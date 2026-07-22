Нафта Brent може подорожчати до $120 за барель, якщо ситуація в Ормузькій протоці не зміниться

Ціна нафти Brent може піднятися вище $120 за барель до четвертого кварталу поточного року, якщо проблеми з поставками через Ормузьку протоку збережуться, прогнозують аналітики Goldman Sachs Group Inc.

Цей сценарій, однак, не є основним для експертів банку. Базовий прогноз Goldman Sachs щодо середньої ціни на нафту Brent на четвертий квартал становить $80 за барель, але він ґрунтується на очікуваннях деескалації напруженості на Близькому Сході.

У цьому сценарії аналітики також прогнозують зниження вартості нафти до $75 за барель наступного року. Вони при цьому застерігають, що збереження перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку та потенційні проблеми із перевезеннями через Червоне море створюють ризики для базового сценарію.

"Чергова ескалація близькосхідного конфлікту та скорочення поставок нафти з Перської затоки до рівня нижче 45% довоєнних обсягів знову спровокували зростання цін", - йдеться в огляді Goldman.

Напередодні єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії. Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран попросив їх бути готовими перекрити маршрут поставок нафти через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку, якщо США завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Цей маршрут став особливо важливим для експорту нафти, що видобувається в Перській затоці, в умовах блокування Ормузької протоки. За даними Kpler, поставки нафти цим маршрутом у червні становили приблизно 7,4 млн барелів на добу, тобто близько 7% світового видобутку.

Rystad Energy також попереджає про ризик значного зростання цін у зв'язку з тим, що маршрут експорту саудівської нафти через Червоне море опинився під прямою загрозою.

"Якщо перемир'я не буде укладено, Ормузька протока залишиться практично закритою, а загрози хуситів для судноплавства в Червоному морі посиляться, ризик істотного нового зростання цін буде дуже високим", - заявив голова напряму геополітичного аналізу Rystad Хорхе Леон.

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures у вівторок торгуються на рівні близько $88 доларів за барель, контракти на WTI - в районі $81,5 за барель.

