Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Повітряна місія НАТО в Балтії отримує нові повноваження щодо перехоплення повітряних цілей

НАТО модернізує свою місію з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, перетворивши її на місію протиповітряної оборони. Відтепер пілотам винищувачів Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує Reuters.

Місію з патрулювання повітряного простору в трьох балтійських країнах розпочали у 2004 році, одразу після їхнього вступу до НАТО. За словами Науседи, вона була розрахована на мирний час, а не на те, що, мовляв, «відбувається сьогодні».

Цьогоріч винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по дронах, які залітали в повітряний простір блоку. Проте, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, оновлена ​​місія буде «більш гнучкою та швидше реагуватиме на повітряні загрози».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,4766
  0,0332
 0,07
EUR
 1
 50,6944
  0,1892
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2365  0,00 0,00 44,7054  0,00 0,00
EUR 50,5719  0,01 0,03 51,2004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5300  0,05 0,11 44,5800  0,07 0,16
EUR 50,9289  0,17 0,33 50,9727  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес