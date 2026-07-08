Глобальна торгівля скрапленим газом досягла історичного максимуму, найбільший експортер — США

Світова торгівля зрідженим природним газом (LNG) у 2025 році досягла рекордних 437 млн тонн, що на 6,3% більше, ніж роком раніше. Це стало найвищим темпом зростання з 2022 року, йдеться у щорічному звіті Міжнародного газового союзу (International Gas Union, IGU).

За даними IGU, зростання забезпечили насамперед збільшення експорту зі США, Катару й інших країн-виробників. Водночас Канада, Мавританія та Сенегал уперше увійшли до переліку експортерів LNG.

У звіті зазначається, що галузь продемонструвала стійкість попри безпрецедентні геополітичні потрясіння й перебої в роботі критично важливої енергетичної інфраструктури.

"Світовий ринок LNG продемонстрував рівень гнучкості та стійкості, якого не спостерігалося під час попередніх енергетичних криз", - зазначають автори звіту.

Аналітики пояснюють, що перенаправлення вантажів, розвиток спотового ринку і зростання ліквідності торговельних хабів допомогли пом'якшити наслідки перебоїв з постачанням і забезпечити енергопостачання країн-споживачів.

У документі LNG називають своєрідним "амортизатором" для світової економіки завдяки здатності оперативно перерозподіляти значні обсяги енергоресурсу між різними ринками.

Окрім рекордних обсягів торгівлі, 2025 рік став найуспішнішим за останні шість років за інвестиціями у нові потужності зі зрідження газу. Остаточні інвестиційні рішення були ухвалені щодо проєктів сукупною потужністю 68,4 млн тонн на рік, що стало найкращим результатом з 2019 року.

США зберегли статус найбільшого у світі експортера LNG, експортувааши 110,7 млн тонн. Найбільше зростання імпорту зафіксувала Європа, яка збільшила закупівлі на 26,1 млн тонн, продовживши диверсифікацію джерел постачання газу і зміцнення енергетичної безпеки.

Наприкінці 2025 року світові потужності зі зрідження природного газу досягли 524,5 млн тонн на рік, тоді як потужності з регазифікації зросли до 1,11 млрд тонн на рік у 50 країнах-імпортерах.

За оцінкою IGU, фундаментальні чинники попиту на LNG залишатимуться сильними щонайменше до 2035 року. Їх підтримуватимуть зростання населення, урбанізація, індустріалізація, збільшення споживання електроенергії, розвиток датацентрів і штучного інтелекту.