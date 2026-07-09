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АНАЛІТИКА

МВФ очікує уповільнення світового економічного зростання у 2026 році до 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у середу знову трохи знизив свій прогноз світового економічного зростання на 2026 рік до 3,0%, попередивши про ризики, пов'язані з війною на Близькому Сході, фрагментацією торгівлі та можливими корегуваннями ринкових очікувань щодо штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Прогнозується, що темпи зростання світової торгівлі різко сповільняться до 3,5 % у 2026 році з 5 % у 2025 році - році, що характеризувався значним випереджувальним зростанням напередодні введення мит США, - після чого відновляться до 4,3 % у 2027 році.

Міжнародний кредитор зазначив, що світова економіка уникла більш різкого спаду внаслідок війни, а динаміка у технологічному секторі, зумовлена попитом, допомогла компенсувати пов'язане з війною скорочення поставок енергоносіїв.

У 2027 році темпи зростання мають відновитися до 3,4%, але це все ще нижче середнього показника у 3,5%, зафіксованого у 2024 та 2025 роках.

МВФ підвищив свій прогноз загальної інфляції на 2026 рік на 0,3 процентних пункти до 4,7% порівняно з квітневим прогнозом, але зазначив, що наступного року вона має знизитися до 3,9%.

Ціни на енергоносії зараз на 25% вищі, ніж до початку війни 28 лютого, і залишатимуться на вищому рівні, йдеться у повідомленні.

"Світова економіка в цілому поки що пережила шок від війни краще, ніж очікувалося", - зазначив МВФ.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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