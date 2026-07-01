Збереження капіталу: Швейцарія — №1 у глобальному рейтингу

Швейцарія визнана найкращою країною світу за рівнем захисту капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної нестабільності.

Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на рейтинг Henley & Partners.

Індекс не враховує потенційну прибутковість інвестицій, натомість фокусується на стабільності інвестиційного середовища.

Серед ключових критеріїв оцінки:

політична стабільність;

рівень інфляції;

якість державного управління;

стан публічних фінансів;

валютні ризики та інші макроекономічні показники.

Таким чином рейтинг відображає не короткострокові можливості заробітку, а здатність країн залишатися стабільними та передбачуваними в умовах економічної та геополітичної невизначеності.

Європа домінує у рейтингу

Перше місце посіла Швейцарія, набравши 88,4 бала зі 100. Далі розташувалися Данія та Норвегія.

Загалом європейські країни переважають у списку найбільш безпечних юрисдикцій для збереження капіталу: дев'ять із десяти позицій у топ-10 займають саме держави Європи.

Єдиним винятком став Сінгапур, який опинився на четвертому місці завдяки сильним інституціям, стабільним державним фінансам і конкурентному бізнес-середовищу.

Результати рейтингу демонструють закономірність: країни зі стабільними політичними інститутами, жорсткою бюджетною дисципліною та передбачуваною монетарною політикою випереджають навіть значно більші економіки з вищими ризиками.

Позиція США

Однією з найпомітніших позицій стало місце США. Попри статус найбільшої економіки світу та одного з ключових інвестиційних ринків, Сполучені Штати посіли лише 24-ту сходинку.

Це пояснюється методологією індексу, який оцінює не розмір економіки чи дохідність активів, а рівень стійкості до економічних і геополітичних потрясінь. У результаті менші, але стабільніші економіки, зокрема Швейцарія, Данія та Сінгапур, випередили значно більші ринки.