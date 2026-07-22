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АНАЛІТИКА

У Греції неповнолітнім до 17 років заборонять користуватися електросамокатами

У Греції винесуть на голосування парламенту запропоновані зміни до законодавства щодо електросамокатів, які у тому числі передбачають заборону керування ними до 17-річного віку.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

21 липня парламент Греції розгляне законопроєкт щодо посилення правил користування електросамокатами.

Він передбачає заборону керування цими транспортними засобами до 17-річного віку, а також заборону компаніям продавати чи здавати в оренду електросамокати користувачам до досягнення 17-річчя.

Крім того, йдеться про обов'язкову реєстрацію електросамокатів і обов'язкове страхування для водіїв цього транспорту. Як вважають, зі створенням реєстру стане значно простіше ідентифікувати водіїв і власників кожного конкретного самоката.

На додачу, запроваджуються суворіші штрафи за порушення правил - як, наприклад, виїзд на самокаті на дороги, де діє швидкісний режим понад 50 км/год.

До цього у Греції вже зобов'язали водіїв електросамокатів використовувати захисні шоломи та заборонили їздити у навушниках і користуватись телефоном під час керування.

Проєкт став реакцією на низку ДТП за участі самокатів, в яких фігурували переважно неповнолітні.

Німецький Бундестаг у липні проголосував за впровадження суворіших правил для сервісів прокату електросамокатів.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Греція
 

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