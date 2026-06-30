Індія робить прорив у «зеленому» водні, поєднавши виробництво з ядерною енергетикою

З прискоренням глобального енергетичного переходу водень дедалі частіше розглядається як критично важливе паливо для низьковуглецевого майбутнього. Індія запустила перший у світі завод з виробництва водню, що працює на тепловій енергії ядерних процесів. Це стало важливим кроком в інноваціях у сфері чистої енергетики: водневі технології з використанням ядерної енергії переходять від досліджень до реальних випробувань.

Розташований у Центрі атомних досліджень імені Індіри Ганді в Калпаккамі (IGCAR), об'єкт використовує тепло, що генерується випробувальним реактором-розмножувачем на швидких нейтронах, для виробництва водню за допомогою термохімічного циклу мідь-хлор. Завод слугує демонстраційним майданчиком технологій, призначеним для перевірки виробництва водню з використанням ядерної енергії. Процес Cu-Cl був розроблений дослідницьким центром Bhabha Atomic Research Centre (BARC) у Мумбаї.

Швидкі реактори можуть забезпечити виробництво чистішого водню

З прискоренням глобального енергетичного переходу водень усе частіше розглядається як критично важливе паливо для низьковуглецевого майбутнього. Серед багатьох методів виробництва, що досліджуються у всьому світі, термохімічний цикл мідь-хлор (Cu-Cl) вирізняється нижчими робочими температурами та високою термодинамічною ефективністю. Коли цей процес працює на ядерному теплі швидких реакторів, він може значно зменшити залежність від викопного палива, уникаючи при цьому викидів парникових газів, які зазвичай пов'язані з традиційним виробництвом водню.

"Атомна енергетика, з її унікальною здатністю надійно забезпечувати електроенергію без викидів вуглецю, а також високотемпературне технологічне тепло, ідеально підходить для підтримки великомасштабного виробництва водню, водночас сприяючи досягненню енергетичної безпеки Індії, цілей декарбонізації та довгострокових цілей сталого розвитку", - сказав Аджіт Кумар Моханті, секретар Міністерства атомної енергії Індії.

Завдяки успішному поєднанню тепла, що генерується реакторами, з виробництвом водню, проєкт являє собою значний технологічний прорив і може прокласти шлях до великомасштабного виробництва водню без викидів вуглецю з використанням передових ядерних реакторів.

Наближення виробництва водню з використанням ядерної енергії до комерційних масштабів

Запуск об'єкта знаменує собою важливу подію після років спільної дослідницької та інженерної роботи BARC та IGCAR. Окрім технічної демонстрації, очікується, що завод надасть критично важливі експлуатаційні дані, які допоможуть оптимізувати процес отримання міді та хлору та просунуть дослідження щодо масштабування виробництва водню за допомогою ядерної енергії для майбутнього комерційного використання.

"Останнє досягнення у сфері виробництва водню ґрунтується на понад 40 роках експлуатаційного досвіду, отриманого в рамках програми Fast Breeder Test Reactor. Він зазначив, що успішне використання тепла ядерних процесів для виробництва водню демонструє універсальність передових ядерних систем і підкреслює зростаючу роль IGCAR у підтримці переходу Індії до чистої енергетики та забезпеченні довгострокової енергетичної безпеки", - каже Шрікумар Г. Піллаї, директор IGCAR.

Очікується, що новий об'єкт також посилить внутрішні можливості країни у сфері чистої енергетики, прискоривши дослідження великомасштабного виробництва водню та підтримавши довгострокові цілі декарбонізації.