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BMW, Daimler, Ford и VW создали совместную сеть электрозаправок
12:49 03.11.2017 |
Компании BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen объявили о создании совместного предприятия, которое получило название IONITY. В рамках этого проекта к 2020 году автопроизводители организуют общую сеть зарядных станций для электромобилей в Европе.
В планы компании входит открытие 400 комплексов мощностью 350 киловатт. Первые 20 станций откроют в Германии, Австрии и Норвегии уже до конца текущего года. Еще 100 электрозаправок введут в эксплуатацию в 2018-м.
Первые станции, от которых можно будет заряжать сразу несколько автомобилей разных брендов, будут располагаться около основных трасс и магистралей на расстоянии 120 километров друг от друга.
В IONITY отметили, что BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen имеют равные доли в совместном предприятии. При этом компании открыт для предложений других автопроизводителей по расширению сети зарядных станций.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что европейские страны собираются запретить продажу новых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Так, в Великобритании подобный запрет вступит в силу с 2040 года.
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