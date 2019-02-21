Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топ-10 самых богатых питомцев в мире

10:53 21.02.2019 |

Всякая всячина

 

Наследницей дизайнера Карла Лагерфельда может стать его кошка Шупетт, сообщает Daily Mail.

Если Шупетт получит наследство, которое оценивается в 195,9 миллиона долларов, она будет самой богатой кошкой в мире. Ранее дизайнер говорил, что оставит хотя бы часть своего состояния знаменитому бирманскому коту, у которого уже есть свой «капитал» в 3,26 миллиона долларов.

Еще одним претендентом на наследство является крестник дизайнера Хадсон Крениг, сын его музы Брэда Кренига.

Кота Лагерфельд называл своей единственной настоящей любовью. По его словам, он женился бы, если бы это было законно. Согласно немецкому законодательству, Шупетт может унаследовать состояние через ассоциацию или фонд.

Кошка попала к Лагерфельду в 2011 году, когда манекенщик Батист Джабикони попросил его присмотреть за животным, пока тот будет в отъезде. Шупетт провела в доме дизайнера две недели, после чего осталась навсегда.

Он шутил, что похитил ее у прежнего хозяина.

У Шупетт есть две горничные, шеф-повар и парикмахер, а также собственная коллекция бриллиантовых колье.

Кот имеет более 170 тысяч подписчиков в Instagram.

Шупетт - не единственный питомец, который купается в роскоши и имеет миллионы долларов.

Ниже мы расскажем о самых богатых животных мира.

1. Гюнтер IV

Состояние: $75 млн

 

Карлотта Либенштайн была немецкой графиней, испытывающей невероятную любовь к своему питомцу - прекрасной немецкой овчарке по кличке Гюнтер III.

Она оставила своему псу кругленькую сумму в $65 млн. Он получил деньги и активы в 1992 г. после смерти хозяйки.

После его смерти Гюнтер IV, потомок Гюнтера III, унаследовал богатство от своего отца.

К тому моменту поместье графини оценивалось в $200 млн.

Со временем к вилле в Майами добавились особняки в Германии, Италии и на Багамах.

Передвигается пес на шикарном BMW с личным водителем, у собаки имеется даже свой собственный сайт.

Интересно, что опекуны собаки не только не растранжирили состояние, но и благодаря грамотным инвестициям приумножают его.

Капитал Гюнтера IV за несколько лет увеличился более чем в три раза и составляет $370 млн.

2. Grumpy Cat

Состояние: $99,5 млн

 

Grumpy Cat, настоящая кличка - Соус Тардар - кошка, ставшая благодаря необычной внешности интернет-знаменитостью после того, как брат её хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию кошки на сайте Reddit.

По словам хозяйки, Табаты Бундесен, подобная внешность связана с врождённой карликовостью и неправильным прикусом.

После того, как кошка стала достаточно популярной в интернете, её хозяин создал страницу на Facebook, на которую уже подписался почти миллион человек.

В мае 2013 года «Сердитый котик» получил премию Webby Award в номинации «Мем года».

3. Оливия Бенсон

Состояние: $97 млн

 

Несмотря на то, что у певицы Тейлор Свифт есть две кошки: Оливия Бенсон и Мередит Грей, именно Оливия считается главной любимицей. Свою кличку она получила в честь героини сериала «Закон и порядок».

Четырехлетняя питомица породы скоттиш-фолд живет в роскоши во многочисленных домах Тейлор.

Однако это не все, на что она способна - недавно кошка снялась в рекламных роликах для Keds, Diet Coke и AT & T. Ее состояние оценивают в 97 миллионов долларов.

4.Сэди, Санни, Лорен, Лейла, Люк

Состояние: $30 млн

 

Опра Уинфри по праву считается одной из самых влиятельных женщин современности. Также она известна щедрыми подарками, которые она преподносит даже незнакомцам.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее близкие, включая пятерых собак, живут как в сказке.

У золотистых ретриверов Люка и Лейлы, которые были названы в честь героев «Звездных войн», спаниелей Сэди, Санни и Лорен есть целый фонд.

В своем завещании Опра, по слухам, собирается оставить своим собакам целых 30 миллионов долларов.

5. Джигу

Состояние: $15 млн

 

Если вы чувствуете себя неловко, читая о том, сколько денег получают собаки и кошки, то дальше будет только хуже.

Даже цыпленок получил наследство, о котором большинство из нас может только мечтать.

Этого цыпленка звали Джигу, и он получил наследство в $15 млн, после того как его хозяин Майлс Блэквелл умер в 2002 г.

Его жена умерла за три недели до этого. Пара была бездетной, а Джигу был их любимцем.

Поэтому они без сомнений написали завещание в пользу птицы.

Однако наследство, которое получил Джигу, составляло меньшую часть состояния пары Блэквелл.

