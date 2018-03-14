Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки
09:43 14.03.2018 |
Консорциум автопроизводителей BMW Group, Daimler AG, Volkswagen и Ford представил дизайн собственной сети зарядных станций Ionity, развернуть которую планируется вдоль основных европейских магистралей. Каждый комплекс будет отличаться парящей крышей и простыми конструкциями с открытым светлым пространством.
Основой зарядной станции станет световой короб, установленный на вертикальном пилоне. Ожидается, что ночью он будет выступать в роли своеобразного маяка. Особенностью электрозаправок станет сочетание «плоских поверхностей, интеллектуальных интерфейсов и легких материалов».
В планы консорциума входит открытие 400 зарядных станций мощностью 350 киловатт. Первые 20 комплексов заработали в прошлом году, еще 100 построят до конца 2018-го. Завершить развертывание сети планируется до 2020 года.
Сейчас самая большая сеть зарядных комплексов для электромобилей принадлежит Tesla. Их общее количество - 1130. На их территории расположено 8496 станций.
Развитие линейки электрических моделей крупными производителями связано с требования Европейского союза о сокращения выбросов диоксида углерода. К 2021 году средний показатель по модельному ряду должен быть не выше 95 граммов на один километр пробега, что соответствует расходу 4,1 литра для бензиновых и 3,6 литра для дизельных автомобилей.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Критик Путина, борец с фейками и враг ультраправых: кто возглавит МИД Германии
|Кабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
|НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
|Альтернатива Медведчуку. Зачем Порошенко два чужих переговорщика по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки
|Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы
|Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
|Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
Это интересно
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?