась на 13%, а среди тех, кто мог высыпаться по выходным - снижение составило от 9% до 27%.

Многим из тех, кому разрешалось спать по выходным, не могли себя заставить это делать.

В результате, хотя по выходным им разрешалось высыпаться, в итоге они спали лишь на 66 минут дольше, чем в рабочие дни.

Стандартный график сна

Хотя эксперты отмечают, что отрицательное влияние на здоровье участников эксперимента было незначительным, они указывают на риск более серьезного негативного влияния на здоровье после месяцев и лет нехватки сна.

По их словам, важно не только избегать недосыпа, но и - в идеале - придерживаться постоянного графика сна.

Однако ученые указывают, что результаты эксперимента не означают, что досыпание в выходные для тех, кто страдает от нехватки сна в рабочие дни, вредно.

Колорадские исследователи изучали лишь влияние сна на процессы метаболизма, а не на психическое здоровье или когнитивную способность волонтеров.

Малколм фон Шанц, профессор хронобиологии университета Суррея, говорит, что "следует призывать людей соблюдать регулярный график сна, но мы не должны говорить тем, кто по каким-то причинам не может этого делать, что не стоит досыпать в выходные".