Пара также завещала $42,5 млн, большую часть своего наследства, благотворительному фонду Tubney Charitable Trust, который они основали для продвижения искусства, музыки и защиты животных в 1997 г.

6. Томазино

Состояние: $13 млн

 

Кота Томмазо подобрала пожилая миллионерша по имени Мария Ассунта. После ее смерти у нее родственников не нашлось.

Свое состояние в размере €10 млн, куда входят несколько квартир в Риме и Милане, особняки в курортных районах Италии и несколько дорогих автомобилей, достались Томмазо - таким образом он получил почетный титул самого богатого кота в мире.

Кот счастливо жил в одном из особняков под присмотром 48-летей медсестры Стефании Чекккони, ухаживавшей за старушкой в последние несколько лет ее жизни.

7. Блэки

Состояние: $12,5 млн

 

Блэки был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый кот в истории.

Блэки получил эти деньги после смерти своего хозяина Бена Ри в 1988 г. Состояние кота составило $12,5 млн.

Его хозяин распределил деньги между тремя благотворительными организациями по защите животных, с условием что они будут заботиться о Блэки.

Однако при этом Ри ничего не оставил своим родным. Тем не менее немного денег получили его садовник, механик и сантехник.

8. Кончита

Состояние: $11,3 млн

 

Маленькая чихуахуа по кличке Кончита является наследницей 11 миллионов долларов.

Светская львица Гейл Познер оставила своей любимице эту сумму после смерти в 2010 году.

Также она завещала ей свой особняк, в котором собака вместе с другими животными живет до сих пор.

Состояние в 11 миллионов позволяет ей ничем не заботиться - ведь каждый день в дом приходят работники, которые балуют ее спа-процедурами и любимыми деликатесами.

9. Бу

Состояние: $11,3 млн

 

Бу - померанский шпиц, ставший интернет-мемом. У него была популярная страница в Facebook, он стал предметом четырёх фотокниг.

По состоянию на март 2016 года в Facebook было собрано более 17,5 миллионов лайков. Бу принадлежал Ирен Ан, сотруднице Facebook, которая также владела старшим братом Бу, Бадди.

Бу умер во сне утром 18 января 2019 года, и владельцы объявили, что он умер от «разбитого сердца» после смерти Бадди.

10. Барт

Состояние: $6 млн

 

Медведь Барт - бурый медведь подвида кадьяк, один из самых известных зверей-киноактёров. Будучи матёрым, имел рост 2,90 м и весил более 700 кг.

В 1998 году у Барта был обнаружен рак правой лапы. В течение следующих двух лет ему были проведены 2 операции, однако случился рецидив и оперировать еще раз было опасно.

Барта усыпили во время съёмок документального фильма Брэда Питта«Выращивая гризли» 10 мая 2000 года. Дрессировщиками Барта были Дуг Сус и Линн Сьюз.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

13:35 В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

13:00 Mastercard увеличивает лимит на бесконтактную оплату

12:38 Справочный курс гривни вырос на 9,38 коп. до 26,9995 грн

12:33 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.19

11:39 Остатки средств на корсчетах банков 21.02.19

11:34 Курсы валют по карточным операциям на 21.02.19

10:37 Биржи АТР 21 февраля закрылись разнонаправленно на сохранении внешнеторговой неопределенности

10:18 НБУ продал 20 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,8 млрд гривен

10:04 19 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $153 млн до $264,8 млн

10:02 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.02.19

07:57 Курс доллара 21 февраля слабо изменяется к мировым валютам после протокола заседания ФРС США

07:36 Биржи США закрылись в плюсе после публикации протоколов Федерального резерва

20.02 Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода

20.02 Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду

20.02 Депозитные ставки для физлиц 20.02.19

• дальше…

14:09 Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой

13:46 В марте начнет курсировать по территории Украины новый регулярный транзитный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию

12:44 В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 64,4% до 336,6 млн гривен

10:25 Украина освоила кредиты Всемирного банка на треть – Минфин

08:39 «Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку

08:30 Украина продолжает получать налоги из ОРДЛО – глава Госказначейства

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

07:47 Нефть дорожает 21 февраля на сокращении добычи ОПЕК и санкциях США против Венесуэлы и Ирана

20.02 Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат

20.02 Льготный период растаможки «евроблях» решили не продлевать

• дальше…

08:25 ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

08:07 Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом

08:04 Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты

07:41 ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

20.02 Польша начала строить канал через Вислинскую косу

20.02 Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

20.02 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

20.02 Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга

20.02 Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за «Брекзита»

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 Эрдоган делает ставку на дешевые кредиты. При этом из-за предвыборных обещаний растут риски для турецких банков

20.02 Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд

20.02 Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

20.02 Северокорейские хакеры впервые в истории атаковали Россию

• дальше…

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

• дальше…

11:54 Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 «Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

19.02 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

19.02 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

19.02 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

• дальше…

11:04 Google запустил YouTubeKids в Украине

09:57 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

08:57 Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

19.02 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно