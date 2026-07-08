Google вклав €411 млн у запуск першої в Євросоюзі комерційної термоядерної електростанції

Google підтримав німецький стартап Proxima Fusion, який збирається побудувати першу в Європі комерційну термоядерну електростанцію. Компанія Proxima Fusion оголосила у вівторок, 7 липня, про залучення 411 млн євро інвестицій у будівництво.

У Proxima Fusion зазначили, що інвестиції від Google підкреслюють інтерес компанії до термоядерного синтезу як потенційного довгострокового джерела рясної, безвуглецевої та стабільної енергії.

Після нового раунду фінансування оцінка німецького стартапу досягла $2,7 млрд, повідомив CNBC.

Стартап розробляє технологію стеларатора - одного з небагатьох перспективних підходів до здійснення керованого термоядерного синтезу. Компанія розраховує запустити демонстраційну установку, яка має підтвердити працездатність технології та стане попередником комерційної електростанції, на початку 2030-х років.

Будівництво повноцінної комерційної термоядерної електростанції заплановане на другу половину цього десятиліття.

Залучені кошти допоможуть розширити виробництво високотемпературних надпровідних кабелів і магнітів, а також розробити інженерні та виробничі системи, необхідні для створення стелараторів.

Раунд фінансування очолили фонди XTX Ventures та East X Ventures. Стратегічним інвестором, крім Google, виступила також компанія RWE. У фінансуванні взяли участь венчурні фонди Plural, UVC Partners, Balderton і Cherry Ventures.

"Європа змагається зі Сполученими Штатами та Китаєм за право першою створити термоядерну електростанцію", - заявив співзасновник і генеральний директор Proxima Fusion Франческо Шортіно.

Хоча ця компанія є найбільш профінансованим стартапом у сфері термоядерного синтезу в Європі, американські фірми, що працюють над аналогічними технологіями, залучили значно більше коштів. Наприклад, компанія Commonwealth Fusion Systems (CFS) у 2025 році отримала $863 млн, збільшивши загальний обсяг залученого фінансування до $2,9 млрд.

Google також є інвестором CFS. В червні 2025 року він підписав із компанією угоду про закупівлю електроенергії після введення в експлуатацію її першої комерційної електростанції.



