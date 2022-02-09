Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
17:56 09.02.2022 |
Компания Samsung Electronics представила на своём очередном мероприятии Galaxy Unpacked новую линейку флагманов - Galaxy S22.
Старшей моделью в линейке стала Samsung Galaxy S22 Ultra, заметно отличающаяся от «младших братьев» как по дизайну, так и по характеристикам (подробности с анонса Galaxy S22 и Galaxy S22+).
Galaxy S22 Ultra получил угловатый корпус и другое оформление блока камеры на тыльной панели. В целом, он значительно перекликается по внешнему виду с Galaxy Note 20 Ultra. Как и прошлое поколение, Galaxy S21 Ultra, новинка получила поддержку фирменного стилуса.
При чём стилус входит комплект поставки, в отличие от зарядного устройства. Впрочем это логично, если у Galaxy S21 Ultra не было специального слота для стилуса в корпусе, то Galaxy S22 Ultra уже может им похвастаться.
Смартфон оснащается 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с загнутыми кромками с двух боков, разрешением QHD+, пиковой яркостью 1750 кд/м2 и частотой обновления изображения до 120 Гц, обещана очень «гладкая» адаптация частоты от 1 до 120 Гц.
Основная камера сочетает такие модули:
* Сверхширокоугольный на 12 Мп, с диафрагмой f/2,2, углом обзора 120°
* Широкоугольный на 108 Мп, с диафрагмой f/1,8, углом обзора 85°
* Телефото на 10 Мп, с 3х зумом, диафрагмой f/2,4, углом обзора 36°
* Телефото на 10 Мп, с 10х зумом, диафрагмой f/4,9, углом обзора 11°
Фронтальная камера получила разрешение 40 Мп. Аппаратной основой смартфона стала флагманская однокристальная система Samsung Exynos 2200, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной флеш-памяти.
Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт и беспроводную до 15 Вт. Возможна беспроводная подзарядка других гаджетов.
Смартфон работает под управлением свежайшей операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.
Поддерживаются 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, а также NFC, есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды (IP68). Размеры составляют 163,3 х 77,9 х 8,9 мм. Весит смартфон 229 граммов.
Цены Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в Украине.
Samsung Galaxy S22 с 8/128 ГБ памяти - 27 999 грн,
Samsung Galaxy S22 с 8/256 ГБ памяти - 29 999 грн,
Samsung Galaxy S22+ с 8/128 ГБ памяти - 32 999 грн,
Samsung Galaxy S22+ с 8/256 ГБ памяти - 34 999 грн,
Samsung Galaxy S22 Ultra с 8/128 ГБ памяти - 39 999 грн,
Samsung Galaxy S22 Ultra с 12/256 ГБ памяти - 41 999 грн,
Samsung Galaxy S22 Ultra с 12/512 ГБ памяти - 45 999 грн.
При заказе новых устройств пользователи получат в подарок наушники Galaxy Buds Pro.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
ТОП-НОВОСТИ
|Как Макрон предлагал Киеву совместное сидение на шпагате
|«Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1
|6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
|50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года
|В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Мощностей для выпуска чипов на 200-мм пластинах по-прежнему не хватает — дефицит начнёт спадать только в 2023 году
Это интересно
|ФБР арестовало супругов за отмывание $4,5 млрд в криптовалюте, полученных при взломе Bitfinex
|Геомагнитная буря вывела из строя 40 новых интернет-спутников SpaceX Starlink
|Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 почти полностью захватили январский рейтинг производительности AnTuTu
|NVIDIA стала седьмой крупнейшей компанией США по капитализации — два года назад она была на 50 месте
|Против Google подали иск на $2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
|Ford разработал механическую трансмиссию без педали сцепления
|Google пытается спасти технологии Stadia под новым брендом — в будущее сервиса компания уже не верит