Китай інвестує в першу у світі імпульсну ГЕС потужністю 500 МВт

Нещодавно вхідний сферичний клапан енергоблока №1 на ГЕС Датанг-Чжала в Сицзані успішно пройшов гідростатичне випробування, підтвердивши, що ущільнення працює стабільно за будь-яких умов. За інформацією Securities Times, успішне випробування свідчить про завершення збірки та тестування першого сферичного клапана великого діаметра на ГЕС.

Це перший затверджений гідроенергетичний проєкт мегаватної потужності в Сицзані. Він має стати ключовим джерелом енергії для національної демонстраційної бази чистої енергетики Китаю, яка об'єднує гідроенергетику з вітровими та сонячними енергетичними проєктами на південному сході Сицзана.

Сферичний впускний клапан виступає ключовим елементом безпеки на ГЕС з високим напором. Він регулює потік води до турбіни й має витримувати дуже високий тиск, забезпечуючи надійне ущільнення.

Для енергоблока №1 клапан завширшки складає 2,9 м й розрахований на роботу за тиску 9 МПа. Він включає кілька основних частин - великий корпус, малий корпус, диск та вал. У зібраному виді корпус клапана важить понад 300 тонн. За даними компанії Dongfang Electric Corporation, успішне гідростатичне випробування підтверджує, що клапан здатен безпечно працювати за жорстких умов, характерних для електростанції.

ГЕС Датанг Чжала використовуватиме два імпульсних гідроенергетичних блоки потужністю 500 МВт кожен, оснащених турбінами Пелтона. Кожен блок здатен генерувати 500 МВт й призначений для роботи в умовах високого напору на великих висотах.

Dongfang Electric займається дослідженнями, розробкою та постачанням одного повнофункціонального енергоблока. За даними компанії, проєкт включено до першої групи великих проєктів з постачання технічного обладнання для енергетичного сектора, затвердженої Національним управлінням енергетики.

Наразі це єдиний в Китаї гідроенергетичний проєкт, в рамках якого проводяться дослідження, розробки та демонстрація високонапірних, потужних імпульсних ГЕС потужністю 500 МВт. Очікується, що проєкт допоможе розробити нові технології для майбутніх великомасштабних гідроенергетичних проєктів за аналогічних умов.

Для встановлення великого клапана використовувався метод, який відрізняється від звичайної заводської збірки. Замість збирання в цеху, весь сферичний клапан був зібраний за межами збирального майданчика. Інженери зіткнулись з обмеженим простором, тісними зонами для підйому та мінливою погодою під час встановлення.

За даними Dongfang, ці умови значно ускладнили роботу з порівняння зі стандартними методами збирання. В компанії заявили, що проєктування, виготовлення та встановлення клапана підвищили технічні можливості галузі у сфері шарових клапанів головного впуску. Очікується, що успішне завершення випробувань під тиском також підвищить можливості Китаю з виробництва ключових компонентів для високонапірних, великогабаритних імпульсних гідроенергетичних установок.