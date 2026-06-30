Фінансові новини
- |
- 30.06.26
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС вводить новий митний збір на недорогі посилки з Китаю
08:29 30.06.2026 |
Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.
Новий збір почне діяти із середи та фактично скасує правило, яке дозволяло споживачам безмитно замовляти товари вартістю до 150 євро.
У Єврокомісії заявляють, що скасування пільгового режиму має уповільнити стрімке зростання імпорту дешевих товарів, передусім із Китаю. За даними відомства, кількість дрібних посилок, що надходять до ЄС, зросла більш ніж у чотири рази: з 1,3 млрд у 2022 році до 5,9 млрд у 2025-му.
Близько 90% таких відправлень надходять саме з Китаю. Значну частку цього потоку забезпечують онлайн-платформи Shein та Temu, які посилили конкуренцію для європейських магазинів, встановивши низькі ціни.
Як зазначив високопосадовець Єврокомісії, розвиток онлайн-торгівлі сприяв скороченню традиційного ритейлу та "спустошенню" центральних торгових вулиць у європейських містах, що негативно впливає на локальну зайнятість і суспільне життя.
Водночас громадські організації, що захищають права споживачів, ще торік попереджали про "лавину дешевих імпортних товарів" із третіх країн. За їхніми словами, масове зростання продажів через платформи на кшталт Shein і Temu створює серйозний тиск на європейський бізнес та змушує місцеві компанії закриватися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
|НБУ зафіксував зниження індексу фінансового стресу до рівня до 2022 року
|Технології для оборони й цивільного сектору: ЄС та Україна запускають програми на €343 млн
|Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Локалізація озброєнь: Україна та Франція обговорюють виробництво ракет SCALP
|Ukraine Facility: у Єврокомісії пояснили, як триває підготовка до фінансової підтримки України
|Нові мита Трампа підняли світові тарифи на морські перевезення на ~50%
|Транспортна інтеграція: Євросоюз вимагає прискорення проєкту євроколії в Україні
|ЄС вводить новий митний збір на недорогі посилки з Китаю
Бізнес
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів
|Персонажі з ШІ в іграх: NVIDIA випустила бета-версію ACE Game Agent SDK та плагіни для Unreal Engine 5