50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года

Компания Samsung сегодня официально представила свои новые флагманские смартфоны - Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Новинки, можно сказать, самые плохо скрываемые флагманы этого года: все подробности появились в Сети за несколько недель до сегодняшнего анонса. Однако только сейчас о параметрах можно говорить официально. В этой новости - о Galaxy S22 и Galaxy S22+.





По большому счету, это одна и та же модель, так как отличаются Galaxy S22 и Galaxy S22+ только физическими размерами, размерами экрана, емкостью аккумулятора и максимальной мощностью зарядки.

Galaxy S22 стал самым компактным флагманом 2022 года - это оценят пользователи, привыкшие к небольшим смартфонам и ценящие удобство управления одной рукой. При габаритах 146 х 70,6 х 7,6 мм и массе 168 граммов смартфон получил экран диагональю 6,1 дюйма. Это панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровая частота которой регулируется в диапазоне от 10 до 120 Гц. Для сравнения, габариты и масса iPhone 13 Pro, в котором также используется экран диагональю 6,1 дюйма, составляют 146,7 x 71,5 x 7,7 мм и 204 грамма.

Galaxy S22+ получил аналогичный дисплей, но его диагональ - 6,6 дюйма. Также особенностью экрана этой модели является максимальная яркость - она достигает 1750 кд/кв.м. Габариты и масса Galaxy S22+ - 157,4 x 75,8 x 7,6 мм и 196 граммов.

Galaxy S22 получил аккумулятор емкостью 3700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. В Galaxy S22+ используется аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Собственно, на этом отличия Galaxy S22 и Galaxy S22+ заканчиваются (едва ли критично, что Galaxy S22+ поддерживает Wi-Fi 6E, а Galaxy S22 обходится Wi-Fi 6).

В смартфонах для российского рынка используется 4-нанометровая платформа Exynos 2200. Конфигураций памяти две: 8/128 и 8/256 ГБ. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом OneUI 4.1.

Основная камера представлена тремя модулями. В основном используется 50-мегапиксельный сенсор, широкоугольный объектив с углом обзора 85° и диафрагмой F/1,8, система оптической стабилизации. OIS также применяется во втором модуле с 10-мегапиксельным сенсором и телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум. Третий модуль - с 12-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120°. Фронтальная камера - с 10-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 80°.

Обе модели защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, наделены адаптерами NFC (с поддержкой Samsung Pay) и Bluetooth 5.2, модемами 5G, ультразвуковыми подэкранными сканерами отпечатков пальцев.