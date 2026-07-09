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Китай не зупиняє скупку золота навіть на тлі різкого здешевлення — Bloomberg
12:03 09.07.2026 |
Народний банк Китаю у червні продовжив нарощувати золоті резерви, незважаючи на суттєве зниження світових цін на дорогоцінний метал.
Станом на кінець місяця обсяг запасів золота країни сягнув 75,44 млн тройських унцій, повідомляє Bloomberg.
Протягом червня резерви центрального банку збільшилися на 480 тис. тройських унцій. Це стало найбільшим місячним поповненням золотого запасу з жовтня 2023 року, а безперервна серія закупівель триває вже 20 місяців.
Що відбувається на ринку золота?
У червні золото подешевшало на 12%, опустившись нижче позначки $4000 за унцію. Це стало найбільшим місячним падінням вартості металу з 2008 року.
Посилення інфляційних ризиків через війну в Ірані та жорстка політика Федеральної резервної системи США зміцнили очікування подальшого підвищення відсоткових ставок, що традиційно чинить тиск на золото, яке не приносить відсоткового доходу.
На цьому тлі великі фінансові установи, зокрема Goldman Sachs Group Inc. та Deutsche Bank AG, переглянули свої прогнози щодо ціни золота на кінець року в бік зниження.
Попри падіння котирувань, перспективи ринку підтримує активний попит із боку центральних банків. Згідно з останнім опитуванням Всесвітньої ради із золота, рекордна кількість регуляторів очікує подальшого збільшення своїх золотих резервів упродовж наступного року.
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