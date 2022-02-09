6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально

Компания Samsung Electronics представила на своём очередном мероприятии Galaxy Unpacked новую линейку флагманов - Galaxy S22.

Старшей моделью в линейке стала Samsung Galaxy S22 Ultra, заметно отличающаяся от «младших братьев» как по дизайну, так и по характеристикам (подробности с анонса Galaxy S22 и Galaxy S22+).





Galaxy S22 Ultra получил угловатый корпус и другое оформление блока камеры на тыльной панели. В целом, он значительно перекликается по внешнему виду с Galaxy Note 20 Ultra. Как и прошлое поколение, Galaxy S21 Ultra, новинка получила поддержку фирменного стилуса.

Серия Samsung Galaxy S22

При чём стилус входит комплект поставки, в отличие от зарядного устройства. Впрочем это логично, если у Galaxy S21 Ultra не было специального слота для стилуса в корпусе, то Galaxy S22 Ultra уже может им похвастаться.

Смартфон оснащается 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с загнутыми кромками с двух боков, разрешением QHD+, пиковой яркостью 1750 кд/м2 и частотой обновления изображения до 120 Гц, обещана очень «гладкая» адаптация частоты от 1 до 120 Гц.

Основная камера сочетает такие модули:

* Сверхширокоугольный на 12 Мп, с диафрагмой f/2,2, углом обзора 120°

* Широкоугольный на 108 Мп, с диафрагмой f/1,8, углом обзора 85°

* Телефото на 10 Мп, с 3х зумом, диафрагмой f/2,4, углом обзора 36°

* Телефото на 10 Мп, с 10х зумом, диафрагмой f/4,9, углом обзора 11°

Фронтальная камера получила разрешение 40 Мп. Аппаратной основой смартфона стала флагманская однокристальная система Samsung Exynos 2200, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт и беспроводную до 15 Вт. Возможна беспроводная подзарядка других гаджетов.

Смартфон работает под управлением свежайшей операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.

Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, а также NFC, есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды (IP68). Размеры составляют 163,3 х 77,9 х 8,9 мм. Весит смартфон 229 граммов.

Цены Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в Украине.

Samsung Galaxy S22 с 8/128 ГБ памяти - 27 999 грн,

Samsung Galaxy S22 с 8/256 ГБ памяти - 29 999 грн,

Samsung Galaxy S22+ с 8/128 ГБ памяти - 32 999 грн,

Samsung Galaxy S22+ с 8/256 ГБ памяти - 34 999 грн,

Samsung Galaxy S22 Ultra с 8/128 ГБ памяти - 39 999 грн,

Samsung Galaxy S22 Ultra с 12/256 ГБ памяти - 41 999 грн,

Samsung Galaxy S22 Ultra с 12/512 ГБ памяти - 45 999 грн.

При заказе новых устройств пользователи получат в подарок наушники Galaxy Buds Pro.