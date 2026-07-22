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Франція посилює захист дітей в інтернеті: законопроєкт про заборону соцмереж підтримано
09:49 22.07.2026 |
Парламент Франції схвалив законопроєкт, який забороняє дітям до 15 років користуватися соціальними мережами, такими як TikTok, Snapchat та Instagram.
Про це повідомляє Guardian.
Законопроєкт підтримали 279 депутатів, 81 проголосував проти.
Заборона впроваджуватиметься у два етапи: за планом з 1 вересня цього року підліткам до 15 років заборонять створювати нові акаунти, а з січня 2027 року обмеження подіють і на вже наявні облікові записи. Відповідальність за перевірку віку покладуть на самі платформи.
«Франція лідирує в Європі, коли йдеться про захист наших дітей та підлітків. Це важливий крок уперед. Тепер Конституційна рада має винести свій вердикт, після чого настане час втілити ці заходи в реальність і захистити наших дітей в інтернеті», - заявив президент країни Емманюель Макрон.
Зазначимо, що у Франції вже не перший рік обговорюють відповідну заборону, щоб підвищити захист дітей в інтернеті. Таке законодавство має бути погоджене на рівні Євросоюзу зі встановленням перехідного періоду, необхідного для впровадження змін на платформах.
У січні 2026 року нижня палата парламенту Франції підтримала законопроєкт, який забороняє соціальні мережі для дітей віком до 15 років. Сам Макрон назвав рішення «важливим кроком», пообіцявши забезпечити захист дітей з 1 вересня.
Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про плани ввести загальноєвропейську заборону на використання соціальних мереж дітьми. Законопроєкт, який врегулює це, вона пообіцяла представити восени.
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