Фінансові новини
- |
- 09.07.26
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Повітряна місія НАТО в Балтії отримує нові повноваження щодо перехоплення повітряних цілей
10:50 09.07.2026 |
НАТО модернізує свою місію з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, перетворивши її на місію протиповітряної оборони. Відтепер пілотам винищувачів Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує Reuters.
Місію з патрулювання повітряного простору в трьох балтійських країнах розпочали у 2004 році, одразу після їхнього вступу до НАТО. За словами Науседи, вона була розрахована на мирний час, а не на те, що, мовляв, «відбувається сьогодні».
Цьогоріч винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по дронах, які залітали в повітряний простір блоку. Проте, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, оновлена місія буде «більш гнучкою та швидше реагуватиме на повітряні загрози».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
ТОП-НОВИНИ
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
|Назва підрозділу на честь УПА викликала критику в Європарламенті
|НАТО підтвердило багатомільярдну підтримку України: €140 млрд на два роки
|Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Китай не зупиняє скупку золота навіть на тлі різкого здешевлення — Bloomberg
|Повітряна місія НАТО в Балтії отримує нові повноваження щодо перехоплення повітряних цілей
|Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
|Трамп наказав припинити торговельні операції з Іспанією
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
|Назва підрозділу на честь УПА викликала критику в Європарламенті
|МВФ очікує уповільнення світового економічного зростання у 2026 році до 3%
Бізнес
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень
|Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS