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У Греції неповнолітнім до 17 років заборонять користуватися електросамокатами
08:28 21.07.2026 |
У Греції винесуть на голосування парламенту запропоновані зміни до законодавства щодо електросамокатів, які у тому числі передбачають заборону керування ними до 17-річного віку.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
21 липня парламент Греції розгляне законопроєкт щодо посилення правил користування електросамокатами.
Він передбачає заборону керування цими транспортними засобами до 17-річного віку, а також заборону компаніям продавати чи здавати в оренду електросамокати користувачам до досягнення 17-річчя.
Крім того, йдеться про обов'язкову реєстрацію електросамокатів і обов'язкове страхування для водіїв цього транспорту. Як вважають, зі створенням реєстру стане значно простіше ідентифікувати водіїв і власників кожного конкретного самоката.
На додачу, запроваджуються суворіші штрафи за порушення правил - як, наприклад, виїзд на самокаті на дороги, де діє швидкісний режим понад 50 км/год.
До цього у Греції вже зобов'язали водіїв електросамокатів використовувати захисні шоломи та заборонили їздити у навушниках і користуватись телефоном під час керування.
Проєкт став реакцією на низку ДТП за участі самокатів, в яких фігурували переважно неповнолітні.
Німецький Бундестаг у липні проголосував за впровадження суворіших правил для сервісів прокату електросамокатів.
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