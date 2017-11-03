BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок

Компании BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen объявили о создании совместного предприятия, которое получило название IONITY. В рамках этого проекта к 2020 году автопроизводители организуют общую сеть зарядных станций для электромобилей в Европе.

В планы компании входит открытие 400 комплексов мощностью 350 киловатт. Первые 20 станций откроют в Германии, Австрии и Норвегии уже до конца текущего года. Еще 100 электрозаправок введут в эксплуатацию в 2018-м.

Первые станции, от которых можно будет заряжать сразу несколько автомобилей разных брендов, будут располагаться около основных трасс и магистралей на расстоянии 120 километров друг от друга.

В IONITY отметили, что BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen имеют равные доли в совместном предприятии. При этом компании открыт для предложений других автопроизводителей по расширению сети зарядных станций.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что европейские страны собираются запретить продажу новых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Так, в Великобритании подобный запрет вступит в силу с 2040 года.