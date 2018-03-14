BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки

Консорциум автопроизводителей BMW Group, Daimler AG, Volkswagen и Ford представил дизайн собственной сети зарядных станций Ionity, развернуть которую планируется вдоль основных европейских магистралей. Каждый комплекс будет отличаться парящей крышей и простыми конструкциями с открытым светлым пространством.

Основой зарядной станции станет световой короб, установленный на вертикальном пилоне. Ожидается, что ночью он будет выступать в роли своеобразного маяка. Особенностью электрозаправок станет сочетание «плоских поверхностей, интеллектуальных интерфейсов и легких материалов».

В планы консорциума входит открытие 400 зарядных станций мощностью 350 киловатт. Первые 20 комплексов заработали в прошлом году, еще 100 построят до конца 2018-го. Завершить развертывание сети планируется до 2020 года.

Сейчас самая большая сеть зарядных комплексов для электромобилей принадлежит Tesla. Их общее количество - 1130. На их территории расположено 8496 станций.

Развитие линейки электрических моделей крупными производителями связано с требования Европейского союза о сокращения выбросов диоксида углерода. К 2021 году средний показатель по модельному ряду должен быть не выше 95 граммов на один километр пробега, что соответствует расходу 4,1 литра для бензиновых и 3,6 литра для дизельных автомобилей.