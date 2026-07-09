Повітряна місія НАТО в Балтії отримує нові повноваження щодо перехоплення повітряних цілей

НАТО модернізує свою місію з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, перетворивши її на місію протиповітряної оборони. Відтепер пілотам винищувачів Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує Reuters.

Місію з патрулювання повітряного простору в трьох балтійських країнах розпочали у 2004 році, одразу після їхнього вступу до НАТО. За словами Науседи, вона була розрахована на мирний час, а не на те, що, мовляв, «відбувається сьогодні».

Цьогоріч винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по дронах, які залітали в повітряний простір блоку. Проте, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, оновлена ​​місія буде «більш гнучкою та швидше реагуватиме на повітряні загрози».



