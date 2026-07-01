Фінансові новини
- |
- 01.07.26
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Збереження капіталу: Швейцарія — №1 у глобальному рейтингу
12:12 01.07.2026 |
Швейцарія визнана найкращою країною світу за рівнем захисту капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної нестабільності.
Про це повідомляє "Мінфін" з посиланням на рейтинг Henley & Partners.
Індекс не враховує потенційну прибутковість інвестицій, натомість фокусується на стабільності інвестиційного середовища.
Серед ключових критеріїв оцінки:
Таким чином рейтинг відображає не короткострокові можливості заробітку, а здатність країн залишатися стабільними та передбачуваними в умовах економічної та геополітичної невизначеності.
Європа домінує у рейтингу
Перше місце посіла Швейцарія, набравши 88,4 бала зі 100. Далі розташувалися Данія та Норвегія.
Загалом європейські країни переважають у списку найбільш безпечних юрисдикцій для збереження капіталу: дев'ять із десяти позицій у топ-10 займають саме держави Європи.
Єдиним винятком став Сінгапур, який опинився на четвертому місці завдяки сильним інституціям, стабільним державним фінансам і конкурентному бізнес-середовищу.
Результати рейтингу демонструють закономірність: країни зі стабільними політичними інститутами, жорсткою бюджетною дисципліною та передбачуваною монетарною політикою випереджають навіть значно більші економіки з вищими ризиками.
Позиція США
Однією з найпомітніших позицій стало місце США. Попри статус найбільшої економіки світу та одного з ключових інвестиційних ринків, Сполучені Штати посіли лише 24-ту сходинку.
Це пояснюється методологією індексу, який оцінює не розмір економіки чи дохідність активів, а рівень стійкості до економічних і геополітичних потрясінь. У результаті менші, але стабільніші економіки, зокрема Швейцарія, Данія та Сінгапур, випередили значно більші ринки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Понад $1,4 млрд на крипті: Трамп оприлюднив доходи за 2025 рік
|Збереження капіталу: Швейцарія — №1 у глобальному рейтингу
|Після виходу з ОПЕК ОАЕ заливають ринок рекордними обсягами нафти
|Польща та Україна ведуть переговори щодо дронових технологій у форматі SAFE
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
Бізнес
|Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів