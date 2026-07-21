Євросоюз ухвалив санкції у відповідь на масштабні удари РФ по Києву

Європейський Союз запровадив санкції проти однієї фізичної особи та п'яти організацій у відповідь на масовані російські удари по Києву на початку липня 2026 року.

Як повідомила Рада ЄС у п'ятницю, 17 липня, ці суб'єкти є частиною військово-промислового комплексу РФ, зокрема задіяні у виробництві безпілотників.

П'ять організацій, проти яких запроваджені санкції - "АБС ЗЕіМ Автоматизація", "Ессет Автоматизація", "ВНДІР", "Ессет Електро", "Сокол Ессет" - входять до складу групи компаній ABS Electro, яка розробляє й виготовляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів. Зокрема, вони сприяють розробці систем, що підвищують можливості російських безпілотників типу "шахед" і "Герань".

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи керування для російського енергетичного сектору, що є суттєвим джерелом доходу для Москви.

У санкційному списку також Ірина Харісова - голова правління групи компаній ABS Electro та директорка кількох компаній, що входять до цієї групи.

Атаки РФ на Київ

Уночі 2 липня Київ зазнав наймасованішої атаки з боку російських військ. Внаслідок ударів дронами й ракетами, у тому числі балістичними, пошкодження та руйнування у столиці були зафіксовані на 30 локаціях. Внаслідок обстрілу 31 людина загинула, ще понад 100 постраждали.

Уночі 6 липня росіяни завдали ще одного масованого удару по столиці: пошкоджень зазнали близько 30 житлових будинків, найбільші руйнування зафіксовані в Подільському та Дарницькому районах. Загинули 19 людей, десятки зазнали поранень.