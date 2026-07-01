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Після виходу з ОПЕК ОАЕ заливають ринок рекордними обсягами нафти
10:07 01.07.2026 |
За попередніми даними систем відстеження суден Kpler та Vortexa, Об'єднані Арабські Емірати у червні збільшили експорт сирої нафти та конденсату до рекордного рівня незабаром після того, як вийшли з ОПЕК.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення про припинення майже 60-річного членства в ОПЕК, прийняте 1 травня під час американо-ізраїльської війни з Іраном, було спрямовано на максимізацію вартості ресурсів країни без обмежень, пов'язаних із квотами цієї організації.
Тим часом блокада Іраном Ормузької протоки змусила Національну нафтову компанію Абу-Дабі (ADNOC) організувати маршрутне судноплавство для експорту нафти на танкерах із вимкненими транспондерами, що допомогло уникнути атак.
Експорт нафти та конденсату з ОАЕ цього місяця становив у середньому близько 3,7 млн барелів на добу, найвищий рівень за всю історію спостережень. Він залишається вищим за показники від 3,1 до 3,3 млн барелів на добу, досягнуті до початку конфлікту на Близькому Сході, зазначив старший аналітик з нафтової галузі компанії Kpler Йоганес Раубалл.
Останній пік експорту з ОАЕ - 3,44 млн барелів на добу - припав на квітень 2020 року після того, як Саудівська Аравія та Росія вступили в короткочасну війну цін на нафту.
ОАЕ також скорочують частину своїх запасів, що сприяє підтримці високих обсягів поставок, зазначив Раубалл.
Обсяги відвантаження нафти з Абу-Дабі з 1 по 29 червня досягли 4 млн барелів на добу, перевищивши довоєнний рівень у 3,4 млн барелів на добу, зазначила Емма Лі, старший аналітик з нафти компанії Vortexa.
Водночас експорт зріс до рекордних 3,7 млн барелів на добу порівняно з 3,3 млн барелів на добу у перші два місяці року, додала вона.
Азія залишається головним напрямком для ADNOC, але попит на захід від Суецького каналу зріс, зокрема з боку Африки, західного узбережжя США, північно-західної Європи та Середземномор'я, повідомило джерело Reuters, наближене до справи.
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