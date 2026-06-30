Євросоюз перерахував Україні €3,9 млрд на оборонну промисловість і потреби армії — Свириденко

До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще EUR3,9 млрд від Європейського Союзу, які буде спрямовано на посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб - виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan", - написала вона у Телеграмі.

Прем'єрка нагадала, що 25 червня до держбюджету надійшло EUR3,2 млрд для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить EUR7 млрд.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила про надходження траншу допомоги у розмірі EUR3,9 млрд.

"Ключовим чинником успіху України у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії є її винахідливість. Саме цю винахідливість ми хочемо підтримати. Сьогодні ми виділяємо першу траншу у розмірі 3,9 млрд євро на придбання передових технологій безпілотників для зміцнення оборони України. Надалі будуть виділені додаткові кошти", - написала вона у соцмережі Х.