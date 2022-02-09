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АНАЛИТИКА

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Компания Samsung Electronics представила сегодня не только смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, но и новую линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S8.


В серию вошли модели Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Ultra. «Звездой» стала модель S8 Ultra - она отличается от Galaxy Tab S8 и S8+ по дизайну и характеристикам. Это огромный планшет с вырезом на экране - той самой чёлкой, в которой размещена двойная фронтальная камера.

Galaxy S22 Ultra оснащается дисплеем Super AMOLED диагональю 14,6 дюйма, разрешением WQXGA+ (2960 x 1848 пикселей), частотой обновления изображения до 120 Гц, основная двойная камера (13 Мп и 6 Мп), фронтальной камерой (12 и 12 Мп) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 16 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 11200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт.

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Galaxy Tab S8+ отличается 12,4-дюймовым экраном разрешением WQXGA+ (2800 x 1752 пикселей), фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором на 10 090 мА·ч, отсутствием комплектаций с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Базовая модель Galaxy Tab S8 получила экран диагональю 11 дюймов, разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей), аккумулятор на 8000 мА·ч и сканер отпечатков в боковой кнопке питания.

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, есть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Планшеты получили четыре динамика AKG. Работа производится под управлением операционной системы Android 12.

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Все три планшета могут работать со стилусом S Pen и набором аксессуаров, включая клавиатуру. В комплект входит стилус и кабель USB Type-C, а вот зарядное устройство придётся покупать отдельно.

Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

 

Рекомендованные цены новинок для розничной продажи:

* Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi с памятью 8ГБ + 128ГБ стоит 22 999 грн;

* Samsung Galaxy Tab S8 5G с памятью 8ГБ + 128ГБ стоит 27 999 грн;

* Samsung Galaxy Tab S8+ 5G с памятью 8ГБ + 128ГБ стоит 34 999 грн;

* Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G с памятью 8ГБ + 128ГБ стоит 43 999 грн.

Предзаказ на новинки уже начался.
По материалам: ixbt.com
 

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